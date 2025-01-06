【しゃぶ葉】300店突破！日頃の感謝を伝えるお得な記念キャンペーン 第2弾 開催

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株式会社すかいらーくホールディングス

株式会社すかいらーくレストランツ（本社・東京都武蔵野市、代表取締役社長 中島 尚志）が運営する「しゃぶ葉」 では、2024年12月18日（水）にオープンした「港南台バーズ店」で300店を突破したことを記念し、2025年1月14日（火）～ 2025年1月31日（金）の期間中、「しゃぶ葉300店突破記念キャンペーン 第2弾」を開催いたします。




詳細URL：https://www.skylark.co.jp/syabuyo/campaign_1/index.html(https://www.skylark.co.jp/syabuyo/campaign_1/index.html)



【 「しゃぶ葉300店突破記念キャンペーン 第2弾」 ポイント 】


１. 4日間限定で対象コースが“税込300円引”の特別価格（※）に！


　 1月14日（火）～1月17日（金）の平日4日間限定で厳選豚コースと国産牛コースが対象。


２. しゃぶ葉のだしをイメージした入浴剤!?オリジナルグッズが当たるキャンペーン


　 お肉をイメージしたポーチなどのオリジナルグッズや、お食事券が当たる「レシート応募キャンペーン」を開催。


３. しゃぶ葉ファン必見！「クーポン付き記念冊子」を1月15日から先着・数量限定で配布


　ここでしか知ることのできないしゃぶ葉のトリビアのほか、お得なクーポンなどを掲載した冊子を無料配布。



※小学生価格は対象期間外と同一価格での販売となります



「しゃぶ葉300店突破記念キャンペーン 第2弾」 概要


1．平日4日間限定！300店突破記念“特別価格”で販売！


■対象期間：


2025年1月14日（火）～ 2025年1月17日（金）［※4日間限定］



■販売店舗：


しゃぶ葉全店



■対象コース：


厳選コース（九州黒豚＆牛みすじ）／ 国産牛コース




＼ 対象コースがそれぞれ通常価格から税込300円引き ／




※小学生価格は対象期間外と同一価格での販売となります　※一部、店舗により販売価格が異なる場合があります


2．しゃぶ葉オリジナルグッズが当たる！レシート応募キャンペーン


■応募期間：


2025年1月14日（火）～ 2025年1月31日（金）



■対象レシート：


2025年1月14日（火）～ 2025年1月31日（金）



■参加方法：


しゃぶ葉の特設サイトでエントリー後、対象レシートの画像を投稿により応募完了。
抽選による当選者様の決定後、当選者様のメールにてご連絡し、後日賞品をお送りします。　　　　


※当選結果は、賞品の発送をもって代えさせていただきます



■当選内容：


【A賞】 しゃぶ葉お肉ポーチ［100名様］（しゃぶ葉のお肉をイメージしたデザインのポーチ）




【B賞】 だし入浴剤2種［200名様］（しゃぶ葉の“鶏がら醤油だし”と“帆立豆乳だし”をイメージした入浴剤セット）




【C賞】 すかいらーく お食事券500円分［300名様］




3．クーポン付き“300店突破記念 しゃぶ葉入門トリビアBOOK”配布


■対象期間：


2025年1月15日（水）～ なくなり次第終了



■配布店舗：


しゃぶ葉全店



■配布方法：


ご来店されたお客様に、先着・数量限定で無料配布


※店舗在庫がなくなり次第終了となります



■内容：


この冊子でしか知ることのできないしゃぶ葉のトリビアや、たれ×薬味の人気ランキング・しゃぶ葉ユーザーのジェーン・スーさん/堀井美香さんのインタビューのほか、お得なクーポン3枚を掲載。









※画像はすべてイメージです




しゃぶ葉情報


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