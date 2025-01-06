インド「MAHATech Pune 2025」に出展

日東工業株式会社

日東工業株式会社（本社：愛知県長久手市、取締役社長 黒野 透、以下 日東工業）は、2025 年2月6日から2月9日までインド・マハラシュトラ州プネで開催される「MAHATech Pune 2025」に出展します。

プネはマハラシュトラ州でムンバイに次ぐ第二の都市で、地場・外資の自動車産業の一大集積地です。「MAHATech Pune」は、プネで毎年開催される大規模な製造業向け展示会です。

日東工業は、信頼性と高い品質でインドでも日系自動車関連メーカーを中心に需要のあるキャビネットを展示します。

今回の出展は、『地球の未来に「信頼と安心」を届ける』というミッション実現に向けた、新しい取り組みの一環です。

日東工業の技術が世界の安全・安心な未来づくりに貢献できるよう挑み続けてまいります。

「MAHATech Pune 2025」へお越しになる際は、是非日東工業ブースにお立ち寄りください。

■「MAHATech Pune 2025」概要

・展示会名：MAHATech Pune 2025

・開催期間：2025年2月6日（木）～ 2月9日（日）

・会場：AGRICULTURAL COLLEGE GROUND NEW, SHIVAJ NAGAR（インド・マハラシュトラ州プネ）

・日東工業ブース： C-038

・公式ホームページ（英語）：https://www.maha-tech.com/

■出展製品一例