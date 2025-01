システムサービスから『エスパークス』のアミューズメントプライズが2025年1月に登場決定！

システムサービス株式会社

システムサービス株式会社(本社:東京都豊島区、代表取締役社長:田村宗弘)は、『エスパークス』のプライズ商品を2025年1月に順次アミューズメント施設にて展開いたします。

◆エスパークスペンケース型クッション

【アミューズメント専用景品】

約60cmのクッション

<商品詳細>

【商品名】:エスパークスペンケース型クッション

【種類】:全2種

【登場時期】:2025年1月3週より順次登場予定

【導入店情報】http://fans.co.jp/event/2501_ep_SS15721

※無くなり次第終了となります。

◆エスパークスアクリルチャーム付きペン

【アミューズメント専用景品】

約15cmのアクリルチャーム付きペン

<商品詳細>

【商品名】:エスパークスアクリルチャーム付きペン

【種類】:全4種

【登場時期】:2024年2月3週より順次登場予定

詳しい導入店情報は改めてシステムサービス公式(X/旧Twitter)にてお知らせいたします。

※無くなり次第終了となります。

■著作権表記

(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

■エスパークス

まだ神すら生まれていない遥か昔

地球は自然の法則によって形成され、本当に自由に、豊かに生き物達が生活していた。

ところが、暗黒の世界からこの平和な地球を支配して神になろうとした男がやって来たのである。

その名も『Drガリポリ』という天才科学者で、平和を嫌い、

各地に自分が造った怪獣を撒き散らして地球で暮らす生き物達を恐怖に陥れたのである…。

だが、平和なこの世界が破滅へと近づいたとき、一人の少年と一匹のサルがDrガリポリを倒すために、そして平和の石『ニュートロン』を探すために立ち上がったのである。

その少年の名は『ESPARKS』-“エスパークス”という…

■『エスパークス』公式サイト

san-x.co.jp/character/detail/?code=EPS

■システムサービス株式会社

https://fans.co.jp/

■システムサービス公式(X)

https://x.com/FANSCLUB_SS

※発表時現在の情報です。諸般の事情により、予告なく変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。