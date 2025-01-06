『モンスターハンターパズル アイルーアイランド』 「サンリオキャラクターズコラボ記念ログインボーナス」を3週連続で配布！
マイメロディＴシャツ、クロミＴシャツ、リトルツインスターズＴシャツ
iOS/Android『モンスターハンターパズル アイルーアイランド』は、本日2025年1月6日（月）より、「サンリオキャラクターズコラボ記念ログインボーナス」として、サンリオキャラクターズ×モンスターデザインのアバター用の体装備を3週連続で配布いたします。
【App Store】
https://apps.apple.com/jp/app/id1591864714
【Google play】
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.android.mhpuzzle
【公式サイト】
https://mobile.capcom.com/mhpuzzle/
■「サンリオキャラクターズコラボ記念ログインボーナス」を3週連続で配布！
第１週 クロミＴシャツ（クロミ×ミラボレアスデザイン）
本日2025年1月6日（月）より、クロミ×ミラボレアスデザインのアバター用の体装備「クロミＴシャツ」を含むログインボーナスを配布！
クロミＴシャツ
ログインボーナス
【配布期間】
2025年1月6日（月）11:00～2025年1月12日（日）11:00
第２週 マイメロディＴシャツ（マイメロディ×タマミツネデザイン）
2025年1月13日（月）より、マイメロディ×タマミツネデザインのアバター用の体装備「マイメロディＴシャツ」を含むログインボーナスを配布予定！
マイメロディＴシャツ
【配布期間】
2025年1月13日（月）11:00～2025年1月19日（日）11:00
第３週 リトルツインスターズＴシャツ（リトルツインスターズ×リオレウス・リオレイアデザイン）
2025年1月20日（月）より、リトルツインスターズ×リオレウス・リオレイアデザインのアバター用の体装備「リトルツインスターズＴシャツ」を含むログインボーナスを配布予定！
リトルツインスターズＴシャツ
【配布期間】
2025年1月20日（月）11:00～2025年1月26日（日）11:00
さらに、２月もサンリオキャラクターズコラボ記念ログインボーナスの配布を予定しているので、続報にご期待ください！
■その他のイベント情報 協力イベント「蒼火竜を撃退せよ！」
2025年1月7日（火）11:00より、協力イベント「蒼火竜を撃退せよ！」が配信予定！
仲間と協力して蒼火竜を撃退し、蒼火竜の堅殻を集めて「リオソウルウイング」などの報酬を手に入れよう！
蒼火竜（リオレウス亜種）
【イベント報酬】
「蒼火竜を撃退せよ！」イベント報酬イメージ
イベント報酬一覧（限定素材と交換）
【開催期間】
2025年1月7日（火）11:00～2025年1月15日（水）11:00
■『モンスターハンターパズル アイルーアイランド』の概要
モンスターハンターのパズルゲームがスマートフォン向けゲームアプリとして登場！
舞台はアイルーたちの不思議な世界。
島のアイルーを助けるため、爽快マッチ３パズルで迫りくるモンスターに立ち向かえ！
アイルーの頼みごとを解決して、荒廃した島に活気を取り戻そう！
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ObNUURGm6pg ]
タイトル名：モンスターハンターパズル アイルーアイランド
ジャンル：マッチ３パズル
対応機種：スマートフォン（iOS / Android）
配信日：好評配信中
アクセス方法:
【App Store】
https://apps.apple.com/jp/app/id1591864714
【Google play】
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.android.mhpuzzle
プレイ料金：基本無料（ゲーム内課金あり）
公式サイト：https://mobile.capcom.com/mhpuzzle/
公式Ｘ：https://x.com/MHPuzzles
著作権表記：
(C) ‘25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. G650083
(C)CAPCOM
※当プレスリリースに記載されたイベント、キャンペーン等の情報は開発中のものであり予告なく変更になる可能性があります。