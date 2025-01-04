¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚFCÂçºå¡Û¸Å²ìµ®ÂçÁª¼ê ´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼ÒF.C.Âçºå
¤³¤ÎÅÙ¡¢FCÂçºå¤Ç¤Ï¡¢J3 SCÁêÌÏ¸¶¤è¤ê¸Å²ìµ®ÂçÁª¼ê¤¬´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»Ã×¤·¤Þ¤¹¡£º£µ¨À®ÀÓ¡§
J3 0»î¹ç0ÆÀÅÀ¡¢¥«¥Ã¥×Àï 0»î¹ç0ÆÀÅÀ¡¢Å·¹ÄÇÕ 0»î¹ç0ÆÀÅÀ
ÄÌ»»À®ÀÓ¡§
J2 0»î¹ç0ÆÀÅÀ¡¢J3 6»î¹ç0ÆÀÅÀ¡¢¥«¥Ã¥×Àï 0»î¹ç0ÆÀÅÀ¡¢Å·¹ÄÇÕ 0»î¹ç0ÆÀÅÀ
¥³¥á¥ó¥È¡§
FCÂçºå¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§ÍÍ¡¢¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡ª¸Å²ìµ®Âç¤Ç¤¹¡ª
£Ê£²¾º³Ê¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÆ®¤¤¤Þ¤¹¡£
¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒF.C.Âçºå
¤³¤ÎÅÙ¡¢FCÂçºå¤Ç¤Ï¡¢J3 SCÁêÌÏ¸¶¤è¤ê¸Å²ìµ®ÂçÁª¼ê¤¬´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸Å²ìµ®ÂçÁª¼ê ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
Ì¾Á°¡§
¸Å²ì µ®Âç¡ÊKOGA Takahiro¡Ë
¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§
GK
À¸Ç¯·îÆü¡§
1999/03/11¡Ê25ºÐ¡Ë
½Ð¿ÈÃÏ¡§
º´²ì¸©
¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å¡§
193cm/93kg
·ÐÎò¡§
2014-2016¡¡º´²ì¸©Î©Ä»À´¹©¶È¹â¹»
2017-2018¡¡¶å½£Áí¹ç¥¹¥Ýー¥Ä¥«¥ì¥Ã¥¸
2019-2020¡¡V¡¦¥Õ¥¡ー¥ì¥óÄ¹ºê
2021-2022¡¡¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë
2023～¡¡ ¡¡ SCÁêÌÏ¸¶
J3 0»î¹ç0ÆÀÅÀ¡¢¥«¥Ã¥×Àï 0»î¹ç0ÆÀÅÀ¡¢Å·¹ÄÇÕ 0»î¹ç0ÆÀÅÀ
ÄÌ»»À®ÀÓ¡§
J2 0»î¹ç0ÆÀÅÀ¡¢J3 6»î¹ç0ÆÀÅÀ¡¢¥«¥Ã¥×Àï 0»î¹ç0ÆÀÅÀ¡¢Å·¹ÄÇÕ 0»î¹ç0ÆÀÅÀ
¥³¥á¥ó¥È¡§
FCÂçºå¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§ÍÍ¡¢¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡ª¸Å²ìµ®Âç¤Ç¤¹¡ª
£Ê£²¾º³Ê¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÆ®¤¤¤Þ¤¹¡£
¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒF.C.Âçºå
ÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¤ò¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¤È¤¹¤ë£Ê¥êー¥°¡Ê£Ê£³¡Ë¥¯¥é¥Ö¡ÖFCÂçºå¡×¤Ç¤¹¡£