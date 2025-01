Z Venture Capital株式会社、300億円規模の新ファンド『ZVC2号投資事業組合』を組成

Z Venture Capital株式会社

LINEヤフー株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長CEO:出澤 剛、以下、LINEヤフー)の連結子会社である、Z Venture Capital株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役CEO:In Joon Hwang、以下、ZVC)は、2025年1月1日付けで、新たに300億円規模の新ファンド「ZVC2号投資事業組合(以下、ZVC2号)」を組成しました。

ZVCは、起業家と共に未来を創造する存在でありたいという想いから「VALUE BEYOND CAPITAL FOR THE FOUNDERS OF THE FUTURE」というビジョンを掲げ、LINEヤフーグループとの戦略的シナジーの創出及びリターンの最大化に取り組む日本最大級のCVC(コーポレートベンチャーキャピタル)です。

今回組成するZVC2号では、LINEヤフーの注力領域である「メディア」「コマース」「フィンテック」「AI」に加え、宇宙技術、ロボティクスなどの「DeepTech」領域などの大きな成長が見込まれる技術・事業分野へ積極的に投資を行います。

また、前回組成したZVC1号に引き続き、シードステージからレイターステージまでのオールステージ投資を行うとともに、日本、韓国、米国の各拠点を中心にグローバル市場での投資を強化します。

Z Venture Capital株式会社 代表取締役CEO In Joon Hwang コメント

このたび、300億円規模のZVC2号ファンドを立ち上げる運びとなりました。

本ファンドでは、LINEヤフーの中心事業であるインターネット関連事業を基軸としつつ、AIやDeepTech領域への投資にも注力していきます。

シード、アーリーステージへの投資を中心に、既存投資先へのフォローオン投資も行い、グローバルでスタートアップの成長を支援していきたいと考えています。また、宇宙産業やロボティクスなど新しい分野にも挑戦し、次世代のイノベーションを加速させる役割を担いたいと考えています。

ZVCは、地域ごとの強みを活かし、スタートアップの成長を包括的に支える体制を整えています。ぜひ皆さんと一緒に新しい未来を創っていきましょう。

・Z Venture Capital株式会社

〒102-8282 東京都千代田区紀尾井町1丁目3番 東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー

代表:代表取締役CEO In Joon Hwang

設立:2012年8月7日

株主:LINEヤフー株式会社100%

・LINEヤフー株式会社

〒102-8282 東京都千代田区紀尾井町1丁目3番 東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー

代表:代表取締役会長 川邊 健太郎

代表取締役社長 CEO 出澤 剛

設立:1996年1月31日