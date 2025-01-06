菊炭窯 見学　ウォーキング＜兵庫県川西市＞

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NPO法人コクレオの森


黒川と言えば、茶道に使われる”菊炭”が有名です。

菊炭は1月からが生産のシーズンということで、黒川桜の森と今西菊炭本家さんへ炭窯を見に行きましょう！

歩く道は平坦な道が多いので、体力のない方もご安心ください。
植物が好きな人、文化や歴史が好きな人、歩くのが好きな人にオススメです！

＜日時＞
　2025年2月2日(日)9時半～12時半　

＜対象＞
　中学生～大人　15名
　　※中学生は保護者なしでの参加可能　　

＜参加費＞
　一人　500円

＜お申込み＞
　https://kikusumi.peatix.com/

＜場所・主催＞
川西市黒川里山センター
　〒666-0101 兵庫県川西市黒川字中尾264
　TEL: 072-738-0107　
　Email: info@kurokawa-satoyama.jp
　ホームページ：https://kurokawa-satoyama.jp/
　開館日：水曜～日曜日　9時～17時（月火祝・休み）