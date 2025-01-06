兼松KGK「オートモーティブワールド2025」出展のお知らせ

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兼松株式会社

兼松株式会社のグループ会社で、工作機械・産業機械の販売を行う株式会社兼松ケージーケイ（以下、「兼松KGK」）は、2025年1月22日（水）～1月24日（金）に東京ビッグサイトで開催される「オートモーティブワールド2025」(https://www.automotiveworld.jp/tokyo/ja-jp.html#/)に出展します。






■出展先


東4ホール ：E34-2



■出展内容


　ＧＦＭ社_オーストラリア　ラジアル鍛造機（サンプル展示）


　山本金属製作所　　　　　 ＦＳＷ 摩擦攪拌接合（実機展示）


　ＡＴＧ社_チェコ　　　　　ＮＤＴ 非破壊検査装置（モニター展示）


　デクシス　　　　　　　　 卓上型外観検査装置システム（実機展示）


　松浦鉄工所　　　　　　　 ＤＴシステム（モニター展示）


　兼松エレクトロニクス　　 ＯＴセキュリティーシステム（実機展示）



→出展詳細はこちらから(https://www.kgk-j.co.jp/amw2025_kgk/)



皆さまのご来場をお待ちしております。


■ 兼松KGK　会社概要


[表: https://prtimes.jp/data/corp/92359/table/115_1_ade5598ec77685cd4a4d792788477b35.jpg ]


■お問い合わせ先


株式会社兼松KGK 経営戦略部 インサイドセールス推進室　


〒104-8510 東京都中央区京橋1-7-2 ミュージアムタワー京橋15階


Email：info101@kgk-j.co.jp