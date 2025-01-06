兼松KGK「オートモーティブワールド2025」出展のお知らせ
兼松株式会社
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兼松株式会社のグループ会社で、工作機械・産業機械の販売を行う株式会社兼松ケージーケイ（以下、「兼松KGK」）は、2025年1月22日（水）～1月24日（金）に東京ビッグサイトで開催される「オートモーティブワールド2025」(https://www.automotiveworld.jp/tokyo/ja-jp.html#/)に出展します。
■出展先
東4ホール ：E34-2
■出展内容
ＧＦＭ社_オーストラリア ラジアル鍛造機（サンプル展示）
山本金属製作所 ＦＳＷ 摩擦攪拌接合（実機展示）
ＡＴＧ社_チェコ ＮＤＴ 非破壊検査装置（モニター展示）
デクシス 卓上型外観検査装置システム（実機展示）
松浦鉄工所 ＤＴシステム（モニター展示）
兼松エレクトロニクス ＯＴセキュリティーシステム（実機展示）
→出展詳細はこちらから(https://www.kgk-j.co.jp/amw2025_kgk/)
皆さまのご来場をお待ちしております。
■ 兼松KGK 会社概要
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■お問い合わせ先
株式会社兼松KGK 経営戦略部 インサイドセールス推進室
〒104-8510 東京都中央区京橋1-7-2 ミュージアムタワー京橋15階
Email：info101@kgk-j.co.jp