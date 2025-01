¡ØSOULCALIBUR VI¡Ù¤¬90¡óOFF¤Ç836±ß(ÀÇ¹þ)¡ªAmazon¤Ë¤ÆºÇÂç90%OFF¤Î¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈSTEAM¥­ー¥³ー¥É¥»ー¥ë¤¬³«ºÅÃæ¡ª

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントがAmazonにてSTEAMキーコードセールを開催したことをお知らせいたします。

■セール期間: 2025年1月7日(火)まで

■セール会場: https://www.amazon.co.jp/stores/page/24A3B417-B33B-47A9-A5D3-EB510E1434FC?channel=info(https://www.amazon.co.jp/stores/page/24A3B417-B33B-47A9-A5D3-EB510E1434FC?channel=info)

【ピックアップタイトル】

『SOULCALIBUR VI』90% OFF!

販売価格:8,360円(税込)⇒セール販売価格:836円(税込)

『TEKKEN 8』50%OFF!

販売価格:9,680円(税込)⇒セール販売価格:4,840円(税込)

『ジョジョの奇妙な冒険 オールスターバトル R』80%OFF!

販売価格:7,678円(税込)⇒セール販売価格:1,536円(税込)

『ACE COMBAT(TM)7: SKIES UNKNOWN』90%OFF!

販売価格:8,360円(税込)⇒セール販売価格:836円(税込)

『Tales of Vesperia: Definitive Edition』80%OFF!

販売価格:6,270円(税込)⇒セール販売価格:1,254円(税込)

『Tales of Arise - Beyond the Dawn Edition』50%OFF!

販売価格:7,480円(税込)⇒セール販売価格:3,740円(税込)

『.hack//G.U. Last Recode』90%OFF!

販売価格:8,360円(税込)⇒セール販売価格:836円(税込)

『バテン・カイトス I & II HD Remaster』30%OFF!

販売価格:5,940円(税込)⇒セール販売価格:4,158円(税込)

■権利表記

すべてのラインナップはこちら :https://www.amazon.co.jp/stores/page/24A3B417-B33B-47A9-A5D3-EB510E1434FC?channel=info

『TEKKEN 8』

TEKKEN(TM)8 & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

『SOULCALIBUR VI』

CD PROJEKT, The Witcher(R), Geralt(R) are registered trademarks of CD PROJEKT Capital Group.

The Witcher game (C) CD PROJEKT S.A. Developed by CD PROJEKT S.A. All rights reserved.

SOULCALIBUR(TM)VI& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

『ACE COMBAT(TM)7: SKIES UNKNOWN』

ACE COMBAT(TM)7: SKIES UNKNOWN & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

『.hack//G.U. Last Recode』

(C).hack Conglomerate

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.

(C)2025 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。

※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴは、Amazon.com,Inc.またはその関連会社の商標または登録商標です。

※STEAMキーのご購入および有効化に関しましては下記URLよりご確認下さい。

https://gc.asobistore.jp/activate

※各商品は、ご購入のタイミングにおける在庫状況によって購入ができない場合がございます。あらかじめご了承ください。

※セールに関する実施日時、内容などは予告なく変更される場合があります。

※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。予めご了承ください。

