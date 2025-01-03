¡Ú²¬»³Âç³Ø¡ÛÆ¬ðôÉô¤¬¤ó¼£ÎÅ¤È¡¢¸ý¹Ðµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¡¢QoL¤È¤Î´Ø·¸¤òÌÀ¤é¤«¤Ë～»õ²Ê¼õ¿Ç¤Ï¤¬¤ó¥µ¥Ð¥¤¥Ðー¤ÎÌ¤Íè¤òÌÀ¤ë¤¯¤¹¤ë¡ª～

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https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html)