えびせんべいの「桂新堂」から、「トムとジェリー」の誕生85周年を祝うコラボレーション商品が1月8日(水)より登場！

桂新堂株式会社

桂新堂株式会社(本社:名古屋市中区金山1-14-18 A-PLACE金山5階、代表取締役:光田侑司)は、ワーナー・ブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、名作アニメーション「トムとジェリー」とコラボレーションした新作えびせんべいを「全国主要百貨店の桂新堂売場」「桂新堂オンラインショップ」、トムとジェリー公式オンラインストア「トムジェリマーケット」にて2025年1月8日(水)より販売いたします。(無くなり次第終了となります。ご了承ください。)

世界中の人々から愛されるトムとジェリーは、今年で85周年を迎えます。

記念すべきお誕生を祝って、チーズが大好きなジェリーのためにチーズをたくさん使ったえびせんべいをつくりました。

トムとジェリーが描かれたえびせんべいをお楽しみください。

第1弾《1月8日(水)より販売》赤えび炙り焼き〈トムとジェリー〉

桂新堂定番の「赤えび炙り焼き」と、トムとジェリーを描いたえびせんべいの詰め合わせです。

9袋入のお品ではチーズ味のプリントえびせんべいと、こんがりえびチーズ、2種のチーズのえびせんべいを楽しめます。

【画像左】6袋入/税込\756(プリントえびせんべい×3袋、赤えび炙り焼き×3袋)

【画像右】9袋入/税込\1,404(プリントえびせんべい(チーズ味)3種×各1袋、赤えび炙り焼き×3袋、こんがりえびチーズ×3袋)

第2弾《1月15日(水)より販売》トムとジェリーえびせんべい-チーズに愛をこめて-

桂新堂では今回のコラボレーションのために、チーズ味のえびせんべいを新たに開発。

「クリーミーなナチュラルチーズ」「芳醇な香りと味わい深いプロセスチーズ」の2種をブレンドした

フレッシュで深みのあるチーズえびせんべいにトムとジェリーを描き、可愛らしく仕上げました。

「赤えび炙り焼き」「えびアーモンド」「こんがりえびチーズ」3種の詰め合わせをご用意しております。

【画像左】トムとジェリーえびせんべい-チーズに愛をこめて1.- 6袋入/税込\864(プリントえびせんべい(チーズ味)×3袋、赤えび炙り焼き×3袋)

【画像中央】トムとジェリーえびせんべい-チーズに愛をこめて2.- 6袋入/税込\864(プリントえびせんべい(チーズ味)×3袋、えびアーモンド×3袋)

【画像右】トムとジェリーえびせんべい-チーズに愛をこめて3.- 6袋入/税込\864(プリントえびせんべい(チーズ味)×3袋、こんがりえびチーズ×3袋)

第2弾《1月15日(水)より販売》トムとジェリー85周年缶

トムとジェリーのはじまりを感じさせるラフスケッチを缶にあしらった、85周年を祝う特別なえびせんべいのアソート缶です。

標準入数41枚入/税込\2,160

(トム、ジェリー、プレゼント型えびせんべい、チーズえびせんべい、ショコラえびせんべい、いちごえびせんべい、抹茶えびせんべい、アーモンドえびせんべい、砂糖松風(黄))

専用手提げ(税込\110)

店頭・オンラインショップにてトムとジェリー商品を購入されたお客様限定で、専用手提げをご用意しております。(有料)

商品を持ち帰った後も使いたくなる、ポップで可愛らしいデザインです。

TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & (TM) Turner Entertainment Co.(s25)

【販売店舗】■全国主要百貨店 桂新堂売場

店舗一覧:https://keishindo-shop.com/hpgen/HPB/entries/10.html

※一部取り扱いのない店舗もございます。

■桂新堂オンラインショップ

https://keishindo-shop.com/

■トムとジェリー公式オンラインショップ「トムジェリマーケット」

https://www.warnerbrosanimationstore.com/tomandjerry/

ブランド紹介

桂新堂は創業から150年以上にわたって創意工夫の精神を受け継ぎ、最高の素材と技を追求しながら、日本の季節・歴史・文化・歳時をお菓子に取り込んできました。

えびの姿を保ったまま焼き上げた代表作品「姿焼き」は、職人の技が光る芸術品。時代が進んだ今でも、1尾1尾、丁寧に手で焼き上げています。

磨き上げてきた技によって生み出される数々の名品は、ファンから愛され続けています。



■取材依頼・お問合せ

ksd-pr@keishindo.co.jp



■ホームページ

https://keishindo-shop.com/



■インスタグラム

https://www.instagram.com/keishindo/