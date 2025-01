「第2回 NASEF JAPAN 全日本高校eスポーツ選手権」リーグ・オブ・レジェンド部門、VALORANT部門の優勝校が決定！第3回大会の開催も発表！

特定非営利活動法人国際教育eスポーツ連盟ネットワーク日本本部

NASEF JAPAN/ナセフ ジャパン(理事長:松原 昭博 特定非営利活動法人国際教育eスポーツ連盟ネットワーク 日本本部)は、2024年12月28日(土)、29日(日)に開催した『第2回 NASEF JAPAN 全日本高校eスポーツ選手権』リーグ・オブ・レジェンド部門、VALORANT部門の全国決勝大会の結果をお知らせします。

【優勝】

●リーグ・オブ・レジェンド部門

ルネサンス高等学校 横浜キャンパス「がってぃんてぃんEX」

●VALORANT部門

ルネサンス大阪高等学校 梅田eスポーツキャンパス「Haven Liberty」

※ルネサンス大阪高等学校 梅田eスポーツキャンパスは昨年に引き続き2連覇

品川プリンスホテルClub eXにて開催した2部門の決勝大会は、会場に多くの観客を集め、オフラインならではの会場の盛り上がりを見せました。

また、大会の最後には第3回大会の開催と競技タイトルを発表。全国決勝は2025年12月に開催予定。競技タイトルは引き続き、「フォートナイト」「リーグ・オブ・レジェンド」「VALORANT」「Apex Legends」「ストリートファイター6」の全5部門にて高校生の熱戦が繰り広げられます。

最後に、『第2回 NASEF JAPAN 全日本高校eスポーツ選手権』に出場してくださった全部門、573校、976チームの皆様、関係各所の皆様へ改めて御礼申し上げます。

■リーグ・オブ・レジェンド部門 全国決勝結果

優勝チーム リーダーのKanaevi選手は「3年間『リーグ・オブ・レジェンド』をプレイしてきて、日本一という形で終えることができて満足しています。先生方や今まで支えてくださった皆さんに感謝しています」と語りました。

●リーグ・オブ・レジェンド部門 総合結果

優勝 ルネサンス高等学校 横浜キャンパス「がってぃんてぃんEX」

準優勝 N高等学校「N1」

3位 岐阜県立岐阜商業高等学校「県岐商eスポーツ部」

3位 福岡県立八女工業高等学校「JGGAP脳筋」

●リーグ・オブ・レジェンド部門 フェアプレー賞

福岡県立八女工業高等学校「JGGAP脳筋」 Hannah選手

(選出理由)

・大会準備から協力的で、かつ準決勝終了後に負けてしまって悔しい中でも、対戦相手や客席に対して一礼をするなど、模範的な行動をとっていたことを評価。

■VALORANT部門 全国決勝結果

優勝チーム リーダーのibu選手は「第2試合を落としてしまい、チームとしても不安を感じながら戦ったが、今までの練習の成果を出すことができて、3年生最後の大会で2連覇を達成することができて、今日はいいこと尽くしでした。」と喜びを語ってくれました。

●VALORANT部門 総合結果

優勝 ルネサンス大阪高等学校梅田eスポーツキャンパス「Haven Liberty」

準優勝 ルネサンス高等学校池袋キャンパス「Queimar」

3位 第一薬科大学付属高等学校福岡キャンパス「POG」

3位 自由ヶ丘学園高等学校「No Info」

●VALORANT部門 フェアプレー賞

ルネサンス高等学校池袋キャンパス「Queimar」 Florence選手

(選出理由)

・大会出場校や大会運営側にも礼儀正しく、試合前には客席に対しても一礼をしていた真摯な面、そしてチームを盛り上げ、また配慮し、チームメンバーからの信頼を感じられた面を評価。

■第3回 大会について

●全国決勝

・2025年12月

●競技部門

・フォートナイト部門

・リーグ・オブ・レジェンド部門

・VALORANT部門

・Apex Legends部門

・ストリートファイター6部門

詳細は続報をお待ちください。

【NASEF JAPANについて】

特定非営利活動法人国際教育eスポーツ連盟ネットワーク日本本部(略称:NASEF JAPAN/ナセフ ジャパン 理事長:松原昭博)はアメリカNASEFの豊富なコンテンツや研究成果の日本への導入に加え、独自コンテンツの開発や現場教員のコミュニティーを促進し、次世代を担う主に高校生に対して、eスポーツをツールとしてSTEAM教育等の学習に導き、DX人材やグローバル人材の育成をめざし日本の国力強化に資する貢献を行う2020年11月より活動を開始したNPO団体。これまで『eスポーツ国際教育サミット』および『NASEF JAPAN Major Tournament』の開催実績をもつ。



NASEF JAPAN WEBサイト https://nasef.jp

NASEF JAPAN 公式X(旧:Twitter) https://x.com/NASEF_Japan

・フォートナイト/ (C) 2024, Epic Games, Inc. Epic、Epic Games、Epic Gamesロゴ、Fortnite、Fortniteロゴ、Unreal、Unreal Engine 4およびUE4は、米国およびその他の国々におけるEpic Games, Inc.の商標または登録商標であり、無断で複製、転用、転載、使用することはできません。

・リーグ・オブ・レジェンド/ (C) 2024 Riot Games, Inc. League of Legends and any associated logos, are trademarks, service marks, and/or registered trademarks of Riot Games, Inc. Used With Permission.

・VALORANT/(C) 2024 Riot Games, Inc. VALORANT and any associated logos, are trademarks, service marks, and/or registered trademarks of Riot Games, Inc. Used With Permission.

・ストリートファイター6/(C)CAPCOM

●大会に対するお問い合わせ

『NASEF JAPAN 全日本高校eスポーツ選手権事務局】

Mail:nhec-info@nasef.jp

TEL:03-6386-8027(平日9時~18時)

大会公式WEBサイト:https://www.nasef-nhec.jp/

大会公式X(旧:Twitter):https://x.com/NASEFJP_esports