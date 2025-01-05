「ふわっち」にて TBSラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」ライブ動画配信開始！
株式会社A Inc.（本社：東京都渋谷区、本店：福井県鯖江市、代表取締役社長：川股 将）が運営するライブ配信サービス「ふわっち」は、TBSラジオ番組「爆笑問題の日曜サンデー」の収録スタジオからライブ動画配信を2025年1月5日（日）より開始します。
＜番組名＞
「爆笑問題の日曜サンデー」
＜番組概要＞
日曜午後は爆笑問題が4時間生放送！ ラジオ版のサンデージャポン「ラジオサンジャポNEXT」や「田中裕二のサンデー競馬小僧」コーナーも大好評。 日曜午後はコレで決まり！
＜出演＞
MC：爆笑問題
アシスタント：TBSアナウンサー 山本恵里伽（第1～4週）
TBSアナウンサー 外山惠理（第5週）
＜放送局＞
TBSラジオ FM90.5MHz、AM954kHz
＜放送時間＞
毎週日曜 13:00 - 17:00
＜番組Twitter＞
https://x.com/nichiyou905954
＜ふわっちでのライブ動画配信＞
「爆笑問題の日曜サンデー」番組公式ふわっちアカウント（t:nichiyou905954）にて、2025年1月5日放送分から毎週、番組冒頭13:00～約25分間をふわっちでライブ動画配信します。
＜ふわっちとは＞
ふわっちとは、配信者と視聴者が動画を通じて、双方向でコミュニケーションを楽しむ「みんなのライブ配信」サービスです。
誰でも気軽に配信ができ、視聴者はライブ配信の閲覧とともにコメントやアイテムを使用して配信を盛り上げることができます。
スマートフォンアプリ、パソコンからご利用いただけます。
▼スマートフォン（iOS）
https://apps.apple.com/jp/app/id1106217401
▼スマートフォン（Android）
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.jig.product.whowatch.viewer
▼PC
https://whowatch.tv/
■ 会社概要
会社名：株式会社A Inc.
URL ：https://a-incorp.com/
所在地：
【東京本社】東京都渋谷区桜丘町1番1号 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー33F
【開発センター(本店)】福井県鯖江市横越町10-34-1
代表者：代表取締役社長 川股 将
事業内容：モバイルを中心としたソフトウェアの企画・開発・提供