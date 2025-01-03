LINE¡¦¥¢¥×¥ê²ñ°÷¸ÂÄê¡Ú¤ªÇ¯¶Ì¥¯ー¥Ý¥ó¡ÛÇÛ¿®¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥â¥ó¥Æ¥íー¥¶(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Âç¿Àµ±Çî)¤Ï¡¢2025Ç¯1·î3Æü¡Ê¶â¡Ë～2025Ç¯1·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î´ü´ÖÃæ¡¢µûÌ±¡¦ÌÜÍø¤¤Î¶ä¼¡¡¦»³ÆâÇÀ¾ì¡¦ÀéÇ¯¤Î±ã¤Ê¤ÉÁ´¹ñ¤ÎÅö¼ÒÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡Ê¢¨1¡Ë¤Ç·«¤êÊÖ¤·ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡¢LINE¡¦¥¢¥×¥ê²ñ°÷¸ÂÄê¤Î¡Ö¤ªÇ¯¶Ì¥¯ー¥Ý¥ó¡×¤òÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Î¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡È¥â¥ó¥Æ¥¢¥×¥ê¡É¤Î²ñ°÷ÍÍ¡¢¤Þ¤¿¤ÏÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Î¡ÈLINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡É¤Î¤ªÍ§¤À¤ÁÅÐÏ¿²ñ°÷ÍÍ¤Ë¸Â¤ê¡¢¤ª²ñ·×¶â³Û¤«¤é2025±ßÃÍ°ú¤¤µ¤ì¤ë¤ªÆÀ¤Ê¥¯ー¥Ý¥ó¡Ê¢¨2¤´ÍøÍÑ¾ò·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¤Ç¤¹¡£
²ñ°÷¤Ç¤Ê¤¤Êý¤â¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÀ§Èó¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¡¢Åö¼ÒÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î¤´°û¿©¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2025Ç¯¤âÅö¼ÒÅ¹ÊÞ¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
½¾¶È°÷°ìÆ±¡¢³§¤µ¤Þ¤Î¤´ÍèÅ¹¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥â¥ó¥Æ¥¢¥×¥ê¡¦LINE¤ªÍ§¤À¤Á²ñ°÷¸ÂÄê¡Û¤ªÇ¯¶Ì¥¯ー¥Ý¥ó¡Ö¤ª²ñ·×¶â³Û2025±ßOFF¡×
¢£¼Â»ÜÆü»þ
2025Ç¯1·î3Æü¡Ê¶â¡Ë±Ä¶È³«»Ï～2025Ç¯1·î31Æü¡Ê¶â¡Ë±Ä¶È½ªÎ»¤Þ¤Ç
¢¨³«Å¹»þ´Ö¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡Ê¢¨1¡Ë¢£ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ
831Å¹ÊÞ¡Ê1·î1Æü¸½ºß¡Ë
https://prtimes.jp/a/?f=d1046-602-37b7d1490e1a0c815240d4ca270b8b27.pdf
¢¨°ìÉôµÙ¶ÈÆü¤¬¤¢¤ëÅ¹ÊÞ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»öÁ°¤ËÅ¹ÊÞ¾ðÊó¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¼Â»ÜÆâÍÆ
¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡È¥â¥ó¥Æ¥¢¥×¥ê¡É¤Î²ñ°÷ÍÍ¡¢¤Þ¤¿¤ÏÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Î¡ÈLINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡É¤Î¤ªÍ§¤À¤ÁÅÐÏ¿²ñ°÷ÍÍ¤Ë¸Â¤ê¡¢¤ªÇ¯¶Ì¥¯ー¥Ý¥ó¡Ö¤ª²ñ·×¶â³Û2025±ßOFF¡×¥¯ー¥Ý¥ó¤òÇÛ¿®Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥â¥ó¥Æ¥¢¥×¥ê¤Î²ñ°÷¤Ç¤Ê¤¤Êý¤â¡¢¤´ÍøÍÑÆü¡¢ÅöÆü¤Ë¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤ÈÌµÎÁ¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ËÜ¥¯ー¥Ý¥ó¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨2¡Ë¢£¤´Î±°Õ»ö¹à
¡¦¤ª²ñ·×¶â³Û¤¬10,000±ß°Ê¾å¤Î¾ì¹ç¤Î¤ß¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦¤ª²ñ·×¤ÎºÝ¡¢¡È¥â¥ó¥Æ¥¢¥×¥ê¡É¤Þ¤¿¤Ï¡ÈLINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡É¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¥¯ー¥Ý¥ó²èÌÌ¤ò½¾¶È°÷¤Ë¤´Äó¼¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦³Æ¼ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ä¥»ー¥ë¡¢¥¯ー¥Ý¥ó·ô¡¢³ä°ú·ô¡¢Åö¼Ò¤ª¿©»ö·ô¡¢¤½¤ÎÂ¾³ä°ú»Üºö¡¢¿©¤Ù°û¤ßÊüÂê¤ä¡¡°û¤ßÊüÂê¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦±ã²ñ¥³ー¥¹¤Ï¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¤¢¤¿¤ê4,000±ß°Ê¾å¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡WEBÍ½Ìó¸ÂÄê¥³ー¥¹¤ä¥±ー¥ÉÕ±ã²ñ¥³ー¥¹¡¢Æó¼¡²ñ¥³ー¥¹¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦´ü´ÖÃæ¤Ï²¿ÅÙ¤Ç¤â·«¤êÊÖ¤·ÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡È¥â¥ó¥Æ¥¢¥×¥ê¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
