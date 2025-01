À¤³¦¤ÇºÇ¤â¥×¥ì¥¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë MOBA ¥²ー¥à¡ØHonor of Kings (¥ª¥Êー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥­¥ó¥°¥¹)¡Ù1·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÂÔË¾¤ÎÆüËÜ¸ìÈÇ¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ü¥¤¥¹¤¬ÄÉ²Ã¡ª

Proxima Beta Pte. Ltd.

TiMi Studio Groupが開発し、Level Infiniteが販売する世界で最も人気なMOBAゲーム*1、『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』。昨年のグローバルローンチ以降、プレイヤーから熱望されていた日本語版のキャラクターボイスが、このたび1月9日(木)より追加されることとなりました。今回のアップデートでは、計17名のヒーロー本体及び一部のスキン、システムボイス、チュートリアルに日本語のボイスが追加されます。小喬役に小倉唯さん、后羿役に杉田智和さん、アンジェラ役に植田佳奈さん、宮本武蔵役に中井和哉さん、孔明役に中村悠一さんなど、豪華声優陣が起用されています。

日本語版キャラクターボイス追加一覧(敬称略)

英語版公式SNS:

Instagram:@hok_global_esports(https://www.instagram.com/hok_global_esports)

Facebook:@hokglobalesports(https://www.facebook.com/hokglobalesports)

X:@HoKEsports(https://x.com/HoKEsports)

YouTube:@hokglobalesports2022(https://www.youtube.com/@HoKJapanEsports)

Twitch:@hok_global_esports(https://www.twitch.tv/hok_global_esports)

TikTok and Honor of Kings in-game TV

日本語版公式SNS:

X:https://x.com/hok_jp

Discord:discord.gg/ExBmZdRjCR(https://discord.com/invite/ExBmZdRjCR)

『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』製品概要

タイトル:『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』

ジャンル:MOBA

プラットフォーム:iOS / Android

Google Play ストア:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.levelinfinite.sgameGlobal

App Store:https://apps.apple.com/app/id1619254071

配信日時:2024年6月20日

価格:基本プレイ無料 ※ゲーム内課金あり

権利表記:(C)2024 Proxima Beta Pte. Ltd. All rights reserved.

*1自社調べ。https://www.timistudios.com/tencents-timi-studios-sets-world-daily-active-user-record-as-mobile-moba-honor-of-kings-hits-100-million-dau/

*記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』について

TiMi Studio Groupが開発する『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』は世界で最も人気のあるMOBAとなり、登録ユーザー数は2億人を超え、毎日1億人以上のプレイヤーがチーム戦のスリルを

楽しんでいます。多様なキャラクターや細部まで描かれた戦場デザインに加え、ハンス・ジマー、久石

譲、ハワード・ショアなど世界的に有名な作曲家が手がけた音楽が特徴となっており、プレイヤーをユニークでカラフルな世界に引き込みます。『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』は、無料プレイながら、自由なプレイで公平に勝てるバトルシステムに誇りを持っており、成功はプレーヤーの費やした金額ではなく、プレーヤーのスキルと戦術によって決まります。 『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』は、アマチュアからプロまでの競技プレイをサポートする、活発な e スポーツエコシステムの本拠地でもあります。『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』の詳細については、公式サイト(https://www.honorofkings.com/global-en/)や公式X(https://x.com/hok_jp)をご覧ください。

Level Infinite について

Level Infiniteは、Tencentのグローバルゲームブランドです。我々は、世界中のお客様が魅力的でオリジナルなゲームをいつでもどこでも、好きなように体験できるようお届けしているほか、国内外のネットワークにおける開発会社やパートナースタジオに向けて、幅広いサービスやサポートを提供し、彼らの作品の真の可能性を解き放てるよう支援しています。Level Infinite は「PUBG MOBILE」や「Honor of Kings」、「勝利の女神:NIKKE」などの人気作品のパブリッシャーであり、Funcom の「Dune: Awakening」やGrinding Gear Gamesの「Path of Exile 2」などを含む数々の作品の共同パートナーです。LevelInfinite の詳細については、公式ウェブサイト(www.levelinfinite.com/ja(https://www.levelinfinite.com/ja/))や公式 X(x.com/LevelInfiniteJP(https://x.com/LevelInfiniteJP))をご覧ください。

TiMi Studio Group について

Tencent Gamesの子会社であるTiMi Studio Groupは、世界をリードするビデオゲーム開発および運営チームであり、世界中のプレイヤーに提供するエンターテイメントの質の向上に努めています。中国の深圳に本社を置き、モントリオール、ロサンゼルス、シアトル、シンガポール、上海、成都にオフィスを構えるTiMiは、これまでに様々なジャンルと複数のプラットフォームにわたり、高品質で創造性の高いゲームを忠実に作り上げてきました。2008年に設立されたTiMiは、『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』、『爆走ドリフターズ』、『アリーナ・オブ・ヴァラー』など、一連のヒットタイトルを開発してきました。 またTiMiは世界最大級ゲームブランドの信頼できるパートナーとして、『コール オブ デューティ モバイル』やポケモン初の戦略的チームバトルゲーム『Pokemon UNITE』などを制作しています。TiMi Studio Groupについての詳細は、LinkedInやXの@timistudiosをご覧ください。