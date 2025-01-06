【登録不要・無料】業務委託契約書をスマホで作成できるツール｜ワード・Googleドキュメントテンプレートも有り

株式会社経営サポートプラスアルファホールディングス

起業家のチャレンジを総合的に支援する株式会社経営サポートプラスアルファホールディングス(所在地：東京都豊島区)および税理士法人経営サポートプラスアルファ(同左)は、業務委託契約書テンプレートをオンラインで無料作成できるサービスを提供しています。また、WordファイルでのダウンロードやGoogleドキュメントへのコピーにも対応しました。

「業務委託契約書テンプレート」サービスについて

業務委託契約書テンプレートサービスは、Webで作成できる業務委託契約書のテンプレートです。業務委託契約書を作成する際は記載する事項が多く、一般的にテンプレートが利用されます。しかし、Excelなどファイル形式のテンプレートは、利用するためにパソコンを立ち上げなければなりません。対して、業務委託契約書テンプレートはオンラインサービスであるため、Webサイトへアクセスできる環境さえあれば業務委託契約書を作成できます。その場で記入内容をフォームへ入力し、素早く業務委託契約書の作成が可能です。

なお、Webサービスとしてテンプレートを提供するだけではなく、Word形式のテンプレートとGoogleドキュメントへコピーできるテンプレートもそれぞれ用意しています。これらを利用することで、業務委託契約書を日頃の業務と同じ形式で管理することも可能です。

業務委託契約書テンプレート｜無料｜WEB作成でPDF URL：https://keiei-support-plus-a.com/zeirishi-hiyou/gyoumu-itaku-keiyakusho-template-muryou-word-googledocument/(https://keiei-support-plus-a.com/zeirishi-hiyou/gyoumu-itaku-keiyakusho-template-muryou-word-googledocument/)

なお、弊社は経営者や起業家向けにさまざまなWebツール・サービスを公開しております。こちらも併せてご活用ください。

その他の便利ツール：https://keiei-support-plus-a.com/web-tool/(https://keiei-support-plus-a.com/web-tool/)

サービス提供の背景

業務委託契約書は、何かしらの業務を委託する際に必須といえる書類です。これを適切に締結していなければ、業務内容について問題が起きる原因となりかねません。しかし、記入すべき項目が多く頻繁に作成することから、事務的な負担が多くなることが課題でした。そこで、無料かつオンラインで利用できる業務委託契約書テンプレートを提供し、必要なときにスマートフォンなど身近な端末で作成できるようにいたしました。また、Webサービスだけではなく、WordやGoogleドキュメントでも提供することで、皆さんの業務へより活かしていただきたいと考えております。

テンプレートの使用例

業務委託契約書を作成する際は、フォームの指示に従って情報を入力してください。その後PDF形式でダウンロードできます。

また、WordファイルのダウンロードやGoogleドキュメントへのコピーにも対応しています。

株式会社経営サポートプラスアルファホールディングスについて

経営サポートプラスアルファホールディングスは「人も企業も成長するなら経営サポートプラスアルファといわれている世界を創る」をビジョンに掲げ、税理士法人などを含むグループ経営による従来の会計業界の常識にとらわれない、クライアントの経営課題に合わせた事業展開を行っております。

起業相談から会社設立のサポートを行い経営の根幹となる税務や会計の顧問サービスから、資金繰り人材教育など企業が直面する経営課題をサポートしております。

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

＜会 社 名＞ 株式会社経営サポートプラスアルファホールディングス

税理士経営サポートプラスアルファ

行政書士法人経営サポートプラスアルファ

内装工事リース株式会社 他3社 グループ会社計7社

＜所 在 地＞東京都豊島区池袋二丁目47番5号池袋オンダビル7階

＜設 立 日＞ 2012年10月12日

＜資 本 金＞130,900,000円(グループ全体)

＜事業内容＞・会社設立サポート ・個人事業主,法人の顧問税理士サービス

＜代 表 者＞グループ代表 石堂雄太・代表税理士 高井亮成

＜認定受賞＞・2022年フィナンシャルタイムズ アジア急成長企業ランキング 267位入賞 ・2022年日経ビジネス 日本急成長企業ランキング 64位入賞 ・2024年フィナンシャルタイムズ アジア急成長企業ランキング 460位入賞 ・2024年ベストベンチャー100に5年連続選出

＜ＭＡＩＬ＞info@keiei-support-plus-a.com

＜電話番号＞03-5953-5585

＜公式ＨＰ＞https://keiei-support-plus-a.com/

＜会社設立サイト＞https://keiei-support-plus-a.com/kaisha-setsuritsu/

＜税理士料金サイト＞https://keiei-support-plus-a.com/zeirishi-hiyou/

＜採用サイト＞https://keiei-support-plus-a.com/recruit/

＜クラウド請求書「請求ピッパ」＞https://seikyuu-pippa.keiei-support-plus-a.com/

＜運営メディア＞

会社設立バイブル https://kaisha-setsuritsu.co.jp/

会社設立ラボ https://www.kaisha-setsuritsu.site/

法人設立のすべて https://houjin-setsuritsu.jp/

起業マニュアル https://kigyou-kaigyou.jp/

会社設立オンライン https://kaisha-setsuritsu.online/

会社設立情報 https://kaisha-setsuritsu.info/

会社設立ヘルプ https://kaisha-setsuritsu.help/

内装工事メディア https://naisou-kouji-lease.jp/

請求書メディア https://seikyuu-pippa.jp/



※お問い合わせは経営サポートプラスアルファの管理部まで