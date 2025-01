スシロー×シナモロール！シナモロール ファン必見！サンリオキャラクター大賞5連覇！シナモロールとスシローの夢のコラボ再び！＜1月8日（水）より全国のスシローにてコラボ開始＞

株式会社FOOD & LIFE COMPANIES

株式会社あきんどスシロー(本社:大阪府吹田市、代表取締役社長:新居 耕平)は、株式会社サンリオの大人気キャラクター・シナモロール(愛称:シナモン)との2回目となるコラボを、1月8日(水)より全国のスシローで実施いたします。

この度、スシローでおすしをお楽しみいただくことはもちろん、おすしと一緒に楽しめるコンテンツを提供したいという想いから、サンリオキャラクター大賞5連覇の大人気キャラクター・シナモロールとのコラボが再び実現しました。昨年実施したコラボでは、コラボ限定ポーチ付きの「ぷちローセット」を販売し、多くのお客さまにご好評をいただきました。

今回のコラボでは、「ぷちローセット」をはじめとした複数のコラボ商品が登場します。まずは、コラボ限定ピック付きのおすしで、女性やお子さまに人気の“サーモン”と“ねぎまぐろ”の盛り合わせです。付属品のピックは、本コラボ描き下ろしのシナモンとおともだちの全10種類のデザインがあります。ピック裏面では、「ひとことメモ」もお楽しみいただけます。また、シナモンがおすしのネタをギュっと抱いたコラボ限定マスコット(全3種)が付いてくるドリンクや、コラボ限定ファスナーポーチ付き(全6種)の「ぷちローセット」もご用意いたしました。今回販売する「ぷちローセット」は、昨年の「ぷちローセット」とは付いてくるポーチのデザインも新しくなっていますので、ぜひご期待ください。さらに、抽選でスシローにて使用できるお食事券が当たるSNSキャンペーンも実施いたします。

2回目となるシナモロールとのコラボを、ぜひこの機会に全国のスシローでお楽しみください。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」は対象外です。

※コラボ限定ピック・グッズ(マスコット・ファスナーポーチ)は、対象商品1点につきランダムで1点のご提供となります。

※すべての商品は、手配総数が無くなり次第終了となります。

※各店舗の販売状況はアプリ・HPでご確認いただけます。

コラボ限定ピック付き 対象商品

■商品名:サーモン&ねぎまぐろ包み シナモロールコラボ限定ピック付き

■価 格:税込200円~

■販売期間:2025年1月8日(水)~

コラボ限定ピック手配総数63万枚分が無くなり次第終了

※店舗によって価格が異なります。

※各店舗の販売状況はアプリ・HPでご確認いただけます。

※お持ち帰り・デリバリー対象外です。

コラボ限定ピック(全10種)イメージ

シナモンとおともだちが登場!シナモンひとことメモも楽しめるコラボ限定ピックです。

※コラボ限定ピックはランダム提供です。デザインはお選びいただけません。

※コラボ限定ピック(全10種)は対象商品1点につき、ランダムで1枚お渡しいたします。

※仕入状況・販売状況により、販売を中断/中止または販売数が前後する場合があります。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」は対象外です。

※写真はすべてイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

コラボ限定マスコット付き 対象商品

<対象ドリンク>

ポップメロンソーダ、ペプシコーラ、ウーロン茶 等

※一部店舗では対象ドリンクが異なる場合があります。

■商品名:シナモロールコラボ限定マスコット付き ソフトドリンク

■価 格:税込980円~

■販売期間:2025年1月8日(水)~

コラボ限定マスコット手配総数12.6万個分が無くなり次第終了

※大量の買い占めや、営利を目的とした転売行為はお控えください。

※多くのお客さまに楽しんでいただくため、お一人さまで複数個のご注文はお控えください。

※店舗によって価格が異なります。

※各店舗の販売状況はアプリ・HPでご確認いただけます。

コラボ限定マスコット(全3種)イメージ

シナモンがおすしのネタをギュっと抱いているコラボ限定マスコットです。

※コラボ限定マスコットはランダム提供です。

デザインはお選びいただけません。

※コラボ限定マスコット(全3種)は対象商品1点につき、ランダムで1つお渡しいたします。

※コラボ限定マスコットの付いてないソフトドリンクも販売しておりますので、ご注文の際はご注意ください。

※コラボ限定マスコット付きと記載された商品が注文画面にない場合、その店舗でのコラボ限定マスコット付きドリンクの販売が終了している可能性があります。

※仕入状況・販売状況により、販売を中断/中止または販売数が前後する場合があります。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」は対象外です。

※写真はすべてイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

コラボ限定ファスナーポーチ付き 対象商品

■商品名:ぷちローセット シナモロールコラボ限定ファスナーポーチ付き

■価 格:税込580円~

■販売期間:2025年1月8日(水)~

コラボ限定ファスナーポーチ手配総数9.9万個分が無くなり次第終了

※大量の買い占めや、営利を目的とした転売行為はお控えください。

※多くのお客さまに楽しんでいただくため、お一人さまで複数個のご注文はお控えください。

※店舗によって価格が異なります。

※各店舗の販売状況はアプリ・HPでご確認いただけます。

※ゼリーの味は変更になる場合があります。

※いくらの包み以外のしゃりはミニしゃりです。

※お持ち帰り・デリバリー対象外です。

コラボ限定ファスナーポーチ(全6種)イメージ

※コラボ限定ファスナーポーチはランダム提供です。デザインはお選びいただけません。

コラボ限定シート(全5種)イメージ

※コラボ限定シートはランダム提供です。デザインはお選びいただけません。

※こちらの商品には「ぷちローコイン」は付いておりません。

※コラボ限定ファスナーポーチ(全6種)は対象商品1点につき、ランダムで1つお渡しいたします。

※コラボ限定シート(全5種)は対象商品1点につき、ランダムで1枚お渡しいたします。

※仕入状況により、販売を中断/中止または販売数が前後する場合があります。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」は対象外です。

※写真はすべてイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

スシロー公式Xフォロー&リポストキャンペーン概要

本キャンペーン開催中にスシロー公式Xをフォローし、スシロー公式Xから投稿される対象のキャンペーン投稿(初回は2025年1月8日(水)7時以降に投稿予定)をリポストすると抽選で20名さまに「スシローで使用できるお食事券10,000円分」が当たるキャンペーンを実施いたします。

■応募期間:

2025年1月8日(水)~1月26日(日)

■参加方法:

1.スシロー公式Xをフォロー

2.キャンペーン期間中に投稿される対象ポストをリポスト

■賞品・当選人数:

「スシローで使用できるお食事券10,000円分」×20名さま

※写真はイメージです。実際の賞品とは異なる場合があります。

「シナモロール」について

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L654603

遠いお空の雲の上で生まれた、白いこいぬの男のコ。ある日、空からフワフワ飛んできたところを、「カフェ・シナモン」のお姉さんに見つけられ、そのままいっしょに住むことに。

シッポがまるでシナモンロールのようにくるくる巻いているので、「シナモン」という名前をつけてもらう。特技は、大きな耳をパタパタさせて、空を飛ぶこと。おとなしいけれど、とても人なつっこくて、お客さんのひざの上で寝ちゃうこともある。