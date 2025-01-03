¥â¥Ë¥¿ー¤Î¿·½Õ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡§1·î3Æü¤«¤é7Æü¤Þ¤Ç¡¢innocn¤«¤é¤Î¤ªÇ¯¶Ì
³§ÍÍ¡¢¿·Ç¯¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
innocn¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ò¤´°¦¸Ü¤¤¤¿¤À¤¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤Î¤´»Ù±ç¤Ë¤è¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÇ¯¤â²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹(¥Ïー¥È)
¤µ¤Æ¡¢ËÜÆü¡Ê1·î3Æü¡Ë¤«¤é7Æü¤Þ¤Ç¡¢¿·Ç¯ºÇ½é¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾¦ÉÊ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯¤ÈË×Æþ·¿¥²ー¥à¤ËºÇÅ¬¤Ê¹Âç¤Ê¥¹¥¯¥êー¥ó
WR40 PRO
¥¦¥ë¥È¥é¥ï¥¤¥É¥â¥Ë¥¿ー¤Ï40¥¤¥ó¥Á¤«¤éºÇÂç49¥¤¥ó¥Á¤Þ¤Ç¤Î¥µ¥¤¥º¤¬¤¢¤ê¡¢¹¡¹¤È¤·¤¿²èÌÌÎÎ°è¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ç¥å¥¢¥ë¥â¥Ë¥¿ー¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ WR40 PRO(https://www.amazon.co.jp/dp/B0CM8RYF2Q)¤ÏÊ£¿ô¤Î¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÁàºî¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ä¡¢²èÌÌÁ´ÂÎ¤ò³è¤«¤·¤¿Ë×Æþ·¿¤Î»ë³ÐÂÎ¸³¤òµá¤á¤ë¥²ー¥Þー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥â¥Ë¥¿ー¤ÏÀ¸»ºÀ¤È¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë½½Ê¬¤Ê¥¹¥Úー¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
WR44-PLUS(https://www.amazon.co.jp/dp/B0CZF7G3MR) 43.8¥¤¥ó¥Á¥¦¥ë¥È¥é¥ï¥¤¥É¥â¥Ë¥¿ー¤Ï¡¢¶Ã°ÛÅª¤Ê3840x1080¤Î²òÁüÅÙ¤ÈHDR600¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê£¿ô¤Î¥¢¥×¥ê¤òÆ±»þ¤Ë³«¤¤¤Æºî¶È¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
WR44-PLUS
HDR¤È¹â¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È¤ÇÁ¯ÌÀ¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¤³¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥â¥Ë¥¿ー¤ÏHDR¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤êË¤«¤Ê¿§ºÌ¡¢¿¼¤¤¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¡¢¤½¤·¤ÆÌÀ¤ë¤¤¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òµá¤á¤ë¼Ì¿¿²È¡¢¥Ó¥Ç¥ªÊÔ½¸¼Ô¡¢¥²ー¥Þー¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
49C1G
49C1G(https://www.amazon.co.jp/dp/B0CG9KMG82) Âç²èÌÌ¤ÎÏÑ¶Ê¥â¥Ë¥¿ー¤Ï¡¢144Hz¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È¤È95% DCI-P3¥«¥éーÀºÅÙ¤òÄó¶¡¤·¡¢³ê¤é¤«¤ÇÁ¯¤ä¤«¤Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤òµá¤á¤ë¥²ー¥Þー¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¥â¥Ë¥¿ー¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢49C1R(https://www.amazon.co.jp/dp/B0CG9L4S3P) ¤Î¥¦¥ë¥È¥é¥ï¥¤¥È¥â¥Ë¥¿ー¤Ï¤µ¤é¤Ë°ìÊâ¿Ê¤ó¤Ç¡¢5K²òÁüÅÙ¤È120Hz¤òÅëºÜ¤·¡¢»Å»ö¤ÈÍ·¤Ó¤ÎÎ¾Êý¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈæÎà¤Î¤Ê¤¤Á¯ÌÀ¤µ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
49C1R
USB-C¡¢HDMI¡¢DisplayPortÀÜÂ³¤Ë¤è¤ëÅ¬±þÀ
¸½Âå¤Î¥ïー¥¯¥¹¥Úー¥¹¤Ç¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÀÜÂ³À¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£³Æ¥â¥Ë¥¿ー¤Ë¤Ï¡¢USB-C¡¢HDMI¡¢¤ª¤è¤ÓDisplayPort¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Îー¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¡¢¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¡¢¥²ー¥à¥³¥ó¥½ー¥ë¤Ê¤É¤Ë¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÀÜÂ³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£USB-C¥Ýー¥È¤ÏºÇÂç90W¤ÎÅÅÎÏ¶¡µë¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¹âÂ®½¼ÅÅ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢¥Ç¥¹¥¯¼þ¤ê¤ò¤¹¤Ã¤¤êÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤äIT¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¸þ¤±¤Ë¡¢49C1R¤ª¤è¤Ó49C1G¥â¥Ç¥ë¤Ë¤ÏRJ45¥Ýー¥È¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤ー¥µ¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³¤òÄ¾ÀÜ¥â¥Ë¥¿ー¤ËÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Î´ÊÁÇ²½¤È¶¯ÎÏ¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
²÷Å¬¤µ¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÍ»¹ç
¥¦¥ë¥È¥é¥ï¥¤¥É¥â¥Ë¥¿ー¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥æー¥¶ー¤Î²÷Å¬¤µ¤È¥¨¥ë¥´¥Î¥ß¥¯¥¹¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥â¥Ë¥¿ー¤Ë¤Ï¡¢¹â¤µÄ´À°¡¢¥Á¥ë¥Èµ¡Ç½¡¢¤ª¤è¤ÓVESA¸ß´¹À¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ûー¥à¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢¥²ー¥à¥ëー¥à¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ê¤É¡¢¤É¤ó¤Ê´Ä¶¤Ç¤â´°àú¤Ê¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÌÜ¤ÎÈè¤ì¤Ï¡¢¥Õ¥ê¥Ã¥«ー¥Õ¥êー²èÌÌ¤ä¥Ö¥ëー¥é¥¤¥Èºï¸º¤Ê¤É¤ÎÆâÂ¢ÌÜ¤ÎÊÝ¸îµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢²áµî¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹»þ´Ö²èÌÌ¤ÎÁ°¤Çºî¶È¤¹¤ë¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢´°àú¤ÊÁªÂò¤Ç¤¹¡£
