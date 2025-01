2025シーズン 新ユニフォームのデザインならびにレプリカ（1st半袖）予約受付開始

株式会社鹿島アントラーズFC

その他の商品につきましては、販売スケジュールが確定次第、お知らせいたします。

ANTLERS ONLINE STORE :https://antlers.shop/pages/2025_kashima_antlers_uniform/?utm_source=KA&utm_medium=web&utm_campaign=news-104616_antlers-shop_shop-btn

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=WCCXH0hha6c ]

1stユニフォーム

(C)KASHIMA ANTLERS

クラブの伝統と誇りを重んじ、クラシックな要素を融合したダイナミックなデザイン。



これまで8回のJ1リーグ優勝シーズン(1996、1998、2000-2001、2007、2008-2009、2016シーズン)に着用していた6つのユニフォームデザインにフォーカスを当て、それぞれに使用されたエッセンスを斬新に融合させたダイナミックかつアグレッシブなデザインを採用している。



従来の1stユニフォームに使用されているディープレッドとダークネイビーに加え、トーンの明るい赤(チャレンジレッド)を差し込むことで、グラフィックに立体的な奥行を生み出し、さらに躍動感を加速させたユニークな演出を実現した。



また、襟や袖のリブにダークネイビーを使用することで、力強さとメリハリの効いたカラーコンビネーションに。そして、シャツとショーツのサイドパネルにそれぞれグレーの切り込みを入れることで、一体感と連動性を表現し、鋭くインパクトのあるアクセントになっている。

■ディテール

1)新しい襟の形状:

変化を加えた左右非対称の新しいタイプのVネックを採用した、シャープな見栄えと美しいネックライン。

2)新しいシャシー:

背面で使用されているメッシュの割合を増やすことで、軽量性、通気性、速乾性を向上。

3)新しい素材:

軽量性、通気性、吸汗性、速乾性、伸縮性に優れた、快適な着心地と肌触りを実現させた100%リサイクルポリエステル素材を使用。ショーツにも同様の素材を使用。

4)バックメッシュパネル:

背面全体にメッシュパネルを使用することで、通気性、吸汗速乾性、軽量性を向上。

インナープライド:

2025シーズンも継続して首裏の部分にはアントラーズファミリーとしての精神になっている”ジーコスピリット「TRABALHO(献身)」 「LEALDADE(誠実)」「RESPEITO(尊重)」“が刻まれている。

エンブレム&チャンピオンスター:

2025シーズンモデルのオーセンティックユニフォームは、クラブの象徴であり選手の誇りでもあるチームエンブレムに新しいシリコンタイプを、また20冠を表すチャンピオンスターには転写シートを採用。

ネーム&ナンバー:

2024シーズン同様となる、NIKEのオリジナルフォントにクラブエンブレムが印字された背番号を採用。ネームフォントも同様に、NIKEのオリジナルフォントを採用。

2ndユニフォーム

(C)KASHIMA ANTLERS

アントラーズにとってカップ戦などの重要な試合での勝率が高いことから、「ビクトリーホワイト」とも呼ばれる「白」を基調としたオールホワイトを用いて、無限の可能性と品位を表現するカラーコンビネーションを採用。



胸の中央には、ダークネイビーのカラーブロックを大胆に設け、クラシックなフットボールルックをダイナミックに表現し、力強さとインパクトを感じさせるグローバルクリエイティブデザインを採用。襟のネックリブには左右非対称でクラブを象徴するディープレッドとダークネイビーを組み合わせ、またシャツとショーツのサイドパネルにもこの2色をアクセントカラーとして使用している。



1stユニフォームと同様に、袖のリブやサイドパネルにダークネイビーを使用し、力強さとメリハリの効いたカラーコンビネーションに。そして、シャツとショーツのサイドパネルにそれぞれディープレッドの切り込みを入れることで、一体感と連動性を表現し、鋭くインパクトのあるアクセントになっており、ユニフォーム全体でクラブのアイデンティティを表現している。

Global Creative Direction

Pure Joy - The New Age of Sport(純粋な喜び ー スポーツの新しい時代)

現代社会の複雑さの中で、スポーツは数多くの人々に情熱とインスピレーションを与えています。競技を通じて体を動かし、観戦することで共感し、スポーツは私たちに純粋な喜びの瞬間をもたらしてくれます。この純粋な喜びは、人の心を一つにし、共感を呼び起こす力を持っています。これが、私たちがスポーツを愛し、熱狂し、プレーする理由の本質です。ナイキの使命は、アスリートから情熱と優れたパフォーマンスを引き出すためのデザインをすることです。

Move To Zero

ナイキは、3R’s <Reduce(削減), Reuse(再利用)and Recycle(リサイクル)>を掲げ、あらゆる段階で廃棄物の削減に重点を置きます。



2025シーズンも継続的に、より良い世界を作るための行動を起こすという決意を明確に示し、二酸化炭素と廃棄物排出ゼロを目指す包括的な取り組み「Move To Zero」に基づき、地球環境に配慮し、次世代やスポーツの未来を守っていくために100%リサイクルポリエステルをユニフォームに活用しています。

レプリカユニフォーム(1st半袖)の販売スケジュール※予定枚数に達し次第、期間内でも終了となります。※SÓCIO、シーズンチケット、レギュラーは入会時の特典・およびオプション購入でレプリカユニフォームを選択いただいた方が対象となります。※シーズンチケットでジュニアサイズのレプリカユニフォームを選択された方へのお届け予定日は、追ってご案内いたします。