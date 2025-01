チョコレートが恋しくなる季節に、甘く華やかなミルフィユを。“くだもの”と“木の実”を楽しむ洋菓子ブランド「フランセ」から「季節をたのしむミルフィユ～春の訪れ～」を新発売！

株式会社シュクレイ

株式会社シュクレイ(代表取締役社長:阪本良一 本社:東京都港区)は、“くだもの”と“木の実”を楽しむ洋菓子ブランド「フランセ」から、「季節をたのしむミルフィユ~春の訪れ~」を2025年1月10日(金)より新発売いたします!

毎年この時期に期間限定ミルフィユを販売しているフランセ。今年は新たな味とパッケージにて、お届けいたします!

バレンタインやホワイトデーの季節にお楽しみいただくスイーツとしてはもちろん、ご自宅用としてリピーターのお客様にも是非ご利用いただきたい新作となりました!

「バニラナッツ」と「キャラメル苺」の2味が入ったアソートを是非お楽しみください。

「バニラナッツ」は、バニラクリームをパイ生地でサンドし、アクセントにローストアーモンドを加えました。口に運んだ瞬間にふわっと香るバニラの香りとともに、ローストアーモンドの香ばしさをお楽しみいただけるミルフィユです。

「キャラメル苺」は、ビターキャラメルクリームをパイ生地でサンドし、食感が楽しい苺クランチを加えました。ほんのりとした塩味はキャラメルの甘みを引き立てます。苺クランチの酸味も合わさって、絶妙な味わいをお楽しみいただけます。

フランセ自慢のパイ生地を幾重にも重ねた、サクサクとした心地よい食感はそのままに、この時期にしか食べられないミルフィユの誕生です!可愛らしさもありつつ上品な、心躍るパッケージに仕上げました。期間限定につき無くなり次第終了となりますので、是非お見逃しなく。

商品概要

<季節をたのしむミルフィユ~春の訪れ~>

6個入:1,296円(税込)

(バニラナッツ・キャラメル苺 ×各3個)

12個入:2,592円(税込)

(バニラナッツ・キャラメル苺 ×各6個)

■2025年1月10日(金)~順次発売

※状況により発売日が異なる場合がございます

予めご了承くださいませ。

ブランドロゴ&ストーリー

「FRANCAIS」

洋菓子のフランセ

戦後まもなく渋谷の洋菓子店からはじまったフランセ。多くの皆様に支えられ、フランセの看板商品であるミルフィユは、お子様から大人まで、永きにわたりたくさんの方々にご愛顧をいただいております。

定番のミルフィユをはじめとして、すべてのお菓子の素材や製法にこだわり、美味しさを追求。

パイの層、果実の食感、木の実の香りなど、

ひとつひとつ丁寧に、本当に美味しいお菓子づくりに日々努めております。

商品情報

・果実をたのしむミルフィユ 果実をたのしむ詰合せ

個性の異なる「いちご」「れもん」「ピスタチオ」「ジャンドゥーヤ」4種のミルフィユを詰合せいたしました。

大切な方への贈り物や、手土産にもおすすめです。

8個入 1,620円(税込)

12個入 2,268円(税込)

16個入 3,024円(税込)

32個入 5,400円(税込)

・レモンケーキ

レモンピール、蜂蜜を加え、しっとりと焼き上げた生地をレモン風味のホワイトチョコレートでコーティングいたしました。爽やかな香りと、甘さを抑えたレモンの風味をお楽しみいただける、かわいらしいレモン型のレモンケーキです。

4個入 1,188円(税込)

6個入 1,782円(税込)

8個入 2,376円(税込)

12個入 3,564円(税込)

※店舗により取り扱い商品は異なります

店舗情報

表参道本店、エキュートエディション渋谷店、東京ギフトパレット店、伊勢丹新宿店、丸井北千住店、ルミネ荻窪店、アトレ上野店、アトレ吉祥寺店、横浜高島屋店、ラゾーナ川崎プラザ店、そごう横浜店、テラスモール湘南店 他

公式サイト

<ホームページ> https://sucreyshopping.jp/francais

< X(旧Twitter) > https://X.com/francais_PR

<インスタグラム> https://www.instagram.com/francais_official_/

会社概要

<株式会社シュクレイ>

設立 :2011 年 12 月 15 日

本社所在地 :東京都港区北青山 1-2-7

展開ブランド:東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、ミスターメープル by ザ・メープルマニア、ザ・ドロス、バニ、ウーフィ