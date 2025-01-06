「仮面アメリカ」オンラインくじ発売開始！
株式会社サトクリフ
株式会社サトクリフ（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：加藤 勝）は、運営するオンラインくじサービス「くじクリフ」より「仮面アメリカ」オンラインくじを、2025年1月6日(月)10時より販売します。
A賞は「仮面アメリカ」公式イラスト、B賞C賞はくじクリフオリジナルミニキャラのラインナップとなっている。
＜「仮面アメリカ」オンラインくじ 概要＞
販売期間：2025年1月6日(月)10:00～2025年2月10日(月)23:59
販売価格：1回 550円(税込)※別途発送手数料が掛かります。
購入ページ：https://kujicliffe.com/lotteries/kamenamericajpnkuji
(C) 2024 KAMEN AMERICA (C) 2024 NINJAINK,LLC
商品ラインナップ
A賞 ライトアップアクリルスタンド（全1種）
B賞 アクリルキーホルダー（全5種）
C賞 缶バッジ（全10種）
「くじクリフ」とは
みんなの「欲しい」や「見たい」といった感情を刺激するハズレなしの
オンラインくじサービスです。
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