Alloom¡Ú60ÉÃÂ®´¥¡¦3ÇÜÂçÉ÷ÎÌ¡Û¥É¥é¥¤¥äー¤ÇÈþÈ±¥±¥¢¤ò³×¿·
¶Ã°Û¤ÎÂ®´¥ÎÏ¤ÈÈþÈ±¥±¥¢¤òÎ¾Î©¤¹¤ëºÇ¿·¥É¥é¥¤¥äー
Ë»¤·¤¤Ä«¤äµÞ¤Ê³°½Ð½àÈ÷¤â¡¢Alloom¡Ú60ÉÃÂ®´¥¡¦3ÇÜÂçÉ÷ÎÌ¡Û¥É¥é¥¤¥äー¤¬¤¢¤ì¤Ð¤â¤¦°Â¿´¤Ç¤¹¡£³×¿·Åª¤ÊÂè9À¤ÂåÄ¶¹âÂ®¥âー¥¿ー¤òÅëºÜ¤·¡¢É÷Â®3.6m/s¡¢É÷ÎÌ¤Ï½¾ÍèÉÊ¤Î3ÇÜ¤Ë¸þ¾å¡£¤¿¤Ã¤¿1Ê¬¤ÇÈ±¤ò¤·¤Ã¤«¤ê´¥¤«¤·¡¢ÍýÁÛ¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÃ»»þ´Ö¤Ç´°À®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢360¡ë²óÅ¾¥Î¥º¥ë¤òÉ¸½àÁõÈ÷¤·¡¢É÷¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë½¸Ãæ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÂ®´¥À¤ò¼Â¸½¡£»þ´Ö¤Î¤Ê¤¤Ä«¤Ç¤â¡¢¤¤ì¤¤¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ½Ð¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¹âÇ»ÅÙ¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¥¤¥ª¥ó¤Çµ±¤¯ÈþÈ±¤Ø
È±¤Î¥Ñ¥µ¤Ä¤¤ä¤¦¤Í¤ê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£Alloom¡Ú60ÉÃÂ®´¥¡¦3ÇÜÂçÉ÷ÎÌ¡Û¥É¥é¥¤¥äー¤Ï¡¢ÆÃµö¼èÆÀºÑ¤ß¤Î¹âÇ»ÅÙ¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¥¤¥ª¥óµ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÈÍÑ¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë2000Ëü¸Ä°Ê¾å¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¥¤¥ª¥ó¤¬È±¤Ë¿»Æ©¤·¡¢¿åÊ¬¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤ÆÀÅÅÅµ¤¤òÍÞÀ©¡£
·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢È±¤Î¥À¥áー¥¸¤ò·Ú¸º¤·¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ç»ØÄÌ¤ê¤ÎÎÉ¤¤È±¤ò¥ー¥×¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ë¤Ç¥×¥í¤Î¥Ø¥¢¥µ¥í¥ó¤Ç»Å¾å¤²¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ä¥ä¤È½á¤¤¤ò¡¢ËèÆü¤Î¥±¥¢¤Ç¼Â´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
3ÃÊ³¬É÷²¹Ä´Àá¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¼«Í³¼«ºß
¡Ö¡×¡ÊÎäÉ÷¡Ë¡¢¡ÖI¡×¡Ê¤ä¤ä¶¯¤¤²¹É÷¡Ë¡¢¡ÖII¡×¡Ê¶¯¤¤²¹É÷¡Ë¤Î3¤Ä¤Î¥âー¥É¤òÅëºÜ¡£ÎäÉ÷¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò¸ÇÄê¤·¤¿¤ê¡¢²¹É÷¤ÇÁÇÁá¤¯´¥¤«¤·¤¿¤ê¤È¡¢ÍÑÅÓ¤äÈ±¼Á¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÅ¬¤Ê¥âー¥É¤òÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
ÁáÄ«¤ÎË»¤·¤¤»þ´Ö¤äÆÃÊÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ°¤Î½àÈ÷¤Ë¤â¡¢¤³¤Î1Âæ¤¬Íê¤ì¤ëÌ£Êý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß²ÄÇ½¤Ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀß·×¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤µÈ´·²
ËÜÂÎ½ÅÎÌ450g¤Î·ÚÎÌÀß·×¤Ë²Ã¤¨¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß²ÄÇ½¤Ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤Ê¤Î¤Ç¡¢Î¹¹Ô¤ä½ÐÄ¥¤Î¤ª¶¡¤Ë¤âºÇÅ¬¡£¼ýÇ¼¾ì½ê¤ò¼è¤é¤º¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â´î¤Ð¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
´ü´Ö¸ÂÄêÆÃÊÌ²Á³Ê¡ª3480±ß¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹
ÄÌ¾ï²Á³Ê13,666±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢1·î8Æü¤Þ¤Ç¤Î¸ÂÄê¥»ー¥ë¤Ç3480±ß¤Ë¡ª¿ôÎÌ¸ÂÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
Alloom¡Ú60ÉÃÂ®´¥¡¦3ÇÜÂçÉ÷ÎÌ¡Û¥É¥é¥¤¥äー¤Ç¡¢ËèÆü¤Î¥Ø¥¢¥±¥¢¤ò¤â¤Ã¤È²÷Å¬¤Ë¡£¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤ò¡¢º£¤¹¤°¼ê¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¹ØÆþ¥ê¥ó¥°¡§https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0DP2KHVNJ
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0DP2KHVNJ
JOYCHOU³ô¼°²ñ¼Ò
Ã´Åö¡§ºù°æ¡¡ÑÛ
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§yonnie@joychouglobal.com