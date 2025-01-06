【明治記念館】“新年のご会食は鮨・天麩羅・鉄板焼「羽衣」で！”　新しい年をお祝いするのにふさわしい『ディナー会席』と、心も体も温まる『和牛すき鍋御膳』を期間限定でご提供します

明治記念館

明治記念館（東京都港区元⾚坂2-2-23）の鮨・天麩羅・鉄板焼「羽衣」では、令和7年1月31日（金）まで、ディナー限定の「新春会席（12,000円・税サ込）」とランチ限定の「和牛すき鍋御膳（6,000円・税サ込）」を期間限定でご提供します。ご親族での集いやご友人とのランチなど、幅広い用途でご利用ください。

写真はイメージ

【季節のディナー】「新春会席」（12,000円・税サ込）

・料理内容

【祝 肴】松笠くわい 燻鮭絹田巻き竹見立て のし梅チーズ博多

合鴨ロース 菜の花 金柑と紅白なます 黒豆

【造 里】勘八 甘海老 烏賊

【焼 物】真名鰹西京焼 蓮根 ポワロ葱 寒じめほうれん草

【凌 ぎ】〈紅白にぎり〉 鮪 鯛昆布〆

【温 物】嶺岡豆富 フォアグラムース べっ甲餡

【天麩羅】海老 舞茸 ふきのとう

【食 事】和牛ロースすき鍋 温泉卵 白飯 赤出汁 香の物

【デザート】柚子シャーベット 柚子餅

オンライン予約はこちら :https://www.tablecheck.com/shops/meijikinenkan-hagoromo/reserve

【季節のランチ（平日限定）】「和牛すき鍋御膳」（6,000円・税サ込）

・料理内容

【小 鉢】紅白なます 数の子

【蒸 物】茶碗蒸し 蟹あん掛け

【造 里】鮪 甘海老 烏賊

【天麩羅】海老 鱚 茄子 舞茸 青唐

【食 事】和牛ロースすき鍋 温泉卵 白飯 赤出汁 香の物

【デザート】柚子シャーベット 柚子餅

オンライン予約はこちら :https://www.tablecheck.com/shops/meijikinenkan-hagoromo/reserve

明治記念館 鮨・天麩羅・鉄板焼「羽衣」

https://www.meijikinenkan.gr.jp/restaurant/hagoromo/(https://www.meijikinenkan.gr.jp/restaurant/hagoromo/)

鮨・天麩羅・鉄板焼それぞれの専用カウンターを設けた「羽衣」。熟練職人が、四季折々の日本の美味を奏でます。カウンター席で職人との会話を楽しみながら、お目当ての品を間近に、好きなものを少しずつお愉しみいただけます。また、個室やテーブル席のご用意もございます。

【営業時間】平日 ランチ 11：30～16：00(L.O 15：00）

ディナー 17：00～22：00(L.O 21：00）

土日祝 11：30～22：00(L.O 21：00）

※連休最終日は 21：00閉店 (L.O 20：00）

【定休日】 年末年始・夏季メンテナンス時

【明治記念館について】

https://www.meijikinenkan.gr.jp/(https://www.meijikinenkan.gr.jp/)

明治記念館本館は、明治14（1881）年に「⾚坂仮皇居の御会食所」として、現在の迎賓館のある場所に竣工されました。明治21（1888）年には『大日本帝国憲法』草案審議の御前会議の場となり、明治天皇は欠かすことなくお出ましになられました。そのような由緒から、明治記念館本館は「憲法記念館」とも呼ばれています。

昭和22（1947）年に『明治記念館』の名称で総合結婚式場として開館式が挙行され、以来21万組を超えるご夫婦の新しい門出をお祝いしてきました。現在は結婚式にとどまらず、パーティ・会議などのMICE利用、祝賀会や人生儀礼などの記念日利用、レストランや懐石料亭でのお食事会など、多くの会場をさまざまな用途でご利用いただいています。

令和2（2020）年には、本館の歴史的・建築的価値が認められ、東京都指定有形文化財（建造物）に指定されました。現在は、平日は主にラウンジ/ダイニング「kinkei」としてご利用いただけます。庭園に面した開放的な「空間」と、明治時代の面影を残す格天井など歴史あるインテリアが、和魂洋才の上質な「時間」を提供します。また、明治記念館オリジナルのケーキや和洋菓子、サイフォン式で抽出するコーヒーもお愉しみいただけるなど、都会の喧騒を離れ、落ち着いた空間・時間を満喫できる「場」を提供しています。

住所：東京都港区元⾚坂2-2-23

アクセス：JR中央・総武線【信濃町駅】下車徒歩3分

地下鉄 銀座線・半蔵門線・大江戸線【⻘山一丁目駅】下車（2番出口）徒歩6分

地下鉄 大江戸線【国立競技場駅】下車（A1出口）徒歩6分

駐車場：あり（97台まで可能）

電話：03-3403-1171（大代表）

公式HP：https://www.meijikinenkan.gr.jp/

レストラン公式HP：https://www.meijikinenkan.gr.jp/restaurant/

オリジナルスイーツHP：https://www.meijikinenkan.gr.jp/kanominomori/

オンラインショップ：https://meijikinenkan-shop.net/

公式Facebook：https://www.facebook.com/meijikinenkanofficial/(https://www.facebook.com/meijikinenkanofficial/)

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