【しゃぶ葉】300店突破！日頃の感謝を伝えるお得な記念キャンペーン 第2弾 開催

株式会社すかいらーくホールディングス

株式会社すかいらーくレストランツ（本社・東京都武蔵野市、代表取締役社長 中島 尚志）が運営する「しゃぶ葉」 では、2024年12月18日（水）にオープンした「港南台バーズ店」で300店を突破したことを記念し、2025年1月14日（火）～ 2025年1月31日（金）の期間中、「しゃぶ葉300店突破記念キャンペーン 第2弾」を開催いたします。

詳細URL：https://www.skylark.co.jp/syabuyo/campaign_1/index.html(https://www.skylark.co.jp/syabuyo/campaign_1/index.html)

【 「しゃぶ葉300店突破記念キャンペーン 第2弾」 ポイント 】

１. 4日間限定で対象コースが“税込300円引”の特別価格（※）に！

1月14日（火）～1月17日（金）の平日4日間限定で厳選豚コースと国産牛コースが対象。

２. しゃぶ葉のだしをイメージした入浴剤!?オリジナルグッズが当たるキャンペーン

お肉をイメージしたポーチなどのオリジナルグッズや、お食事券が当たる「レシート応募キャンペーン」を開催。

３. しゃぶ葉ファン必見！「クーポン付き記念冊子」を1月15日から先着・数量限定で配布

ここでしか知ることのできないしゃぶ葉のトリビアのほか、お得なクーポンなどを掲載した冊子を無料配布。

※小学生価格は対象期間外と同一価格での販売となります

「しゃぶ葉300店突破記念キャンペーン 第2弾」 概要

1．平日4日間限定！300店突破記念“特別価格”で販売！

■対象期間：

2025年1月14日（火）～ 2025年1月17日（金）［※4日間限定］

■販売店舗：

しゃぶ葉全店

■対象コース：

厳選コース（九州黒豚＆牛みすじ）／ 国産牛コース

＼ 対象コースがそれぞれ通常価格から税込300円引き ／

※小学生価格は対象期間外と同一価格での販売となります ※一部、店舗により販売価格が異なる場合があります

2．しゃぶ葉オリジナルグッズが当たる！レシート応募キャンペーン

■応募期間：

2025年1月14日（火）～ 2025年1月31日（金）

■対象レシート：

2025年1月14日（火）～ 2025年1月31日（金）

■参加方法：

しゃぶ葉の特設サイトでエントリー後、対象レシートの画像を投稿により応募完了。

抽選による当選者様の決定後、当選者様のメールにてご連絡し、後日賞品をお送りします。

※当選結果は、賞品の発送をもって代えさせていただきます

■当選内容：

【A賞】 しゃぶ葉お肉ポーチ［100名様］（しゃぶ葉のお肉をイメージしたデザインのポーチ）

【B賞】 だし入浴剤2種［200名様］（しゃぶ葉の“鶏がら醤油だし”と“帆立豆乳だし”をイメージした入浴剤セット）

【C賞】 すかいらーく お食事券500円分［300名様］

3．クーポン付き“300店突破記念 しゃぶ葉入門トリビアBOOK”配布

■対象期間：

2025年1月15日（水）～ なくなり次第終了

■配布店舗：

しゃぶ葉全店

■配布方法：

ご来店されたお客様に、先着・数量限定で無料配布

※店舗在庫がなくなり次第終了となります

■内容：

この冊子でしか知ることのできないしゃぶ葉のトリビアや、たれ×薬味の人気ランキング・しゃぶ葉ユーザーのジェーン・スーさん/堀井美香さんのインタビューのほか、お得なクーポン3枚を掲載。

※画像はすべてイメージです

しゃぶ葉情報

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