(³ô)¥â¥ó¥Æ¥íー¥¶¥°¥ëー¥×¤Î°û¿©Å¹ÊÞ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤ªÆÀ¤Ê¥¯ー¥Ý¥ó¤ä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¢ºÇ¿·¥ê¥êー¥¹¾ðÊó¡¢Å¹ÊÞ¸¡º÷¤Ê¤É¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£
¿ï»þ¡¢¿·µ¡Ç½¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¯¤ªÆÀ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Úµ¡Ç½¤Ê¤É¡Û
▶¥Õ¥êー¥ïー¥ÉÅ¹ÊÞ¸¡º÷
ÌÜÅªÃÏ¼þÊÕ¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬Ãµ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£±¥¿¥Ã¥×¤ÇÃÏ¿Þ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤ª½Ð¤«¤±Àè¤Ç¤Î¤ªÅ¹Ãµ¤·¤¬´ÊÃ±¡£¸½ºßÃÏ¤«¤é¤ªÅ¹¤Þ¤Ç¤Î·ÐÏ©¤äÍèÅ¹Í½Ìó¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
▶¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅ¹ÊÞÅÐÏ¿
¡¡¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅ¹ÊÞ¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë¤È¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅ¹ÊÞ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¥¯ー¥Ý¥ó¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
▶¿·µ¬²ñ°÷ÅÐÏ¿ÆÃÅµ
¡¡¿·µ¬¤Ç¥â¥ó¥Æ¥¢¥×¥ê¤ò²ñ°÷ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿Êý¤ËÆÃÅµ¥¯ー¥Ý¥ó¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
▶¥Ö¥é¥ó¥ÉÀÚ¤êÂØ¤¨
¡¡¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÌ¤ÇÉ½¼¨¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤´¤È¤Î¾ðÊó¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
▶¥¢¥×¥ê²ñ°÷¸ÂÄê¤Î¥¯ー¥Ý¥ó¤òºþ¿·
¡¡¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÌ¥¯ー¥Ý¥ó¤ÎÉ½¼¨¤È¼ïÎà¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ê»ÍÑ²ÄÇ½¥¯ー¥Ý¥ó¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢¤è¤ê¤ªÆÀ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¯ー¥Ý¥ó¤ò¡Ö»È¤¦¡×¥Ü¥¿¥ó¤ÎÄÉ²ÃÅù¡¢»ëÇ§À¤ÈÍøÊØÀ¤¬¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
▶¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î³«ºÅ¾ðÊó¤Î¤´°ÆÆâ
¥¢¥×¥ê²ñ°÷¤Ê¤é¤À¤ì¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¡È¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡É¤Î³«ºÅ¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥â¥ó¥Æ¥¢¥×¥ê¡×¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÊýË¡
²¼µURL¤«¤é¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥Úー¥¸¤ËÁ«°Ü¤·¤Þ¤¹¡£
iPhone¥¢¥×¥ê
https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id6445909179
Android¥¢¥×¥ê
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.monteroza.app
¡¦¡ÖiPhone¡×¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ª¤è¤ÓÂ¾¤Î¹ñ¡¹¤ÇÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿Apple Inc.¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡¦¡ÖAndroid¡×¤Ï¡¢Google Inc¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
´ë¶ÈÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥â¥ó¥Æ¥íー¥¶
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò Âç¿À µ±Çî
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶èÇßÎ¤1-21-15
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§°û¿©»ö¶È¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë»±²¼»Ò²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä´ÉÍý
URL¡§https://www.monteroza.co.jp/company/profile/?utm_source=prtimes