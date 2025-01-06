【本日発行】表紙に舞台『東京物語』より愛月ひかる ＆ 落語界から かんこん亭きん太（関根 勤）・蝶花楼桃花が登場！ シアター情報誌「カンフェティ」2月号発売
「エンタテインメントを、もっと身近なものに。」を理念とするロングランプランニング株式会社（東京都新宿区、代表：榑松大剛）は、シアター情報誌「カンフェティ」2月号 vol.241 を2025年1月6日（月）に発行いたします。配布場所は、首都圏を中心とした劇場・ショップ・駅など合計1,500箇所以上に設置されます。
シアターウェブマガジン「カンフェティ」
https://magazine.confetti-web.com/
シアターウェブマガジン「カンフェティ」公式X
https://twitter.com/confe_magazine
2004年創刊したシアター情報誌「カンフェティ」は、旬なタレントをピックアップした独自のインタビュー記事をはじめ、オトクな読者限定チケットや独自コラムなどを掲載しているフリーペーパーです。
毎月ジャンルを問わず、演劇・ミュージカル、伝統芸能やコンサートなど、あらゆるライブ・エンタテインメントの情報をお届けしています。
今月号の表紙にはClassic Movie Reading Vol.4『東京物語』愛月ひかる ほか、BAYFMシン・ラジオプレゼンツ『蝶花楼桃花 かんこん亭きん太（関根勤）親子会』蝶花楼桃花 & かんこん亭きん太（関根 勤）が登場！
ここだけのインタビューや厳選された撮り下ろし写真、オトクなプレゼント情報など、見どころが満載です。
ぜひお近くの劇場やお店、駅などで「カンフェティ」最新号をチェックしてください。
今月のPICK UPインタビュー
○愛月ひかる ほか
Classic Movie Reading Vol.4『東京物語』
○木津つばさ & 山野 光 & 新 正俊 & 中西智也
『ライドカメンズ The STAGE』
○高崎翔太 & 結城伽寿也 & 工藤大夢 & 本間一稀
役替わり朗読劇 『5 years after』 -ver.13- ～enjoy your life!～
○杏ジュリア
『スクールアイドルミュージカル』
○加藤夏希 & 鈴村展弘
舞台『鬼背参り（おにのせまいり）』
○村田 充 & 郷本直也
mucho produce vol.2『悲しい時には羊のうたを』
○松村龍之介 & 三宅 優（Zu々主宰）
舞台『ノンセクシュアル』
○日向野 祥 & 阿部快征
舞台『新宿羅生門』薩長エージェンシー編
○末原拓馬 & 橋本真一
舞台『末原拓馬奇譚庫』
○白石加代子 & 藤間勘十郎
藤間勘十郎文芸シリーズ 其の五『其噂妖狐譚―そのうわさだっきものがたり―』
○森川由樹
トム・プロジェクト プロデュース『おばぁとラッパのサンマ裁判』
○ワッキー（ペナルティ）
アース製薬 100周年 presents『Mother ～特攻の母 鳥濱トメ物語～』
○大橋ヒカル & ニコラス・エドワーズ & 水木英昭
水木英昭プロデュース『あの日 あの時 あの場所の歌 vol.3』
○大崎捺希 & 平賀勇成 & 田名部生来 & 河内美里
『OMNIA 10th Anniversary Live ～ Masquerade ～』
○かんこん亭きん太（関根 勤） & 蝶花楼桃花
BAYFMシン・ラジオプレゼンツ『蝶花楼桃花 かんこん亭きん太（関根勤）親子会』
○村上佳菜子
『村上佳菜子のフィギュアスケート音楽会』
○s**t kingz
s**t kingz 舞台公演『See』
○竹内春美 & 林田海里
Yamato City Ballet Winter Concert 2025『西遊記』
○西島数博 & 吉川隆弘 & 井脇幸江 & 水島 渓
『ベニスに死す』新演出版 ～Morte a Venezia～
○政本絵美 & 山下湧吾
東京バレエ団 ベジャールの『くるみ割り人形』全2幕
シアター情報誌「カンフェティ」について
＜シアター情報誌 カンフェティ概要＞
▪発行日：2004年創刊、毎月第一月曜
▪発行部数：本誌5万部／intro（縮小版）3万部／WEB版2万DL／WEBサイト11万セッション
▪形態：両A面、A4・56ページフルカラー
▪配布エリア：首都圏（劇場・ショップ・駅・楽器店・映画館・美術館・スーパー・学校・書店・TKTS）など
合計1,500ヵ所超
設置箇所一覧（https://www.confetti-web.com/freepaper/confetti_place.php）
▼バックナンバーはこちら
https://magazine.confetti-web.com/confetti/backnumber/36868/
＜シアター情報誌 カンフェティ［関西版］概要＞
▪発行日：2024年3月創刊、毎月1日発行
▪発行部数：5万部／2ヵ月
▪形態：両A面、A5・12ページフルカラー
▪配布エリア：関西圏の劇場にて座席配布・劇場ラック・街中ラック・ホテル・TKTS など
▪詳細：https://magazine.confetti-web.com/news/51708/
会社概要
ロングランプランニング株式会社
2004年の創業以来「エンタテインメントを、もっと身近なものに。」という理念のもとに、日本のエンタテインメント産業の市場規模拡大を目指して日々取り組み、イベント主催者への興行支援を行っています。
所在地：〒162-0828 東京都新宿区袋町25番地
代表者：代表取締役 榑松 大剛(くれまつ ひろたか)
設立年：2004年2月20日
資本金：3千万円
主な事業：劇場フリーペーパー「カンフェティ」の発行
チケット販売サイト「カンフェティ」の運営
その他興行支援、イベント主催者のサポート業務
旅行業
ディスカウントチケットストア「TKTS」の運営
URL：https://longrun.biz/