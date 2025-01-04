ÀçÇÈÂç»ÖÁª¼ê¡¡¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤«¤é¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ´ü´ÖËþÎ»¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¤³¤ÎÅÙ¡¢ÀçÇÈÂç»ÖÁª¼ê¤¬¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤«¤é¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ´ü´ÖËþÎ»¤ËÈ¼¤¤¡¢2024¥·ー¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¥Áー¥à¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÀçÇÈ Âç»Ö¡¡Taishi SEMBA
¡Ú¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡Û
MF
¡ÚÀ¸Ç¯·îÆü¡Û
1999Ç¯8·î19Æü¡Ê25ºÐ¡Ë
¡Ú½Ð¿ÈÃÏ¡Û
¹Åç¸©
¡Ú¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å¡Û
164cm/61kg
¡ÚÍø¤Â¡Û
±¦
¡Ú·ÐÎò¡Û
¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¥¸¥å¥Ë¥¢ ¢ª ¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¥¸¥å¥Ë¥¢¥æー¥¹ ¢ª ¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¥æー¥¹ ¢ª Î®ÄÌ·ÐºÑÂç ¢ª¡¡¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡ÊÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¡Ë ¢ª¡¡¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç ¢ª¡¡¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³¡Ê´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡Ë¢ª¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¡Ê´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡Ë
¡Ú½Ð¾ìÎò¡Û
J1¡§2»î¹ç/0ÆÀÅÀ
J2¡§76»î¹ç/5ÆÀÅÀ
¥«¥Ã¥×Àï¡§4»î¹ç/1ÆÀÅÀ
Å·¹ÄÇÕ¡§2»î¹ç/0ÆÀÅÀ
J¥êー¥°ÄÌ»»¡§64»î¹ç/4ÆÀÅÀ
¡ÚÀçÇÈÁª¼ê¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡ÖÈ¾Ç¯´Ö¤È¤¤¤¦Ã»¤¤´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ç®¤¤±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Áー¥à¤Î¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¥×¥ìー¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥¯¥é¥Ö¤ò¹ß³Ê¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¶ì¤·¤¤»þ¤³¤½¥Áー¥àÁ´°÷¤Ç½õ¤±¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤ò¡¢²þ¤á¤Æ³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·Ð¸³¤òËº¤ì¤ºº£¸å¤Î¥µ¥Ã¥«ー¿ÍÀ¸¤Ë³è¤«¤·¤Þ¤¹¡£È¾Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×