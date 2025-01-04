【Ｆ１第20節・第21節｜2025年1月5日～8日 試合情報】会場情報／チケット情報／注目ポイントは？【Ｆリーグ2024-2025 ディビジョン1】今こそ最高のフットサルを
Ｆリーグ2024-2025 ディビジョン1 第20節・第21節の試合情報（対戦カード、会場、チケット）や達成する可能性のある記録、直近の誕生日の選手をご紹介いたします。
■第20節・第21節 今週の対戦カード（全3試合）
詳細はこちら＞＞https://www.fleague.jp/score/
見逃し配信・配信はこちら＞＞https://fleague.stores.play.jp/list/schedule
＜2025年1月5日（日）＞
「湘南ベルマーレ vs ヴォスクオーレ仙台」
キックオフ時間：14:00
会場：小田原アリーナ
実況：福田悠
チケット情報：https://t.livepocket.jp/e/bellmare_f_2025_0105
「ボルクバレット北九州vs名古屋オーシャンズ」
キックオフ時間：14:00
会場：北九州市立総合体育館
実況：縄田将平
チケット情報：https://teket.jp/9758/42452
＜2025年1月8日（水）＞
「Y．S．C．C．横浜 vs 立川アスレティックFC」
キックオフ時間：19:00
会場：横浜武道館
実況：福田悠
チケット情報：https://tiget.net/events/368403
■現在の順位表 ※第20節暫定｜12月29日時点
詳細はこちら＞＞https://www.fleague.jp/score/teamrank.html
※ファイナルシーズン上位リーグ進出決定：浦安、しながわ、名古屋、町田、立川
■直近誕生日の選手 ※2024/12/30(月)～2025/1/10(金)
石田 健太郎（バルドラール浦安）1998年1月1日生まれ
中村 充（立川アスレティックFC）1998年1月2日生まれ
矢尾板 岳斗（Y．S．C．C．横浜）2002年1月7日生まれ
■放送情報
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