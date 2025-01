大谷翔平選手出演！挑戦する人にエールを送る『ECC外語学院「The world is waiting！」篇』　新TVCM 1/6より近畿・関東エリアにて放映スタート！

株式会社ECC

総合教育・生涯学習機関の株式会社ECC(本社:大阪市北区、代表取締役社長:花房雅博)が運営するECC外語学院は、ECCブランドアンバサダーでメジャーリーガーの大谷翔平選手が出演する新TVCM『ECC外語学院「The world is waiting!」篇』(15秒、30秒)を制作。2025年1月6日(月)より近畿・関東エリアで放映を開始いたします。

※TVerでも配信を予定

旅を通して異なる文化や異なる国・地域の人々と出会ったり、ビジネスの中でさまざまな背景を持つ人と共に働き、一緒に目的を達成したりする――新TVCMは、広い世界へといざなうような大谷翔平選手の「The world is waiting!」という言葉から始まり、さまざまな人たちが「ECC外語学院」での学びを通して、新たなステージへの一歩を踏み出し、夢をかなえていくまでのストーリーを描いています。

「言葉」がつなげ、広げてくれる未来の可能性を、見る人それぞれに思い描いてもらうとともに、挑戦をためらっている人へ向けて、大谷選手から「成功するか失敗するかよりも、まず自ら一歩を踏み出してみて」という前向きなメッセージを発信。そしてECC外語学院が、言語学習を通して最初の一歩を踏み出そうとする人を応援していくことを表現しています。

CMの最後には、世界を舞台に活躍し、絶えず自らの新たな可能性を切り開いている大谷選手が、「世界へ、翔(はばた)け。」と力強くエールを送り、これから自分の未来へ向けて挑戦しようとする全ての人を鼓舞する内容となっています。

■ 新TVCM 『ECC外語学院「The world is waiting!」篇』(30秒) ストーリーボード

■ 新TVCM 概要

【CMタイトル】『ECC外語学院「The world is waiting!」篇』(15秒、30秒)

【出演】大谷翔平

【放映開始】2025年1月6日(月)

【放映地域】関東・近畿地域 ※TVerでも配信予定

■ 『ECC外語学院「The world is waiting!」篇』(15秒)

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=MTSrOZ76kcw ]

■ 『ECC外語学院「The world is waiting!」篇』(30秒)

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=nutmx6oMWsk ]

■ 大谷翔平選手プロフィール

1994年、岩手県生まれ。

2012年、ドラフト1位で北海道日本ハムファイターズ入団。 投手と打者を兼任する「二刀流」に挑戦。

2016年、投打両輪の活躍でファイターズの日本一に貢献。パ・リーグMVPを受賞。

2018年、ロサンゼルス・エンゼルスに入団。ア・リーグ新人王を受賞。

2021年、打者として46本塁打、投手として9勝を記録。満票でア・リーグMVPを受賞。

2023年、打者として44本塁打、投手として10勝を記録。日本人初のア・リーグ本塁打王を獲得。史上初となる2回目の満票でア・リーグMVPを受賞。

2024年、ロサンゼルス・ドジャースに移籍。メジャーリーグ史上初の「54本塁打・59盗塁」を達成。ナ・リーグMVPを満票で受賞。

■ ECC外語学院 「春の入学応援キャンペーン」概要

ECC外語学院では、下記の期間中、うれしい3つの特典がつく「春の入学応援キャンペーン」を実施しています。

【キャンペーン期間】 2025年1月1日(水)~4月30日(水)

【特典1.】期間中、入学金全額免除

※特典適用には一定の条件がございます

【特典2.】期間中ご来校された方に、「大谷翔平選手 オリジナルクリアファイル」をプレゼント

※なくなり次第、終了いたします ※お一人様1枚限り

【特典3.】期間中ご入学された方全員に、「大谷翔平選手 オリジナルメモノート」をプレゼント

※2025 年4 月時点でECC外語学院に在籍している方

「大谷翔平選手 オリジナルクリアファイル」「大谷翔平選手 オリジナルメモノート」

※画像はイメージです

詳細を見る :https://www.ecc.jp/form/lpi/campaign2025/

■ ECC外語学院 https://www.ecc.jp/

ECC外語学院は、ECCが1962年創業時にスタートした英会話スクールで、60年以上にわたり、独自の教材、教授法、経験豊かな講師陣、多彩なコースによる実践的な外国語教育を展開。英検(R)・TOEIC(R) L&R TEST・TOEFL(R) TESTなどでも、高い成果を上げています。1歳半からのこども英会話にも力を入れ、真の国際人の育成に努めています。

※英検(R)は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です

※TOEIC is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This publication is not endorsed or approved by ETS.

※L&R means LISTENING AND READING.

■株式会社ECC https://www.ecc.co.jp/

ECCは1962年の創業以来、60年以上にわたり、さまざまな教育活動を展開。幼児からシニア世代までそれぞれの目的を実現する独自のカリキュラムや教材を導入し、確かな成果を生み出しています。語学教育を通じて、時代にあった“真の国際人”としての資質を兼ね備えた人材を育てることをECCの使命としています。