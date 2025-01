【ロエベ】LOEWE x On 最新コレクションが1月8日(水)に発売

LVMHファッション・グループ・ジャパン合同会社 ロエベ ジャパン

スペインのラグジュアリーとスイスのエンジニアリングの融合により生まれたクラウドティルト 2.0 スニーカー。従来のクラウドティルトの履き心地と万能さはそのままに、クラウドティルト 2.0は2024年5月に初めて登場しました。パフォーマンスメッシュとウーブンテキスタイルからなる多層構造のエレガントなアッパーを採用しているほか、耐久性を高めるラバー製トゥガード、シュータンと履き口の追加パッド、ブランドロゴマークがあしらわれたヒールループなどさまざまな改良が加えられています。ミッドソールテクノロジーであるCloudTec Phase(R)️により快適性と最先端のクッショニングを実現したソールには超軽量の高反発EVAフォームを採用し、柔らかな着地を実現しています。人間工学に基づいて開発されたインソールやサイドにエンボス加工されたアナグラムは、アッパーの色とマッチしています。

今シーズンは新たにメロウなカラーパレットで刷新されました。凛としたホワイトに、遊び心のあるカラーのライニングとロゴをあわせています。街歩きや雄大な自然の散策にも最適なクラウドティルト 2.0はメンズとウィメンズを展開し、オールホワイト、ホワイト/カーキグリーン、ホワイト/オレンジのカラーを揃え、ホワイト/ネイビーをオンラインストア限定で発売。

クラウドティルト 2.0 オールホワイト \77,000クラウドティルト 2.0 ホワイト / カーキグリーン \77,000

クラウドティルト 2.0 ホワイト / オレンジ \77,000クラウドティルト 2.0 ホワイト / ネイビー \77,000 (オンライン限定)

そのほか、アウトソールに新色を採用したタンホワイト/ガムとブラックホワイト/ガムも登場します。サイドにはロエベとOnのロゴがそれぞれ配され、Onの特徴的なレタリングの間にロエベのアナグラムからとった2つの「L」を収めたシルバーのジョイントロゴがタンの部分に施されています。

クラウドティルト 2.0 タンホワイト / ガム \77,000クラウドティルト 2.0 ブラックホワイト / ガム \77,000

LOEWE x Onの新作は1月8日(水)に下記店舗およびオンラインストアで販売を開始します。



展開店舗

ウィメンズ:

カサロエベ銀座

カサロエベ表参道

ロエベ 伊勢丹新宿店 3F

ロエベ 渋谷パルコ

ロエベ 松坂屋名古屋店

ロエベ 阪急うめだ本店 3F

ロエベ 岩田屋本店



メンズ:

カサロエベ銀座

カサロエベ表参道

ロエベ 伊勢丹新宿店メンズ館 4F

ロエベ 渋谷パルコ

ロエベ 松坂屋名古屋店

ロエベ 阪急メンズ大阪



On について

On は、2010 年にスイスアルプスで誕生したスポーツブランドです。“Ignite the human spirit through movement (動くことを通じて人の心に火を灯す)” をミッションに掲げ、ランニング、アウトドア、トレーニング、テニス、そしてライフスタイルの分野で、プレミアムなシューズ、アパレル、アクセサリーを市場にお届けしています。

ブランド立ち上げから14 年。その急成長を支えているのは、業界の常識を覆す革新的な技術、機能美が光るデザイン、そして循環型のモノづくりです。On を代表する技術である CloudTec(R)のクッショニングは世界特許を取得しており、トップクラスのプロアスリートたちの競技用シューズにも採用されています。

夢を追い続ける “Dream On.” のスピリットで着々とファンを増やし、現在は 60か国以上で事業を展開しています。



ロエベについて

1846年スペインにて誕生したロエベは、178年以上にわたって世界的なラグジュアリーブランドの一つとして名を連ねてきました。2013年からはジョナサン・アンダーソンによる指揮のもと、新たな章へ。知的かつ遊び心に満ちたファッションと、大胆でいきいきとしたスペインのライフスタイル、レザーにおける類稀な専門性を背景に、クラフトとカルチャーを重んじるブランドとして存在感を示しています。



< お問合せ先 >

ロエベ ジャパン クライアントサービス

03-6215-6116

www.loewe.com