SWAT Mobility、RYDEが和歌山市で提供するスマホアプリ「RYDE PASS」にオンデマンド配車・ルート計算APIを提供開始

SWAT Mobility Japan株式会社

SWAT Mobility Japan株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役:末廣将志、以下「SWAT Mobility」)は、RYDE株式会社 (本社:東京都渋谷区、代表取締役:杉崎正哉、以下「RYDE」)が、1月6日から和歌山市内で提供を開始するRYDE PASS「和歌山城下町まるごとパス」に、オンデマンド配車・ルート計算APIの提供を開始しました。

SWAT Mobilityは、オンデマンド交通を運行する上で必要な技術であるダイナミック・ルーティング・アルゴリズム、道路情報、走行スピード情報等を実装したオンデマンド配車・ルート計算APIを他サービスに提供しています。今回、RYDEのスマホアプリ「RYDE PASS」とAPI連携したことにより、デジタルチケットの購入とオンデマンド交通の予約を一つのアプリ (RYDE PASS)で完結することができるようになります。

●オンデマンド配車・ルート計算APIの構成

- 最小の車両台数で複数の乗客を効率良く相乗り送迎を計画するダイナミック・ルーティング・アルゴリズム (特許取得済)- 一方通行や時間帯規制など複雑な道路規制情報や道路の幅員情報を完備したゼンリンの道路ネットワークデータ- 道路毎、曜日毎、時間帯毎に生成した走行スピード情報- ドライバー用アプリ (ドライバー向けナビゲーション機能)- 管理者用アプリ (乗客の移動ステータス管理やコールセンター経由の乗車予約機能)- 分析ダッシュボード (移動情報をリアルタイムで可視化・分析機能)

API連携イメージ

●サービス概要

実証期間:2025年1月6日~2025年2月15日

運行エリア:和歌山市

予約受付:RYDE PASS 「和歌山城下町まるごとパス」から予約

チケット:

和歌山城下町まるごとパス (日中の10~16時の利用のみ) : 2,500円 (税込)

和歌山城下町まるごとパス + ホテル送迎 (日中の10~16時の利用と、朝・夕の南海電鉄和歌山市駅、JR和歌山駅、宿泊施設への移動利用に) : 3,000円 (税込)





RYDE PASS「和歌山城下町まるごとパス」 画面

RYDE PASS オンデマンド交通予約画面

チラシ

RYDE PASS QRコード

●SWAT Mobilityについて

SWAT Mobilityは人・モノの移動に関する課題解決のため、オンデマンド交通運行システム、路線バス交通分析ツール、物流配送最適化システムを提供しています。最少の車両台数で複数の乗客・モノを効率良く相乗りさせるルーティング・アルゴリズムは世界トップクラスと認定されています。テクノロジーの社会実装を通し、当社ビジョン”Empowering the world to move more with less”の実現を追求していきます。

SWAT Mobility Japan株式会社

所在地:東京都千代田区麹町

代表者:代表取締役 末廣将志

設立:2020年

ホームページ: https://www.swatmobility.com/jp