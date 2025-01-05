古屋兎丸原作・演劇『ライチ☆光クラブ』2025の千秋楽公演を、2025年1月26日(日)にニコニコ生放送にて独占生中継が決定！

株式会社ドワンゴ

古屋兎丸原作・演劇『ライチ☆光クラブ』2025の千秋楽公演を、2025年1月26日(日)にニコニコ生放送にて独占生中継が決定いたしました。

主人公・ゼラ役を牧島輝が務めるほか、タミヤ役：岐洲匠、ジャイボ役：中山咲月、ニコ役：小西成弥、雷蔵役：望月春希、カネダ役：芳村宗治郎、デンタク役：福崎那由他、ダフ役：原嶋元久、ヤコブ役：櫻井健人、萩尾先生・常川母役：長尾純子、常川寛之役：加藤岳 伊奈聖嵐、ライチ役：尾関晃輔、カノン役：菊池日菜子が出演いたします。

演劇『ライチ☆光クラブ』2025 ニコニコ独占生中継

【日程】

2025年1月26日(日) 18:30千秋楽公演

【配信視聴ページ】

１. 演劇『ライチ☆光クラブ』2025 ニコニコ独占生中継【視聴期間1週間】

⇒視聴URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv346345741

２. 演劇『ライチ☆光クラブ』2025 ニコニコ独占生中継【視聴期間2週間】

⇒視聴URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv346345743

※視聴期間ごとに視聴ページが分かれております。



【配信チケット価格】

【チケット販売ページ】：https://dwango-ticket.jp/project/yIF7tLtw1a

１. 視聴期間1週間：3,800円（税込）

２. 視聴期間2週間：4,500円（税込）

※別途チケットサービス手数料が、各チケット価格の10%かかります。



【配信チケット販売期間】

１. 2025年1月5日(日)22時00分 ～ 2025年2月2日(日)20時00分

２. 2025年1月5日(日)22時00分 ～ 2025年2月9日(日)20時00分



【タイムシフト視聴期間】

１. 2025年2月2日(日)23時59分 まで

２. 2025年2月9日(日)23時59分 まで

※期間中であれば何度でも、生放送終了後に番組を視聴することが可能です。

※上記期間を過ぎると、視聴の途中であっても番組を見ることができなくなります。

【キャスト】

ゼラ：牧島 輝

タミヤ：岐洲 匠

ジャイボ：中山咲月

ニコ：小西成弥

雷蔵：望月春希

カネダ：芳村宗治郎

デンタク：福崎那由他

ダフ：原嶋元久

ヤコブ：櫻井健人



萩尾先生・常川母：長尾純子

常川寛之：加藤 岳 伊奈聖嵐 ※Wキャスト



ライチ：尾関晃輔

カノン：菊池日菜子



【スタッフ】

原作：古屋兎丸「ライチ☆光クラブ」（太田出版）

脚本・演出：谷 碧仁（劇団時間制作）

協力：一般社団法人 日本2.5次元ミュージカル協会

協賛：株式会社セブン‐イレブン・ジャパン ぴあ株式会社

主催：ネルケプランニング



オフィシャルサイト：https://theater-litchi.com/

X（旧Twitter）：https://x.com/theater_litchi

【ニコニコからのお知らせ】

2.5次元舞台・ミュージカル・俳優ジャンルの月額チャンネル制ポータルサイト

「2.5次元やっぱニコメン」チャンネル

俳優が出演する、情報バラエティー「噂のニコメン情報局」や、「新正俊と野口準のニコ生ゲーム」などが視聴可能。舞台『魔法使いの約束』の他、舞台の過去作品や事前特番なども放送中。



「2.5次元やっぱニコメン」チャンネルはこちら

https://site.nicovideo.jp/25nicomen/(https://site.nicovideo.jp/25nicomen/)