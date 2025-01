株式会社ハピネット

玩具や映像・音楽ソフト、ビデオゲーム、アミューズメント関連商品などエンタテインメント商材の流通及び企画販売事業を展開する株式会社ハピネット(本社:東京都台東区、代表取締役社長:榎本 誠一、証券コード:7552)は、2025年の年頭にあたり、代表取締役社長 榎本 誠一より、以下に謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

明けましておめでとうございます。

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

昨年は人流の回復や、コロナ禍以前を上回る訪日観光客の増加などにより経済が回復を見せるなか、物価上昇などが消費活動に大きな影響を与えた1年となりました。当社グループでは、トレーディングカードゲームの需要が依然旺盛なことやカプセルトイ市場がユーザー層、インバウンド需要の拡大を取り込み成長したことなどにより、玩具事業、アミューズメント事業が好調に推移しました。当社グループにとって最大の商戦期であるクリスマス商戦においても、お取引先さまの多大なるご支援や、日々刻々と移り変わる市場環境に対する、社員一人ひとりの迅速かつ柔軟な業務遂行により、無事に乗り切ることができました。この場をお借りし、いつもご支援いただいているステークホルダーの皆さまに改めて心より感謝申し上げます。

2024年度は、第9次中期経営計画の最終年度でありました。当社グループ初となるカプセルトイ事業でのアメリカ進出や映像音楽事業での大手版権元さまとの包括ライセンス契約など、川上・川下ビジネスへの事業拡大に向けた挑戦が、実を結び始めた一年となりました。長期ビジョンである「エンタテインメントの可能性を追求し、"from"ハピネットで世界をワクワクさせるクリエイティブカンパニー」を目指し、次期中期経営計画、その先の未来も見据え、引き続き、着実に前進し続けてまいります。

中期経営計画についてはこちら(https://www.happinet.co.jp/ir/managementplan.html)

当社が運営する『GASHAPON BANDAI Official Shop US Grapevine Mills』当社が運営する『GASHAPON BANDAI Official Shop US Grapevine Mills』

当社グループの関連業界におきましては、原材料価格や物価の高騰、少子化、消費者ニーズの多様化など、市場環境がこれまでにない速さで変化しております。そのような状況にあっても当社グループが成長・発展し続けるために、全社一丸となって、試行錯誤を止めることなく、行動・挑戦してまいります。

本年も皆さまの一層のご指導、ご支援を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

株式会社ハピネット

代表取締役社長 兼 最高執行責任者 榎本 誠一

株式会社ハピネット

https://www.happinet.co.jp/

東証プライム・証券コード 7552

代表者:榎本 誠一

設立:1969年6月7日

資本金:27億5,125万円

所在地:東京都台東区駒形 2丁目4番5号 駒形CAビル

事業内容:玩具・遊戯用具の企画・製造・販売/映像・音楽ソフト等の企画・製作・販売/ビデオゲームハード・ソフト等の企画・制作・販売/玩具自動販売機の設置・運営/アミューズメント施設用商品等の販売



玩具を中心に、映像・音楽ソフト、ビデオゲーム、アミューズメント関連商品を、いずれもトップクラスのシェアにて取り扱うエンタテインメント総合商社。人々に感動を提供するエンタテインメント事業を通して多くの方の心を豊かにし、「夢のある明日づくり」によって社会的価値を生み出せる企業を目指しています。