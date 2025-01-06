菊炭窯 見学 ウォーキング＜兵庫県川西市＞
NPO法人コクレオの森
黒川と言えば、茶道に使われる”菊炭”が有名です。＜対象＞
中学生～大人 15名
※中学生は保護者なしでの参加可能
＜参加費＞
一人 500円
＜お申込み＞
https://kikusumi.peatix.com/
＜場所・主催＞
川西市黒川里山センター
〒666-0101 兵庫県川西市黒川字中尾264
TEL: 072-738-0107
Email: info@kurokawa-satoyama.jp
ホームページ：https://kurokawa-satoyama.jp/
開館日：水曜～日曜日 9時～17時（月火祝・休み）
黒川と言えば、茶道に使われる”菊炭”が有名です。
菊炭は1月からが生産のシーズンということで、黒川桜の森と今西菊炭本家さんへ炭窯を見に行きましょう！
歩く道は平坦な道が多いので、体力のない方もご安心ください。
植物が好きな人、文化や歴史が好きな人、歩くのが好きな人にオススメです！
＜日時＞
2025年2月2日(日)9時半～12時半
中学生～大人 15名
※中学生は保護者なしでの参加可能
＜参加費＞
一人 500円
＜お申込み＞
https://kikusumi.peatix.com/
＜場所・主催＞
川西市黒川里山センター
〒666-0101 兵庫県川西市黒川字中尾264
TEL: 072-738-0107
Email: info@kurokawa-satoyama.jp
ホームページ：https://kurokawa-satoyama.jp/
開館日：水曜～日曜日 9時～17時（月火祝・休み）