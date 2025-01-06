7色ボイスVtuber「西ヶ花ののみ」のオフィシャルオンラインストア『西ヶ花ののみオフィシャルストア』にて、お正月オリジナルグッズを1月1日より販売開始いたしました！
クリエイターの商品企画から、製作・販売まで行う株式会社メディアリンクは、グッズ販売プラットフォーム『TOSTA』にて、「西ヶ花ののみオフィシャルストア」を運営しています。
その「西ヶ花ののみオフィシャルストア」で、お正月オリジナルグッズ2点を1月1日より販売開始いたします。
製品情報
■西ヶ花ののみオフィシャルストア
https://tosta.jp/shops/nishigahana
■西ヶ花ののみ2025お正月アクリルスタンド
販売価格：2,500円（税込）
2025年お正月の西ヶ花ののみ特製アクリルスタンドです。
■西ヶ花ののみ2025お正月絵馬
販売価格：2,500円（税込）
2025年お正月の西ヶ花ののみ特製絵馬です。
販売情報
■西ヶ花ののみオフィシャルストア
https://tosta.jp/shops/nishigahana
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【西ヶ花ののみ】
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【TOSTA】
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