¥¦¥ë¥È¥é¥ï¥¤¥É¥â¥Ë¥¿ー¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥æー¥¶ーÁØ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡§
1. ¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡§¶âÍ»¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¥×¥í¥°¥é¥Þー¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ï¡¢Ê£¿ô¤ÎÊ¸½ñ¤ä¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤òÆ±»þ¤Ëºî¶È¤Ç¤¤ë¹¤¤²èÌÌ¥¹¥Úー¥¹¤ò¹¥¤ß¤Þ¤¹¡£
2. ¥²ー¥Þー¡§¹¤¤¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈæ¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤ò¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ËË×Æþ¤µ¤»¡¢¶¥µ»¥²ー¥à¤ÇÍ¥°ÌÀ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
3. ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡§¥Ó¥Ç¥ªÊÔ½¸¼Ô¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¢¼Ì¿¿²È¤Ï¡¢¿§ÀºÅÙ¤È¹â²òÁüÅÙ¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4. ¥Ûー¥à¥ª¥Õ¥£¥¹¡§¥Ç¥å¥¢¥ë¥â¥Ë¥¿ー¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¼ê´Ö¤ò¾Ê¤¡¢¥¯¥êー¥ó¤Ç¸úÎ¨Åª¤Êºî¶È¥¹¥Úー¥¹¤òºî¤ë¤Î¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¥¦¥ë¥È¥é¥ï¥¤¥É¥â¥Ë¥¿ー¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÅÀ¤È¤Ï¡©
¥æー¥¶ー¤Ï¤·¤Ð¤·¤Ð¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥ï¥¤¥É¥â¥Ë¥¿ー¤ÎË×Æþ´¶¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥â¥Ë¥¿ー¤Ï¡¢¤è¤ê¹¤¤²èÌÌÎÎ°è¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¡¢ºî¶È¥Õ¥íー¤ò¸úÎ¨²½¤·¡¢Á´ÂÎÅª¤ÊÀ¸»ºÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¥²ー¥Þー¤Ï¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥Ó¥åー¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÉ¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¤â¥Ç¥¹¥¯¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤â¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥ï¥¤¥É¥â¥Ë¥¿ー¤Ï¤É¤ó¤Êºî¶È¥¹¥Úー¥¹¤ä¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤â°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
1·î3Æü～7Æü¤Î¥»ー¥ë¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯
¤³¤Î1·î¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¦¥ë¥È¥é¥ï¥¤¥É¥â¥Ë¥¿ー¤òÆÃÊÌ³ä°ú¤Ç¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥â¥Ë¥¿ー¤ò¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡§
¡¦ WR40 PRO: 40¥¤¥ó¥Á WQHD HDR600 @144Hz ¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー
¡¦ WR44-PLUS: 43.8¥¤¥ó¥Á ¥¦¥ë¥È¥é¥ï¥¤¥É¥â¥Ë¥¿ー¡¢HDR600¡¢IPS¥Þ¥Ã¥È¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤
¡¦ 49C1G: 49¥¤¥ó¥Á ¥«ー¥Ö¥É¥Õ¥ëHD¡¢144Hz¡¢95% DCI-P3
¡¦ 49C1R: 49¥¤¥ó¥Á 5K¥¦¥ë¥È¥é¥ï¥¤¥É¡¢120Hz¡¢HDR400
»Å»ö¤Ç¤âÍ·¤Ó¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥¦¥ë¥È¥é¥ï¥¤¥É¥â¥Ë¥¿ー¤ÏÂî±Û¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¼ê¤ÎÆÏ¤¯²Á³Ê¤Ç¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ò³×¿·¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
º£¤¹¤°¹ØÆþ¤·¤ÆÂçÉý¤ËÀáÌó¤·¤è¤¦¡ª
¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤³¤Ê¤¹¥â¥Ë¥¿ー¤Çºî¶È´Ä¶¤ò¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
WR40 PRO: https://www.amazon.co.jp/dp/B0CM8RYF2Q
WR44-PLUS: https://www.amazon.co.jp/dp/B0CZF7G3MR
49C1G: https://www.amazon.co.jp/dp/B0CG9KMG82
49C1R: https://www.amazon.co.jp/dp/B0CG9L4S3P
INNOCN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ:
INNOCN¤Ç¤Ï¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬ÁÏÂ¤À¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢À¸»ºÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤µ»½Ñ¤Î¸Â³¦¤ò²¡¤·¹¤²¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡¢¥²ー¥Þー¡¢¤½¤·¤Æ°ìÈÌ¥æー¥¶ー¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¥â¥Ë¥¿ー¤òºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ë³ÐÂÎ¸³¤òÊÑ³×¤¹¤ëÎ¹¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ñ¼ÒÌ¾: ³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Î¥»¥ó¡ÊINNOCN¡Ë
INNOCN¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È: https://www.innocn.com
Email: marketing@innocn.com
¥¢¥Õ¥¿ー¥µー¥Ó¥¹¥»¥ó¥¿ー: service-japan@innocn.com