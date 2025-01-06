個人勢占い師VTuber『星影ラピス』のオフィシャルストアにて、新春お正月グッズを1月1日より販売開始いたしました！
クリエイターの商品企画から、製作・販売まで行う株式会社メディアリンクは、星影ラピスの公式オンラインストア『星影ラピス Official Store』にて、1月1日より新春お正月オリジナルグッズの販売を行います。
製品情報
■星影ラピス Official Store
https://shop.hoshikagelapis.com/
■2025年新春コンプリート福袋
販売価格：10,000円（税込）
全部のグッズをゲットしたい星の民さんのための福袋が登場！
・2025年の運試し（アクキー＋紙おみくじ）6種類
・複製メッセージ入りオリジナル絵馬2025
・卓上カレンダー2025
・【LapiStory#10】1月 お正月
単品で買うよりもお買い得な福袋をぜひゲットしてね！
■2025年運試し福袋
販売価格：6,000円（税込）
お正月のグッズがセットになった福袋が登場！
・2025年の運試し（アクキー＋紙おみくじ）ランダム1種類
・複製メッセージ入りオリジナル絵馬2025
・卓上カレンダー2025
・【LapiStory#10】1月 お正月
おみくじはランダムで1種類入っているので、運試しをしてみたい星の民さんにおすすめです！
■2025年の運試し（アクキー＋紙おみくじ）
販売価格：1,000円（税込）
お正月といえばおみくじ！あなたの2025年をお手製おみくじで占ってみませんか？
かわいいアクキーもセットになっています！
illustrator：のいみね様（@noi_mine）
■オリジナル絵馬2025
販売価格：1,400円（税込）
2025年の願いを届ける絵馬をご用意しました！
裏面には、今年の願いを書いてみてね！
illustrator：のいみね様（@noi_mine）
■複製メッセージ入りオリジナル絵馬2025
販売価格：1,900円（税込）
2025年の願いを届ける絵馬に複製メッセージを添えてご用意しました！
空欄にはあなたのお名前を記載してね！
illustrator：のいみね様（@noi_mine）
■卓上カレンダー2025
販売価格：2,025円（税込）
2024年を振り返るイラストたちが、2025年カレンダーとして登場！
illustrator：
表紙 編屋さつき様（@kisaragisatuki）
1月 rucaco様（@_rucaco_）
2月 ominem様（@_ominemmist_）
3月 間明田様（@mamy6o6）
4月 さいね様（@sainexxx）
5月 Shun様（@shun_illust）
6月 たこすけ（@takosuke4chan）
7月 編屋さつき様（@kisaragisatuki）
8月 山吹色様（@bukiiro）
9月 gaogao様（@gaogaomegu）
10月 ominem様（@_ominemmist_）
11月 和崎あこ様（@wazakiako）
12月 海鼠様（@NAMCOOo）
■【LapiStory#10】1月 お正月
販売価格：1,500円（税込）
【LapiStory 第10話 お正月】
「あけましておめでとうございます」新年の挨拶からはじまり、寝起きの悪い君を起こすのは…大人になったラピス!?
■LapiStoryとは
1ヶ月に1度、物語が一話ごと公開されていきます。ボイスは単体でもお楽しみいただけるようになっております。
学生である君と私の恋愛物語。少し覗いてみませんか？（全12話）
シナリオ制作：トラペア。様（@Transparent999）
■【LapiStory】お楽しみ福袋(4月～12月)
販売価格：11,222円（税込）
今までに販売されていたLapiStoryがセットになった福袋！
4月から12月までの9話分がセットで11,222円(良いひつじ)に！ぜひこの機会にLapiStoryを聴いてみてね。
■LapiStoryとは
1ヶ月に1度、物語が一話ごと公開されていきます。ボイスは単体でもお楽しみいただけるようになっております。
学生である君と私の恋愛物語。少し覗いてみませんか？（全12話）
シナリオ制作：トラペア。様（@Transparent999）
販売情報
■星影ラピス Official Store
https://shop.hoshikagelapis.com/
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【星影ラピス】
X（旧twitter）：https://twitter.com/HoshikageLapis
YouTube：https://www.youtube.com/@HoshikageLapis
【株式会社メディアリンク】
公式サイト：https://medialinker.co.jp/
クリエイターズサポート： https://creators.medialinker.co.jp/
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