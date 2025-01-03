¡Ö¤Î¤ÈÉü¶½²»³Ú¥Ä¥¢ー¡×¡Ê¤Î¤È¡¦¤ª¤ó¡Ë£´¤«½ê¤Ç³«ºÅ
¡¡Âç¿Í¤Î¼Ò²ñ½Î¡ÖÇ®Ãæ¾®³Ø¹»¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÇ®Ãæ³Ø±à¡ÊÂåÉ½Íý»ö¡§ËÙÅÄ°ìÉç¡¢ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¡Ë¤Ï¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤«¤é2Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë£²£°£²£µÇ¯£²·î-£µ·î¤ËÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿ÌÈïºÒÃÏ£´¤«½ê¤Ç¡¢¡Ö¤Î¤ÈÉü¶½²»³Ú¥Ä¥¢ー¡×¤òÃÏ¸µ²»³Ú°¦¹¥²È¤È³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡²»³Ú¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¶µÍ¡¤Ç¤¢¤ëÂç´Ö¥¸¥íー»á¡Ê¸µ¥ª¥Õ¥³ー¥¹¤Î¥É¥é¥Þー¡ËÎ¨¤¤¤ë¡ÖÅ·ÃÏ¿Í¡×
¤¬»²²Ã¤·ÃÏ¸µ¤Î²»³Ú°¦¹¥²È¤È¶¦±é¤·¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤Î²ó¤âÀÐÀî¸©¡¢£´¼«¼£ÂÎ¤ª¤è¤Ó¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Î¸å±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÆâÅÄÍÎ¹ÔÍÍ¤«¤é¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤È¤·¤Æ¤Î´óÉÕ¤Ë¤è¤ê±¿±Ä¤µ¤ìÆþ¾ìÎÁ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î²»³Ú¥Ä¥¢ー¤Ï¼Â»Ü½ç¤Ë¡¢£²·î£¹Æü¡ÊÆü¡ËÇ½ÅÐÄ®¡¢£²·î11Æü¡Ê²Ð½Ë¡Ë¼·Èø»Ô¡¢
£³·î£±£¶Æü¡ÊÆü¡Ë¼î½§»Ô¡¢£µ·î£±£¸Æü¡ÊÆü¡ËÎØÅç»Ô¤Ç³«ºÅ¤·¡¢¤¤¤Å¤ì¤â°Ê²¼£³ÅÀ¤ò¶¦ÄÌ¤ÎÍ×ÁÇ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡£±¡¥ÃÏ¸µ¤¬¼çÂÎ¤Ë¤Ê¤ë
¡¡£²¡¥¾®³ØÀ¸¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¤ÎÃÏ¸µ²»³Ú°¦¹¥²È¤¬»²²Ã¤¹¤ë
¡¡£³¡¥¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ÇÆÃÄ§¤¢¤ë²»³Ú¥°¥ëー¥×¤Ë¤è¤ëÂ¿ÍÍÀ¤òÆÃÄ§¤È¤·¡¢²»³Ú¤ÎÎÏ¤Ç¡ÖÁÏÂ¤ÅªÉü¶½¡×¤ò¹Í¤¨¤ë
¡¡Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÉü¶½¤Ï¡£¤Þ¤ÀÀ¸³è¤Î¤¿¤á¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÉüµì¤Ê¤É½ï¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢À¸¤À¸¤¤È¤·¤¿¼ã¤¤¿Í¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿²»³Ú¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ¸µ½»Ì±¤ÎÊý¡¹¤ò¸µµ¤ÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¡¢º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Î¤ÈÉü¶½»Ù±ç¥Ä¥¢ー¡× ³«ºÅ³µÍ×
