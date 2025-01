SWAT Mobility、白馬村で観光客向けの白馬ナイトデマンドタクシーに運行アプリの提供を再開

SWAT Mobility Japan株式会社

白馬村では、昨年度に続き、観光客の夜間帯の移動需要に応える為に、12月16日から白馬ナイトデマンドタクシーの運行を再開しました。今回、新たに定期券機能を実装したことで、繰り返しサービスを利用される観光客や住民が都度決済を行う手間を省略するだけでなく、定額でお得にAIオンデマンド交通を利用することができます。白馬ナイトデマンドタクシーでは、期間定期券 (91日間)、ふれAI号 (住民向けオンデマンド乗合交通)では2種類の定期券(1日乗車券、30日定期券)が、利用可能です。白馬村では、2024年4月から住民向けにオンデマンド乗合交通 (ふれAI号) を運行しており、今回、観光客向けの送迎サービスが開始されたことで、1つのアプリ「白馬デマンドタクシー(HDT)」から生活交通と観光交通の両方に移動サービスを提供することが可能となりました。

白馬ナイトデマンドタクシー チラシ

白馬デマンドタクシー(HDT)アプリロゴ

アプリダウンロード用QR

サービス選択画面と定期券購入画面



●概要 (白馬ナイトデマンドタクシー)

運行期間:2024年12月16日~2025年3月16日(17:00~23:00)

サービス提供エリア:白馬村

運賃:

1乗車500円

※割引対象者は以下のとおりです。

1乗車450円

ー65歳以上の方

ー身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳を所持する方

ーアプリ内クレジット決済の方

1乗車 405円

ー65歳以上の方でアプリ内クレジット決済の方

ー身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳を所持する方でアプリ内クレジット決済の方

定期券:

ーHND 期間定期乗り放題券 (91日):5,000円

ーふれAI号 1ヶ月定期券 (30日) :5,000円

ーふれAI号 1日乗り放題券:1,000円

乗降場所(停留所): 白馬村内29箇所

予約方法:アプリ「白馬デマンドタクシー(HDT)」による予約 当日予約のみ

Webサイト:白馬村ホームページ(https://www.vill.hakuba.lg.jp/gyosei/gyoseijoho/mizikanachiikikotsu/hakubademanndo/10312.html)





●SWAT Mobilityについて

SWAT Mobilityは人・モノの移動に関する課題解決のため、オンデマンド交通運行システム、路線バス交通分析ツール、物流配送最適化システムを提供しています。最少の車両台数で複数の乗客・モノを効率良く相乗りさせるルーティング・アルゴリズムは世界トップクラスと認定されています。テクノロジーの社会実装を通し、当社ビジョン”Empowering the world to move more with less”の実現を追求していきます。

SWAT Mobility Japan株式会社

所在地:東京都千代田区麹町

代表者:代表取締役 末廣将志

設立:2020年

ホームページ: https://www.swatmobility.com/jp