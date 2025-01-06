『おやすみプンプン』の「あなたがずっと私を忘れませんように 腕時計」の受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『おやすみプンプン』の商品の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『おやすみプンプン』の商品受注を12月24日（火）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/35?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼あなたがずっと私を忘れませんように 腕時計

プンプンと愛子の七夕の思い出をコンセプトにデザインいたしました。

盤面には、幼少期の2人が17話の工場帰りに見た天の川を全面に配置。

その天の川を流れるように、プンプンと愛子の言葉、第1話で愛子に一目惚れした瞬間のプンプンの顔を立体パーツで表現。

裏面にもプンプンの顔を印字し、可愛らしい恋心も味わえるようなデザインを施しております。

ベルトは黒の革ベルトを採用し、日常使いしやすい一本に仕上げました。

BOXは黒をベースにタイトルロゴを印刷。

腕時計を入れたまま鑑賞もお楽しみいただけるよう、細部までこだわりを詰めました。

日常使いからイベントなどの特別な日まで、様々なシーンでご活用ください。

▽価格

\6,578(税込)

▽仕様

仕様 ：クォーツ

防水 ：非防水

原産国：中国

▽材質

ケース（時計本体部分）：合金

ガラス ：ミネラルガラス

バンド ：合皮

▽サイズ

文字盤 ：縦：3.5cm 横：3.5cm

ケース ：縦：4cm 横：4cm

ベルト幅：1.8cm

手首周り：最小：15cm 最大 ：20.5cm

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/35?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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発行元 株式会社 arma bianca

Web https://armabianca.com/

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