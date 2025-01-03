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¡¡Ãø¼Ô¡§Satoru Morita, Kazuki Tokumasu, Yuki Otsuka, Hiroyuki Honda, Yasuhiro Nakano, Naruhiko Sunada, Yasue Sakurada, Yui Matsuda, Yoshiaki Soejima, Keigo Ueda, and Fumio Otsuka.
¡¡DOI¡§https://doi.org/10.1371/journal.pone.0315385
¡¡URL¡§https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0315385
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¡¡https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/index377.html
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¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000800.000072793.html
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https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html)