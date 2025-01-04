ËÜÅÄ·½Í¤¤¬Î¨¤¤¤ë¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ëX&KSK¡¢Áí³ÛÌó153²¯±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò´°Î»
¤³¤ÎÅÙ¡¢X&KSK¤Ï¡ÖÆüËÜ½é¤Î¥Ç¥«¥³ー¥óÁÏ½Ð¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢Åö½é¤Ï150²¯±ß¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ûÍ×¤¬Í½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ê¡¢³ô¼°²ñ¼Ò»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¡¢SBI¥°¥ëー¥×¡ÊSBI¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼ÒµÚ¤Ó³ô¼°²ñ¼ÒSBI¿·À¸¶ä¹Ô¡Ë¡¢GMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÅìµÞÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¡¦»ö¶È²ñ¼Ò¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¹ñÆâ³°¤Î¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Î³§ÍÍ¤è¤êÌó153²¯±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
LP½Ð»ñ¼Ô¡Ê°ìÉô¡Ë
¡ÚËÜÅÄ·½Í¤¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
ÆüËÜ¤«¤é¥Ç¥«¥³ー¥óÁÏ½Ð¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¤«¤Ê¤êÆñ¤·¤¤Ä©Àï¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤ÇÆüËÜ¿Í¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢É¬¤º¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢À¤³¦¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë¾å¤Î¥×¥ìー¥äー¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢²¿¤È¤·¤Æ¤Ç¤â¼Â¸½¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1990Ç¯°Ê¹ß¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê½Ð¤Æ¤¤¿¥×¥ìー¥äー¡¢2000Ç¯°Ê¹ß¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê½Ð¤Æ¤¤¿¥×¥ìー¥äー¡¢¤³¤ì¤é¤Î»º¶È¤Ç¤ÎÀï¤¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦¤Î¼çÌò¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÇÔ°ø¤ÏÎò»Ë¤äÀ¯¼£¡¢Â¾¤Ë¤âÍÍ¡¹¤Ê´Ä¶ÌÌ´Þ¤á¤Æ¡¢Ê£»¨¤Ç´ÊÃ±¤ÊÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤½¤ì°ÊÁ°¤ÏÆüËÜ¤¬¤¢¤é¤æ¤ë¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¤³¦¤ÎÃæ¿´¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ËÍ¤¿¤Á¡ÊÆüËÜ¿Í¡Ë¤Ê¤é¤ä¤ì¤ë¤È»×¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£¼¡¤ÎÀï¤¤¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯´û¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëAI ¡ÊµÚ¤Ó¼þÊÕ»º¶È¡Ë¤¬À¤³¦¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤¬¤³¤ÎÀï¤¤¤Ë¤É¤¦Ä©¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¤¬¡¢º£¸å¤ÎÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤òº¸±¦¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£X&KSK¤È¤·¤Æ¤ÏAI¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ç¥«¥³ー¥ó¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ëºÇÀèÃ¼¤Îµ»½Ñ¤ä¥¤¥Î¥Ùー¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤«¤¬VC¡¢¤µ¤ì¤ÉVC¡£
X&KSK¤Ï¡¢À¤³¦¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë»Ö¹â¤¤µ¯¶È²È¤¿¤Á¤ÎÌ´¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
X&KSK¤Î¥á¥ó¥Ðー
¡ÚËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¥á¥ó¥Ðー¡Û
ËÜÅÄ·½Í¤
Co-Founder & General Partner¡£
