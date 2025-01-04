【Ｆ１第20節・第21節｜2025年1月5日～8日 試合情報】会場情報／チケット情報／注目ポイントは？【Ｆリーグ2024-2025 ディビジョン1】今こそ最高のフットサルを

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一般社団法人日本フットサルトップリーグ


Ｆリーグ2024-2025 ディビジョン1 第20節・第21節の試合情報（対戦カード、会場、チケット）や達成する可能性のある記録、直近の誕生日の選手をご紹介いたします。


■第20節・第21節 今週の対戦カード（全3試合）


詳細はこちら＞＞https://www.fleague.jp/score/
見逃し配信・配信はこちら＞＞https://fleague.stores.play.jp/list/schedule



＜2025年1月5日（日）＞


「湘南ベルマーレ vs ヴォスクオーレ仙台」


キックオフ時間：14:00


会場：小田原アリーナ


実況：福田悠


チケット情報：https://t.livepocket.jp/e/bellmare_f_2025_0105



「ボルクバレット北九州vs名古屋オーシャンズ」


キックオフ時間：14:00


会場：北九州市立総合体育館


実況：縄田将平


チケット情報：https://teket.jp/9758/42452



＜2025年1月8日（水）＞


「Y．S．C．C．横浜 vs 立川アスレティックFC」


キックオフ時間：19:00


会場：横浜武道館


実況：福田悠


チケット情報：https://tiget.net/events/368403


■現在の順位表 ※第20節暫定｜12月29日時点


詳細はこちら＞＞https://www.fleague.jp/score/teamrank.html


※ファイナルシーズン上位リーグ進出決定：浦安、しながわ、名古屋、町田、立川





■直近誕生日の選手 ※2024/12/30(月)～2025/1/10(金)


石田 健太郎（バルドラール浦安）1998年1月1日生まれ
中村 充（立川アスレティックFC）1998年1月2日生まれ
矢尾板 岳斗（Y．S．C．C．横浜）2002年1月7日生まれ


■放送情報


公式動画配信サービス「ＦリーグＴＶ」
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価格：月額2,200円（税込）
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