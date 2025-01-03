¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û²Ê³Ø¤Ë¿¨¤ì¡¢¸¦µæ¤ÎÀ¤³¦¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¡Ö°ÛÊ¬ÌîLab¡×¤ò³«ºÅ

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https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html)