¥×¥í¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê/»ØÆ³¼Ô¡¢¥¨¥ó¥¸¥§¥ëÅê»ñ²È¡¢µ¯¶È²È¡£¥µ¥Ã¥«ー¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¤Æ3Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¥´ー¥ë¡¦¥¢¥·¥¹¥È¤òÃ£À®¤·¤¿»Ë¾å6¿ÍÌÜ¤Î¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ù¥ó¥Á¥ãーÅê»ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢2016Ç¯¡¢¼«¿È¤Î»ñ»º¤ò±¿ÍÑ¤¹¤ë¸Ä¿Í¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÖKSK Angel Fund¡×¤òÀßÎ©¤·¡¢2018Ç¯¡¢ÇÐÍ¥¤ÎWill Smith¤È¶¦Æ±¤Ç¡ÖDreamers Fund¡×¤òÀßÎ©¡£
»³ËÜ¹ÒÊ¿
Managing Partner
Åê»ñÀè¥½ー¥·¥ó¥°¤ä¥Ç¥åー¥Ç¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡¢¥Õ¥¡¥ó¥É¥ì¥¤¥º¤«¤éInvestor RelationsÅù¤Î¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥É³èÆ°¤ò²£ÃÇÅª¤ËÅý³ç¤¹¤ë¡£X&KSK»²²è°ÊÁ°¤Ï¡¢³ÚÅ·¤Î¼ÒÄ¹¼¼¤Ë½êÂ°¤·¡¢Rakuten Capital¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëÅê»ñ¤ä¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤¢¤ëRakuNest¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¡¢M&A¤òÄÌ¤¸¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë¥Çー¥¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¹½ÃÛÅù¤ÎÁ´¼ÒÀïÎ¬¤Ë¡¢Æ±¼Ò¤ÎÅìµþ¡¦¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ìー¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç½¾»ö¡£³ÚÅ·°ÊÁ°¤Ï¡¢ÊÆGE¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹Ê¬Ìî¤Î¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë»²²è¤·¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¦¶âÍ»¡¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë·Ð±Ä´ÉÍý¡¦²ñ·×¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¡£
Justin Waldron
Partner
Zynga¤ÎCo-Founder¡¢Playco¤ÎCo-FounderµÚ¤ÓPresident¤Ç¤¢¤ê¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¥²ー¥à¶È³¦¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¡£Zynga¤ÏÁÏ¶È¤«¤é4Ç¯°ÊÆâ¤Ë10²¯¥É¥ë´ë¶È¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢2011Ç¯¤Ë¤Ï¡¢NASDAQ³ô¼°»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤ÆGoogle°ÊÍèºÇÂç¤ÎIPO¤ò¼Â¸½¤·¤¿ ¡£2013Ç¯¤ËZynga¤òÂà¼Ò¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥¨¥ó¥¸¥§¥ëÅê»ñ²È¤ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤È¤·¤ÆÆüËÜµÚ¤Ó¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ìー¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´ë¶È¤Î¥µ¥Ýー¥È¤òÀºÎÏÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2021Ç¯¤Ë¤ÏBusiness Insider¤Î¥·ー¥ÉÅê»ñ²È¥È¥Ã¥×100¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¡£
ÃæÀ¾Éð»Î
Partner
X& Group¤ÎCo-Founder & CEO¡£X& GroupÁÏ¶È°ÊÁ°¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¥¢ー¥êー¥¹¥Æー¥¸¸þ¤±VC¤Ç¤¢¤ëDreamers Fund¤òËÜÅÄ·½Í¤¡¢Will Smith¤È¶¦Æ±ÁÏ¶È¤·¡¢Managing Partner¤òÌ³¤á¤ë¡£2016Ç¯¤Ë¤ÏKSK Angel Fund¤òËÜÅÄ·½Í¤¤È¶¦Æ±ÁÏ¶È¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µーÅê»ñ²È¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¤ò³ÎÎ©¤µ¤»¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î»Ù±ç¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ç¡¢Æâ³ÕÉÜ¤äÃÏÊý¹ÔÀ¯¡Ê´Ñ¸÷¶É¤ä½ÂÃ«¶è¡Ë¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÀ¯ºö¡¢Web3»Üºö¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤òÌ³¤á¤ë¡£
»³ÅÄ¾»Ê¿ (SBI¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È)
Partner
