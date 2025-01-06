個人勢占い師VTuber『星影ラピス』のオフィシャルストアにて、新春お正月グッズを1月1日より販売開始いたしました！

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株式会社メディアリンク

クリエイターの商品企画から、製作・販売まで行う株式会社メディアリンクは、星影ラピスの公式オンラインストア『星影ラピス Official Store』にて、1月1日より新春お正月オリジナルグッズの販売を行います。









製品情報



■星影ラピス Official Store


https://shop.hoshikagelapis.com/






■2025年新春コンプリート福袋


販売価格：10,000円（税込）


全部のグッズをゲットしたい星の民さんのための福袋が登場！


・2025年の運試し（アクキー＋紙おみくじ）6種類


・複製メッセージ入りオリジナル絵馬2025


・卓上カレンダー2025


・【LapiStory#10】1月 お正月



単品で買うよりもお買い得な福袋をぜひゲットしてね！







■2025年運試し福袋


販売価格：6,000円（税込）


お正月のグッズがセットになった福袋が登場！


・2025年の運試し（アクキー＋紙おみくじ）ランダム1種類


・複製メッセージ入りオリジナル絵馬2025


・卓上カレンダー2025


・【LapiStory#10】1月 お正月



おみくじはランダムで1種類入っているので、運試しをしてみたい星の民さんにおすすめです！








■2025年の運試し（アクキー＋紙おみくじ）


販売価格：1,000円（税込）


お正月といえばおみくじ！あなたの2025年をお手製おみくじで占ってみませんか？


かわいいアクキーもセットになっています！



illustrator：のいみね様（@noi_mine）











■オリジナル絵馬2025


販売価格：1,400円（税込）


2025年の願いを届ける絵馬をご用意しました！


裏面には、今年の願いを書いてみてね！



illustrator：のいみね様（@noi_mine）












■複製メッセージ入りオリジナル絵馬2025


販売価格：1,900円（税込）


2025年の願いを届ける絵馬に複製メッセージを添えてご用意しました！


空欄にはあなたのお名前を記載してね！



illustrator：のいみね様（@noi_mine）











■卓上カレンダー2025


販売価格：2,025円（税込）


2024年を振り返るイラストたちが、2025年カレンダーとして登場！



illustrator：


表紙 編屋さつき様（@kisaragisatuki）


1月 rucaco様（@_rucaco_）


2月 ominem様（@_ominemmist_）


3月 間明田様（@mamy6o6）


4月 さいね様（@sainexxx）


5月 Shun様（@shun_illust）


6月 たこすけ（@takosuke4chan）


7月 編屋さつき様（@kisaragisatuki）


8月 山吹色様（@bukiiro）


9月 gaogao様（@gaogaomegu）


10月 ominem様（@_ominemmist_）


11月 和崎あこ様（@wazakiako）


12月 海鼠様（@NAMCOOo）







■【LapiStory#10】1月 お正月


販売価格：1,500円（税込）


【LapiStory 第10話 お正月】


「あけましておめでとうございます」新年の挨拶からはじまり、寝起きの悪い君を起こすのは…大人になったラピス!?



■LapiStoryとは


　1ヶ月に1度、物語が一話ごと公開されていきます。ボイスは単体でもお楽しみいただけるようになっております。


　学生である君と私の恋愛物語。少し覗いてみませんか？（全12話）


　シナリオ制作：トラペア。様（@Transparent999）








■【LapiStory】お楽しみ福袋(4月～12月)


販売価格：11,222円（税込）


今までに販売されていたLapiStoryがセットになった福袋！


4月から12月までの9話分がセットで11,222円(良いひつじ)に！ぜひこの機会にLapiStoryを聴いてみてね。



■LapiStoryとは


　1ヶ月に1度、物語が一話ごと公開されていきます。ボイスは単体でもお楽しみいただけるようになっております。


　学生である君と私の恋愛物語。少し覗いてみませんか？（全12話）


　シナリオ制作：トラペア。様（@Transparent999）





販売情報



■星影ラピス Official Store


https://shop.hoshikagelapis.com/



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【星影ラピス】


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【株式会社メディアリンク】


公式サイト：https://medialinker.co.jp/


クリエイターズサポート： https://creators.medialinker.co.jp/


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