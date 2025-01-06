菊炭窯 見学　ウォーキング＜兵庫県川西市＞

NPO法人コクレオの森

黒川と言えば、茶道に使われる”菊炭”が有名です。



菊炭は1月からが生産のシーズンということで、黒川桜の森と今西菊炭本家さんへ炭窯を見に行きましょう！



歩く道は平坦な道が多いので、体力のない方もご安心ください。

植物が好きな人、文化や歴史が好きな人、歩くのが好きな人にオススメです！



＜日時＞

2025年2月2日(日)9時半～12時半





＜対象＞中学生～大人 15名※中学生は保護者なしでの参加可能＜参加費＞一人 500円＜お申込み＞https://kikusumi.peatix.com/＜場所・主催＞川西市黒川里山センター〒666-0101 兵庫県川西市黒川字中尾264TEL: 072-738-0107Email: info@kurokawa-satoyama.jpホームページ：https://kurokawa-satoyama.jp/開館日：水曜～日曜日 9時～17時（月火祝・休み）