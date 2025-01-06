「CFD口座開設＆お取引1回でもれなく4,000円プレゼント！キャンペーン」実施！

株式会社外為どっとコム

株式会社外為どっとコム(本社：東京都港区、代表取締役社長：竹内 淳)は、『CFDネクスト』におきまして、2025年1月6日（月）より「口座開設＆お取引1回でもれなく現金4,000円をプレゼント！キャンペーン」を実施します。

■キャンペーン概要

対象期間中に『CFDネクスト』口座開設＆お取引1回でもれなく現金4,000円をプレゼントいたします。お取引は『CFDネクスト』すべての銘柄が対象です！この機会にぜひお試しください。

■対象者

外為どっとコムの『CFDネクスト』口座をお持ちの方

■対象期間

2025年1月6日（月）午前8時00分～2025年2月22日（土）午前6時30分

■エントリー方法

外為どっとコム ウェブサイト内の「CFD口座開設＆お取引1回でもれなく4,000円プレゼント！キャンペーン」案内ページにある専用エントリーフォームより申し込みください。

キャンペーンの詳細については下記をご覧ください。

https://www.gaitame.com/campaign/cfd250106

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/52387/table/706_1_063d87ffd99f4eaad93b82846541caf9.jpg ]

現在開催中のその他キャンペーンとの併用もできますので、併せてご参加ください。

▼現在開催中のキャンペーンはこちら

https://www.gaitame.com/campaign/

今後も当社では、外国為替を中心に、投資家の皆様のご期待に応えるべく、サービスやお取引環境のさらなる向上を図ってまいります。

【会社概要】

社名：株式会社外為どっとコム

本社所在地：〒105-0021 東京都港区東新橋２丁目８番１号

代表取締役：竹内 淳

事業内容： インターネットを介した店頭デリバティブ取引事業

HP：https://www.gaitame.com/

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/52387/table/706_2_ed75802f7e4b5a892ffa0007a00ea2d7.jpg ]