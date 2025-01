ホールディングス新CM「MIRAI for EARTH 開始」篇を公開

MIRARTHホールディングス株式会社

MIRARTHホールディングス株式会社(本社:東京都千代田区/代表取締役:島田和一)は、1月1日より当社グループのパーパス(存在意義)と事業イメージを表現する新企業CM「MIRAI for EARTH 開始」篇を公開しましたので、お知らせいたします。

今回の新CMでは、「サステナブルな環境をデザインする力で、人と地球の未来を幸せにする。」というパーパスの実現に向けて取り組んでいる「不動産事業」「エネルギー事業」の事業イメージを人々の幸せな表情と共に表現しています。

【URL:https://youtu.be/3f5u6REqlF0】

CM構成について

当CMは、MIRARTHホールディングスグループで掲げているパーパス「サステナブルな環境をデザインする力で、人と地球の未来を幸せにする。」の理解・浸透を加速させるために立ち上げたパーパス推進プロジェクト「MIRAI for EARTH」の一環として制作いたしました。パーパスの実現に向けて取り組む当社の想いを伝えるため、俳優の川床明日香様にその一端を担って頂き、当社の様々な事業風景を交えて構成しております。加えて、楽曲は前作に引き続き、松任谷由実様にご提供いただきました。

使用楽曲について

前作に引き続き、松任谷由実様の「守ってあげたい」を起用しております。当社と同時期に50周年を迎えた松任谷由実様の代表曲「守ってあげたい」は、1981年のリリース以降、今もなお長きに渡って聴き継がれている名曲であり、楽曲が持つ穏やかで愛情深い印象は、当社が思い描く「人と地球の未来の幸せ」を想起させる楽曲となっております。

出演・ナレーションについて

当社提供番組「街角パレット~未来へのたからもの~」でもナレーションを務めていただいている川床明日香様にご出演いただきました。川床明日香様には、ご出演のみならずナレーションも担当頂いております。透明感あふれる演技・ナレーションにぜひご期待ください。

川床明日香(かわとこ あすか)

2014年「第18回ニコラモデルオーディション」にてグランプリを受賞(総勢11,256人)。

雑誌「nicola(ニコラ)」の専属モデルを 4年半務める。

近年の出演作は連続テレビ小説「虎に翼」、映画「沈黙のパレード」「実家」、ドラマ「先生さようなら」など。

映画「室町無頼」、こまつ座 第153回公演『フロイス-その死、書き残さず-』など、待機作が多数控えている。

CM概要

タイトル:「MIRAI for EARTH 開始」篇(30秒)(https://youtu.be/3f5u6REqlF0)/「MIRAI for EARTH 不動産」篇(15秒)(https://youtu.be/y4RnbcJ8Tdo)/「MIRAI for EARTH エネルギー」篇(15秒)(https://youtu.be/bAI4POxz4Lo)

放映開始:2025年1月1日

使用楽曲:松任谷由実「守ってあげたい」

出演・ナレーション:川床明日香

制作目的:MIRARTHホールディングスグループが掲げるパーパス「サステナブルな環境をデザインする力で、人と地球の未来を幸せにする。」の実現に向けて日々取り組んでいる当社の事業イメージを想いと共に伝える目的で制作を行いました。

CM内容:パーパス「サステナブルな環境をデザインする力で、人と地球の未来を幸せにする。」を感じさせる自然な風景から始まり、パーパス実現に向けて取り組む当社の「不動産事業」・「エネルギー事業」を人々の幸せな表情と共に表現したCMとなっております。

放映予定 : 全国へ向け、提供番組などテレビにて放映。

その他、ラジオ、WEB及び交通広告の展開も予定しております。

※WEB限定で「MIRAI for EARTH アセットマネジメント」篇(15秒)(https://youtu.be/w6rsZdqi1TQ)も公開しております。

動画はMIRARTHホールディングスのホームページ・YouTube公式チャンネルでもご覧いただけます。

公式ホームページ : https://mirarth.co.jp/corporate/promotion/

YouTube公式チャンネル : https://www.youtube.com/@mirarth8897

CMストーリーボード(「MIRAI for EARTH 開始」篇 30秒)

会社概要

商号:MIRARTHホールディングス株式会社

代表者:代表取締役 島田 和一

所在地:〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-2鉄鋼ビルディング16F

設立:1972年9月

事業内容:グループ会社の経営管理等

資本金:9,056百万円

URL:https://mirarth.co.jp

MIRAI for EARTH プロジェクトロゴMIRAI for EARTH プロジェクト

MIRARTHホールディングスは、2022年の10月に持株会社体制への移行、商号変更を行いました。同時に「サステナブルな環境をデザインする力で、人と地球の未来を幸せにする。」というパーパスを策定し、未来環境デザイン企業を目指して事業に取り組んでおります。そして2024年10月、MIRARTHホールディングスとして2周年を迎え、パーパスの理解・浸透をさらに加速させていくため、「MIRAI for EARTH」プロジェクトを実施しております。

サイトURL:https://mirarth.co.jp/corporate/mirai-for-earth/