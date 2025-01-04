¡Ú¿·½Õ¹ë²ÚW½éÅÐ¾ì¡Û¾®ÎÓÂó¸ÊÀèÀ¸¤ÈÊ¿Èø¥¢¥¦¥êÀèÀ¸¤¬¡Ö¡ô¥¢¥ª¥Ï¥ëÉÔÎÑ¡×¤òÉÁ¤¯¡ª Ì¡²è»ï¡ÖJOUR£²·î¹æ¡×£±·î£´ÆüÈ¯Çä¡ª
¹ë²Úºî²È¿Ø¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¡¢Ëè¹æÂçÈ¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëJOURÁÏ´©40Ç¯ÌÜµÇ°´ë²è¡Ø¡È¡ô(¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°)¡É¥¢¥ó¥½¥í¥¸ー¡Ù¡£º£¹æ¤Ç¤Ï¡¢¡ØÄ«¿©²ñ¡Ù¤Î¾®ÎÓÂó¸ÊÀèÀ¸¤È¡Ø¿ä¤·¤¬ÉðÆ»´Û¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é»à¤Ì¡Ù¤ÎÊ¿Èø¥¢¥¦¥êÀèÀ¸¤¬¡¢¡Ö¡ô¥¢¥ª¥Ï¥ëÉÔÎÑ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤´¼¹É®¡ª ¤ªÆó¿Í¤¬ÉÁ¤¯¡¢ÇØÆÁÅª¤ÇÑ³¤¤¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤â¡¢¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ù¤Ç¹â¹»À¸¤¿¤Á¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê´¶¾ð¤ò¹ª¤ß¤ËÉÁ¤ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¾®ÃÓÄêÏ©ÀèÀ¸¤¬ÆÉ¤ßÀÚ¤ê¤ÇJOUR½éÅÐ¾ì¡ª ¾®ÃÓÀèÀ¸¤Î²¹¤«¤¯½À¤é¤«¤¤»ý¤ÁÌ£¤¬Â¸Ê¬¤Ë¸÷¤ë¿·ºî¤Ï¥Õ¥¡¥óÉ¬ÆÉ¤Ç¤¹¡£JOUR2·î¹æ¤ò¤¼¤Ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¡üJOURÁÏ´©40Ç¯ÌÜµÇ°´ë²è ¡Ø¡È¡ô(¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°)¡É¥¢¥ó¥½¥í¥¸ー¡Ù¡Ö¡ô¥¢¥ª¥Ï¥ëÉÔÎÑ¡×Âè£³ÃÆ¡ª
³Æ½ê¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ö¡ô¥¢¥ª¥Ï¥ëÉÔÎÑ¡×¥Æー¥Þ¤Ïº£²ó¤Ç¥é¥¹¥È¡ª ¾®ÎÓÂó¸ÊÀèÀ¸¤ÈÊ¿Èø¥¢¥¦¥êÀèÀ¸¤¬¡¢¿Þ¤é¤º¤â¡ÖÅß¤Î³¹¡×¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤·¤¿ÉñÂæ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÀ¤³¦´Ñ¤òÂ¸Ê¬¤ËÀ¸¤«¤·¤¿2¤Ä¤Î¡ÖÉÔÎÑ¡×¤òÙ³¾ðÅª¤ËËÂ¤®¤À¤·¤Þ¤¹¡£
¡ù¾®ÎÓÂó¸ÊÀèÀ¸¤¬°µÅÝÅª²èÎÏ¤ÇÌ¥¤»¤ë¡¢¤Ò¤ÈÅß¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹
¡ØÄ«¿©²ñ¡Ù¤ä¡ØGUILTY¡Ù¤Ê¤É¡¢Âî±Û¤·¤¿²èÎÏ¤Ç¿Í´Ö¤Î¶È¤ä¶¸µ¤¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¿¾®ÎÓÂó¸ÊÀèÀ¸¤¬¡¢»ÐËå¤Î°¦Áþ¤ÈÈþÀÄÇ¯¤ò¤á¤°¤ë´í¤¦¤¤Îø¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¡Ö¡ô¥¢¥ª¥Ï¥ëÉÔÎÑ #Áá½Õ¤ÎÉê¡×¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
ÍÆ»ÑÃ¼Îï¡¢Æ¬Ç¾ÌÀÚò¡£Î¾¿Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«Ê¬¤ÎÉ×¤Ç¤¹¤éÆÃÊÌ»ë¤¹¤ë»Ð¤¬¡¢Åìµþ¤«¤éÃÏ¸µ¤Ø¤ÈÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ºÆ¤ÓËÄ¤ì¾å¤¬¤ëÎôÅù´¶――¡£¤½¤ó¤ÊËå¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¡¢ÌÜ¤Î³Ð¤á¤ë¤è¤¦¤ÊÈþÀÄÇ¯¤¬¸½¤ì¤Æ¡Ä¡£
¡ùÉÔ»×µÄ¤ÊÈà½÷¤ÎÈëÌ©¤È¤Ï¡£Ê¿Èø¥¢¥¦¥êÀèÀ¸¤¬ËÂ¤°¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¡ª