Ç½ÅÐÄ®
2025Ç¯2·î9Æü ¡ÊÆü¡Ë 13:00³«¾ì 13:30³«±é
¡Ö¥¦¥¤¥ó¥É¡¦¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤Î¤È¡×¶¦±é
²ñ¡¡¡¡¾ì¡¡Ç½ÅÐÄ®Ç½ÅÔÃæ³Ø¹»ÂÎ°é´Û
½Ð¡¡¡¡±é¡¡¡ÖÅ·ÃÏ¿Í¡× JIRO OMA¡¡¡¡HIRO KUROSAWA
ÃÏ¸µ»²²Ã¡¡¥¦¥¤¥ó¥É¡¦¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤Î¤È¡¡
¼·Èø»Ô
2025Ç¯2·î11Æü(²Ð½Ë) ¡¡ 13:00³«¾ì 13:30³«±é
¡Ö¼·ÈøÂÀ¸Ý¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥Áー¥à¡×¶¦±é
²ñ¡¡¡¡¾ì¡¡¼·Èø»Ô²Ö²Ç¤Î¤ì¤ó´Û ´ó¹ç¤¤½è¤ß¤½¤®
½Ð¡¡¡¡±é¡¡¡ÖÅ·ÃÏ¿Í¡× JIRO OMA¡¡ HIRO KUROSAWA
ÃÏ¸µ»²²Ã¡¡¼·ÈøÂÀ¸Ý¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥Áー¥à
¼î½§»Ô
2025Ç¯3·î16Æü¡ÊÆü¡Ë 13:00³«¾ì 13:30³«±é
¼î½§»Ô²»³ÚÊ¸²½¶¨²ñ Âè46²ó¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥³¥ó¥µー¥È»²²Ã¡Ê¶¦ºÅ¡Ë
²ñ¡¡¡¡¾ì¡¡¥é¥Ý¥ë¥È¤¹¤º Âç¥Ûー¥ë
½Ð¡¡¡¡±é¡¡Ç½ÅÐ¥¥Ã¥º¥³ー¥é¥¹ ¼î½§»ÔÌ±¹ç¾§ÃÄ ¼î½§¥Õ¥é¥¦¥¨¥ó¥³ー¥ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡½©µÈ¥Þ¥Þ¥ì¥â¥ó¥º ¤¹¤º¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È OBK¥È¥ê¥ª Å·Íý¶µ Ë¨²í²ñ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÎÐµÖÃæ³Ø¹»¿áÁÕ³ÚÉô ÈÓÅÄ¹âÅù³Ø¹»¿áÁÕ³ÚÉô ¤¹¤º¿áÁÕ³ÚÃÄ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÖÅ·ÃÏ¿Í¡× JIRO OMA¡¡ HIRO KUROSAWA (¥²¥¹¥È½Ð±é)
ÎØÅç»Ô
2025Ç¯5·î18Æü¡ÊÆü¡Ë 13:00³«¾ì 13:30³«±é
¡Ö¹â½£ÂÀ¸Ý¡¦¸×Ç·½õ¡×¶¦±é
²ñ¡¡¡¡¾ì¡¡ÎØÅç»ÔÎØÅçÃæ³Ø¹»ÂÎ°é´Û
½Ð¡¡¡¡±é¡¡¡ÖÅ·ÃÏ¿Í¡× JIRO OMA¡¡ HIRO KUROSAWA
ÃÏ¸µ»²²Ã¡¡¹â½£ÂÀ¸Ý¡¦¸×Ç·½õ
¼ç¡¡¡¡ºÅ¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í Ç®Ãæ³Ø±à
¶¨¡¡¡¡»¿¡¡³ô¼°²ñ¼Ò ÆâÅÄÍÎ¹Ô
¸å¡¡¡¡±ç¡¡ÀÐÀî¸©
Ç½ÅÐÄ®¡¡Ç½ÅÐÄ®¶µ°é°Ñ°÷²ñ
¼·Èø»Ô¡¡¼·Èø»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ
¼î½§»Ô¡¡¼î½§»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ
ÎØÅç»Ô¡¡ÎØÅç»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ
¤ªÌä¹ç¤»¡¡Ç®Ãæ³Ø±à Email:¡¡
Facebook¡¡https://www.facebook.com/profile.php?id=61569812103453