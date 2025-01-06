【Appel Toi】可愛い推しのぬいぐるみを更に可愛く持ち運べるアイテムに新作が登場！
株式会社リボーンカンパニーより発売、可愛い推しのぬいぐるみを更に可愛く持ち運べる「ぬいぐるみポンチョ」「おくるみショルダー」「ぬいポケット2WAYボストン」に新作が登場！こちらをヴィレッジヴァンガードオンラインストアにて取り扱いを開始いたしました。
■販売ページ
https://vvstore.jp/feature/detail/21763(https://vvstore.jp/feature/detail/21763)
アイスミニぬいポンチョ
イエロー(着用画像)
イエロー
グリーン
ライトブルー
ピンク
パープル
■アイスミニぬいポンチョ
価格：2,200 円(税込)
種 類：全5種
サイズ：全長18cm (チャーム含まず)
頭周り約20cm
素 材：ポリエステル
生産国：中国
フルーツぬいポンチョ いちご
レッド
ピンク
■フルーツぬいポンチョ いちご
価格：1,100 円(税込)
種 類：全2種
サイズ：全長13.5cm
頭周り約20cm
素 材：ポリエステル
生産国：中国
ハートおくるみミニ2WAYショルダー
ピンク(着用画像)
ピンク
グレー
アイボリー
■ハートおくるみミニ2WAYショルダー
価格：2,200 円(税込)
種 類：全3種
サイズ：横幅17cm
高さ14cm
持ち手高さ17cm
ショルダー65cm~130cm
素 材：ポリエステル
生産国：中国
リボン付ぬいポケット2WAYボストン
アイボリー
ブラック
■リボン付ぬいポケット2WAYボストン
価格：4,389 円(税込)
種 類：全2種
サイズ：横幅25cm
高さ19cm
マチ9cm
(クリア窓サイズ)
横幅9cm
高さ14cm
素 材：合成皮革
生産国：中国
※画像はイメージです。実際の商品と色・形状等が異なる場合がございます。予めご了承ください。
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