SBI¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥ÈÅê»ñÉôÉôÄ¹/Partner¡£¹ñÆâ³°¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¸þ¤±¤ÎÅê»ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢VC¤äPE¤È¤Î»ñËÜÄó·È¤âÃ´Åö¡£Åê»ñÀè¤ÏHelical Fusion¡¢Mujin¡¢Alpaca DB¡¢Hakki Africa¡¢Edgecortix¡¢Sanctuary AI¡¢Basigo¡¢Carry1stÅù¡£SBI¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È»²²è°ÊÁ°¤Ï¡¢¹ñºÝ¶¨ÎÏ¶ä¹Ô¡ÊJBIC¡Ë¤Ë¤Æ¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¡¢¥½¥Ö¥ê¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¡¢Âç·¿M&A¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¡¢¥Õ¥¡¥ó¥É½Ð»ñÅùÉý¹¤¤¶âÍ»¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¡£ ¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Ë¤âÃóºß¤·¡¢ËÌÊÆµÚ¤ÓÃæÆîÊÆ°Æ·ï¤òÃ´Åö¡£Novastar¡Ê¥¢¥Õ¥ê¥«ºÇ¸Å¤ÎVC¡Ë¼Ò³°¼èÄùÌò¡£Gateway Partners¡ÊÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¢ÃæÅì¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÇÅê»ñ¤ò¹Ô¤¦PE¡Ë¼Ò³°¼èÄùÌò¡£
²¼ÀîÍ´²Â
Head of Business Development
Investor Relations¤ä»ñ¶âÄ´Ã£¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥×¥í¥°¥é¥à³«È¯¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¡£X&KSK¤Ë»²²è¤¹¤ëÁ°¤Ï¡¢Milken Institute¤Ç½é¤ÎÆüËÜ¿Í¤È¤·¤ÆÆ±µ¡´Ø¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯³ÈÂç¤Ë¿ÔÎÏ¤·¡¢¼ç¤Ë¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤Îµ¡´ØÅê»ñ²È¡¢»üÁ±²È¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä¼ã¼êµ¯¶È²È¤È¤Î´Ø·¸¤ò¶¯²½¤·¡¢Æ±µ¡´Ø¤ÎÌÜÉ¸¤ò¿ÊÅ¸¤µ¤»¤ëÀïÎ¬Åª¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Î¹½ÃÛ¤Ë½¾»ö¡£Milken Institute°ÊÁ°¤Ï¡¢Bank of America¾Ú·ô¤ÎÅê»ñ¶ä¹ÔÉôÌç¤Ç¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥»¥¯¥¿ー¤Ë½¾»ö¡£¥Ë¥åー¥èー¥¯½£ÊÛ¸î»Î¡£
¹ÃÈåÊ¸ºÈ
Principal
¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÅê»ñ¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Ë¤ª¤±¤ë¥½ー¥·¥ó¥°µÚ¤Ó¥Ç¥åー¥Ç¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¶ÈÌ³¤òÃ´Åö¡£X&KSK»²²è°ÊÁ°¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥¥ó¥¼ー¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ë¤ÆÀ½Â¤¶È¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¡¢¥á¥É¥Æ¥Ã¥¯¡¢¾ÃÈñºâÅù¤Î¼çÍ×¶È³¦¤Ç¡¢Âç¼ê´ë¶È¸þ¤±¤ÎÀïÎ¬Î©°Æ¡¢¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ªÀïÎ¬¤ÎºöÄê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ç¥åー¥Ç¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤òÃ´Åö¡£¿·Â´¤ÇÆþ¼Ò¤·¤¿½»Í§¾¦»ö¤Ç¤Ï¹Ò¶õ±§Ãè¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¥»ー¥ë¥¹¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥È¤ò¥êー¥É¤·¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª´ë¶È¤ò´ÉÍý¡£
²ÃÃÏ¹ë»Ö
Associate
»ñ¶âÄ´Ã£¤äLP´ë¶È¤Î»ö¶È³«È¯¡¢IRÅùÅê»ñ¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¶ÈÌ³Åù¤ò¹Ô¤¦¡£X&KSK»²²è°ÊÁ°¤Ï¡¢ËÜÅÄ·½Í¤¤â¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë³ô¼°²ñ¼ÒPROTOCOL¤Ë¤Æ¡¢¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î»ö¶È³«È¯¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¡£PROTOCOL¤Ç¤Î¶ÈÌ³¤ÎËµ¤é¡¢Dreamers Fund¤ÎÆüËÜ¥µ¥¤¥É¤Î¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¥µ¥Ýー¥È¤â¹Ô¤¦¡£
¡ÚËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î³µÍ×¡Û
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/151597/table/2_1_c4a650977a402406d178d895678601ec.jpg ]
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§X&Management Japan ¹çÆ±²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§107-6036 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä1ÃúÌÜ12-32 ¥¢ー¥¯¿¹¥Ó¥ë36F
Ï¢ÍíÀè¡§ir@xandksk.com