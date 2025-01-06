X Mile株式会社｜2025年 年頭のご挨拶

XMile株式会社

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

昨年は、「物流2024年問題（※1）」の只中で、国内の人材不足がより現場で顕在化し、採用強化や労働環境の改善などDXへの意識がより一層高まる1年となりました。

当社は令和元年に創業以来、『テクノロジーの力で、ノンデスクワーカーが主役の世界を』をビジョンに掲げ、物流・建設・製造業などのノンデスク産業向けに多様な事業を展開するコンパウンドスタートアップです。顕在化している「働き手不足・労働生産性の低さ」双方の課題解決に向けた取り組みを進めており、採用支援プラットフォーム「クロスワーク」においては会員登録数が累計70万人、物流企業向け経営管理クラウド「ロジポケ」においては、契約事業所数が全国20,000事業所を突破するなど、順調に歩みを進めています。

2024年は、シリーズB資金調達に始まり（※2）、当社企画で実施した、物流の革新と未来を共に考える2日間の大型イベント「物流DX未来会議2024」に総勢1,000名を越える参加者が集うなど業界を巻き込んでの動きも生まれました（※3）。また、東京都トラック協会 深川・城東・台東・墨田・荒川支部が主催する『初めての運送DXセミナー』イベントにて、弊社がゲスト講師として登壇する等、官学連携の取り組みも実施しています（※4）。

さらに組織面では、経営体制の強化、ステークホルダーとの効果的な双方向コミュニケーションの実施による企業価値の向上を目的として、CFOに松尾 侑紀を迎えました（※5）。社員数も400名を越え、拠点も東京、大阪、福岡に加え、新たに名古屋、広島、札幌を新設し計6拠点へと拡大するなど（※6）、業界課題に取り組むための組織強化に取り組んでいます。



本年は、物流業界にとって更なるDX化が求められる年です。X Mileとしては挑戦の1年になります。ミッションである『令和を代表するメガベンチャーを創る』のもと、「物流2024年問題」をはじめとするノンデスク産業の社会課題解決に挑み続けるリーディングカンパニーとしてさらに成長して参ります。

本年も何卒宜しくお願い申し上げます。

X Mile株式会社

代表取締役CEO 野呂寛之

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■X Mile株式会社 会社概要

会社名：X Mile株式会社（クロスマイル）

代表者：代表取締役CEO 野呂 寛之

所在地：

・東京オフィス（本社）：東京都新宿区新宿6-27-30 新宿イーストサイドスクエア W7F

・大阪オフィス：大阪府大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第三ビル4F

・福岡オフィス：福岡県福岡市中央区大名1-8-6 HCCビル5F

・名古屋オフィス：愛知県古屋市中区丸の内1-10-29 白川第8ビル 5F

・広島オフィス：広島県広島市南区京橋町1-7 アスティ広島京橋ビルディング1・2F

・札幌オフィス：北海道札幌市中央区南2条西8-3-1 大光ビル2F

設立 ：2019年2月

資本金：19.4億円（2025年1月現在、資本準備金含む）

HPサイト：https://www.xmile.co.jp/

受賞歴：

・【Forbes JAPAN】次代を担う新星たち「2024年注目の日本発スタートアップ100選」選出（令和5年）

・【健康経営】全国健康保険協会の「健康優良企業宣言」を実施し、健康優良企業に認定（令和4年）

・【ダイバーシティ推進】一般社団法人日本ウーマンズバリュートレーニング協会「WOMAN's VALUE AWARD」受賞（令和3年）



■関連情報

（※1）引用元

https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/seisakutokatsu_freight_mn1_000023.html

（※2）

ノンデスクDXのクロスマイル、シリーズBで約18億円・累計26.8億の資金調達を実施｜コンパウンドスタートアップとしてノンデスク産業の課題解決へhttps://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000025.000063503.html

（※3）

【イベント開催レポート】物流の革新と未来を共に考える2日間「物流DX未来会議2024」を初開催！1200名を超える運送会社・荷主企業・倉庫運営企業関係者がお申込み

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000074.000063503.html

（※4）

2024年問題に向け、東京都トラック協会 深川・城東・台東・墨田・荒川支部が主催する労働セミナーに物流DXのクロスマイルが講師として登壇

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000063.000063503.html

（※5）

X Mile、CFOに松尾侑紀が就任

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000053.000063503.html

（※6）

物流DXスタートアップのクロスマイル、1年で組織を2倍に拡大し社員数400名超、拠点も3拠点から6拠点と2030年問題に向け組織拡充へ

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000082.000063503.html