¼Â¼Ì±Ç²è²½¤â¤µ¤ì¤¿¡Ø¿ä¤·¤¬ÉðÆ»´Û¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é»à¤Ì¡Ù¤òÂåÉ½ºî¤Ë»ý¤ÄÊ¿Èø¥¢¥¦¥êÀèÀ¸¤¬Â£¤ë¤Î¤Ï¡¢¾Ã¤¨¤½¤¦¤Ê¤Û¤ÉÑ³¤¤¿ÍºÊ¤ÈÈà½÷¤ËÎø¤·¤¿ÀÄÇ¯¤Î¾®¤µ¤ÊÎøÊª¸ì¡£
¡ã¡Ö¡ô¥¢¥ª¥Ï¥ëÉÔÎÑ #¥Û¥ï¥¤¥È¥¢¥¦¥È¡×¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
Àã¹ß¤ëÅÄ¼ËÄ®¤Ë¤Ò¤È¤ê¤Î½÷À¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥Ñ¥ó¥×¥¹¤ËÇö¼ê¤Î¥³ー¥È¡¢º¸¼ê¤Ë»ØÎØ¡£ÀÄÇ¯¤ÏÉÔ»×µÄ¤ÊÈà½÷¤Ë¼æ¤«¤ì¡¢ÀÅ¤«¤Ë»×¤¤¤òÊç¤é¤»¤Æ¤æ¤¯¤¬¡Ä¡£
¡Ú ¡Ø¡È¡ô(¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°)¡É¥¢¥ó¥½¥í¥¸ー¡Ù´ë²è³µÍ×¡Û
Ä¶SNS»þÂå¤Îº£¡¢¼Ì¿¿¤äÊ¸¾Ï¡¢Æ°²è¤Ë¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÈ¯¿®¤Ë¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ô¥×¥Á¥×¥é¡¢¡ôÃúÇ«¤ÊÊë¤é¤·¡¢¡ô¿ä¤·³è¡Ä¡£µ¤¤Å¤±¤Ð¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿À¸³è¤Î¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ¤½¤ÎÃæ¿È¤Ë¤Ï²¿¤¬¤¢¤ë¡© 40Ç¯¤â¤Î´Ö¡¢ÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯½÷À¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤Êý¤ò±Ç¤·¤Æ¤¤¿ JOUR ¤¬Â£¤ë¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¡¢½÷À¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤òÉÁ¤¯¥¢¥ó¥½¥í¥¸ー´ë²è¡£
¡üJOUR½éÅÐ¾ì¡ª ¾®ÃÓÄêÏ©ÀèÀ¸¤¬Â£¤ë¡¢¼î¶Ì¤Î¿·ºîÆÉ¤ßÀÚ¤ê£±£¶p
½½Âå¤ÎÄË¤ß¤òÁ¡ºÙ¤ËÉÁ¤¤¤¿ÀÄ½Õ¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹¥¹¥Èー¥êー¡Ø¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤â¡¢¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ù¤Ç½é¤Î¥¹¥Èー¥êーÌ¡²è¤ËÄ©Àï¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò³«Âó¤·¤¿¾®ÃÓÄêÏ©ÀèÀ¸¤¬¡¢JOUR¤Ë½é´ó¹Æ¡ª ¥²¥¤¥«¥Ã¥×¥ë¤ÎÆü¾ï¤òÍ¥¤·¤¯µÅ¤¤ÉÁ¤¤¤¿¡¢¿´²¹¤Þ¤ëÆÉ¤ßÀÚ¤ê£±£¶p¤ò¤ªÂ£¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¡Ö¿Æ¤À¤Ã¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
¤È¤â¤¤È¤¿¤â¤Ä¤ÏÎø¿ÍÆ±»Î¡£²óÅ¾¼÷»Ê¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¤¿¤ï¤¤¤Ê¤¤¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Î±äÄ¹¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Ø¤Î¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡Ä¡£
¢¦JOUR¸ø¼°HP
https://www.futabasha.co.jp/magazine/jour
¢¦JOURÊÔ½¸Éô¸ø¼°Twitter
@JOUR_hensyuubu
¡Ú»¨»ï³µÍ×¡Û
JOUR 2025Ç¯2·î¹æ
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯1·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë
Äê²Á¡§700±ß ¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È½·¿¡§A5È½
È¯¹Ô¸µ¡§³ô¼°²ñ¼ÒÁÐÍÕ¼Ò