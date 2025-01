Hello！Projectの楽曲がついに解禁！Berryz工房、℃-ute、真野恵里菜などの計179タイトルが「AWA」で配信開始

AWA株式会社

AWA株式会社(本社:東京都港区、代表取締役CEO:冨樫晃己)が運営する、サブスクリプション型(定額制)音楽ストリーミングサービス「AWA(アワ)」は、2025年1月3日よりHello!Projectに所属していたアーティストの楽曲を配信開始いたしました。

今回配信される作品は、2007年にさいたまスーパーアリーナ単独公演の最年少記録を更新、「本気ボンバー!!」など36枚のシングルをリリースした「Berryz工房」、2007年のシングル「都会っ子 純情」で日本レコード大賞 最優秀新人賞を受賞し、2017年のさいたまスーパーアリーナライブをもって解散した「℃-ute」、2008年から2013年までソロ歌手として活動し、卒業後は女優やモデル、ラジオパーソナリティとして活躍している「真野恵里菜」、2011年に当時のモーニング娘。、Berryz工房、℃-ute、真野恵里菜、スマイレージのメンバーで結成されたユニット「ハロー!プロジェクト モベキマス」の楽曲など、計179タイトル1257曲となります。AWAでは楽曲配信を記念して℃-ute、Berryz工房、真野恵里菜の3組を特集したプレイリストも公開。ぜひ、Hello!Projectの歴代アーティストの楽曲とプレイリストをお楽しみください。

■『Berryz工房のCLASSICS』(一部掲載)

01. 本気ボンバー!!

02. cha cha SING

03. 流星ボーイ

04. スッペシャル ジェネレ~ション

05. 雄叫びボーイ WAO!

▼プレイリストURL

https://s.awa.fm/playlist/specific.thumb.berryzkobo.20250103

■℃-uteのCLASSICS』(一部掲載)

01. Kiss me 愛してる

02. まっさらブルージーンズ

03. Danceでバコーン!

04. 大きな愛でもてなして

05. 会いたい 会いたい 会いたいな

▼プレイリストURL

https://s.awa.fm/playlist/specific.thumb.cute.20250103

■『真野恵里菜のCLASSICS』(一部掲載)

01. NEXT MY SELF

02. ドキドキベイビー

03. My Days for You

04. マノピアノ

05. Song for the DATE

▼プレイリストURL

https://s.awa.fm/playlist/specific.thumb.erinamano.20250103

■配信アーティスト一覧

アテナ&ロビケロッツ

ガーディアンズ4

℃-ute

きら☆ぴか

SHIPS

しゅごキャラエッグ!

月島きらり starring 久住小春(モーニング娘。)

花咲こべに starring 吉川友

ハロー!プロジェクト モベキマス

Berryz工房

Buono!

真野恵里菜

観月ひかる starring 萩原舞(℃-ute)

MilkyWay

メロン記念日

雪野のえる starring 北原沙弥香

リルぷりっ

■アプリ概要

「AWA(アワ)」は、株式会社サイバーエージェントとエイベックス・ファンマーケティング株式会社の共同出資によるAWA株式会社が提供する、サブスクリプション型(定額制)音楽ストリーミングサービスです。2015年5月にサービスの提供を開始し、配信楽曲数は1億5千万曲、著名人およびユーザーが作成したプレイリスト数は約1,300万件におよびます。全機能が利用できる月額980円(税込)(※App Store、Google Play、コンビニ決済は1,080円(税込))の「STANDARDプラン」や「オフライン再生」を除くすべての機能を月額無料で利用できる「FREEプラン」のほか、中学生以上の学生を対象とした、月々480円(税込)で全機能が利用できる「学生プラン」、月額270円(税込)で特定のアーティストが聴き放題になる「アーティストプラン」など、各種料金プランが充実しています。「AWA」は、スマートフォンをはじめ、パソコン、テレビ、カーナビ、ウェアラブル端末、スマートスピーカーなど様々なデバイスにも対応。楽曲に合わせて歌詞をリアルタイムに美しくアニメーションさせる機能「LYRIC DIVE(リリックダイブ)」や、音声ライブ配信、ギフティング機能を追加したユーザー同士がリアルタイムに、同じ空間で同じ音楽を楽しめるオンライン空間「LOUNGE(ラウンジ)」など、サービス開始以来、ユーザーのニーズや視聴環境に合わせて様々なプランや機能を拡充し、国内最大規模の音楽ストリーミングサービスへと成長しています。

名称:「AWA(アワ)」 https://awa.fm/

推奨環境:<スマートフォン版>iOS 14.0以降、Android 10.0以降

<PC版>Windows 10(32/64bit)、Mac OS X 10.11 (El Capitan)以上

<ブラウザ> Google Chrome (最新版)、Microsoft Edge (最新版)、Safari (最新版)

価格:STANDARDプラン(月額 税込980円)/ FREEプラン(月額 無料)/学生プラン(月額 税込480円)/アーティストプラン(月額 税込270円※特定の1アーティストのみ聴き放題)

提供開始:2015年5月27日

■会社概要

社名:AWA株式会社(読み:アワ)

所在地:東京都港区南青山三丁目1番30号エイベックスビル

代表者:代表取締役CEO 冨樫 晃己

事業内容:音楽ストリーミングサービス 等

設立日:2014年12月1日

■お問い合わせ先

AWA広報担当press@awa.fm