古屋兎丸原作・演劇『ライチ☆光クラブ』2025の千秋楽公演を、2025年1月26日(日)にニコニコ生放送にて独占生中継が決定！
古屋兎丸原作・演劇『ライチ☆光クラブ』2025の千秋楽公演を、2025年1月26日(日)にニコニコ生放送にて独占生中継が決定いたしました。
主人公・ゼラ役を牧島輝が務めるほか、タミヤ役：岐洲匠、ジャイボ役：中山咲月、ニコ役：小西成弥、雷蔵役：望月春希、カネダ役：芳村宗治郎、デンタク役：福崎那由他、ダフ役：原嶋元久、ヤコブ役：櫻井健人、萩尾先生・常川母役：長尾純子、常川寛之役：加藤岳 伊奈聖嵐、ライチ役：尾関晃輔、カノン役：菊池日菜子が出演いたします。
演劇『ライチ☆光クラブ』2025 ニコニコ独占生中継
【日程】
2025年1月26日(日) 18:30千秋楽公演
【配信視聴ページ】
１. 演劇『ライチ☆光クラブ』2025 ニコニコ独占生中継【視聴期間1週間】
⇒視聴URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv346345741
２. 演劇『ライチ☆光クラブ』2025 ニコニコ独占生中継【視聴期間2週間】
⇒視聴URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv346345743
※視聴期間ごとに視聴ページが分かれております。
【配信チケット価格】
【チケット販売ページ】：https://dwango-ticket.jp/project/yIF7tLtw1a
１. 視聴期間1週間：3,800円（税込）
２. 視聴期間2週間：4,500円（税込）
※別途チケットサービス手数料が、各チケット価格の10%かかります。
【配信チケット販売期間】
１. 2025年1月5日(日)22時00分 ～ 2025年2月2日(日)20時00分
２. 2025年1月5日(日)22時00分 ～ 2025年2月9日(日)20時00分
【タイムシフト視聴期間】
１. 2025年2月2日(日)23時59分 まで
２. 2025年2月9日(日)23時59分 まで
※期間中であれば何度でも、生放送終了後に番組を視聴することが可能です。
※上記期間を過ぎると、視聴の途中であっても番組を見ることができなくなります。
【キャスト】
ゼラ：牧島 輝
タミヤ：岐洲 匠
ジャイボ：中山咲月
ニコ：小西成弥
雷蔵：望月春希
カネダ：芳村宗治郎
デンタク：福崎那由他
ダフ：原嶋元久
ヤコブ：櫻井健人
萩尾先生・常川母：長尾純子
常川寛之：加藤 岳 伊奈聖嵐 ※Wキャスト
ライチ：尾関晃輔
カノン：菊池日菜子
【スタッフ】
原作：古屋兎丸「ライチ☆光クラブ」（太田出版）
脚本・演出：谷 碧仁（劇団時間制作）
協力：一般社団法人 日本2.5次元ミュージカル協会
協賛：株式会社セブン‐イレブン・ジャパン ぴあ株式会社
主催：ネルケプランニング
オフィシャルサイト：https://theater-litchi.com/
X（旧Twitter）：https://x.com/theater_litchi
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