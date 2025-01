¡Ø»°Ô¢»Ö ¿¿Àï¡Ù¿·Ç¯ÆÃÊÌ¥·¥Ê¥ê¥ª¡Öß®´Ø¤ÎÀï¤¤¡×³«ºÅ

Qookka エンタテインメント株式会社

Qookka Entertainment Limitedが株式会社コーエーテクモゲームスの歴史シミュレーションゲーム『三國志13』のIPを使用し、同社監修の元で開発されたスマートフォン向けゲームアプリ『三國志 真戦』。同ゲームは、2025年1月11日(土)に新年特別シナリオ「潼関の戦い」を迎えます。この新たな戦場の開放を記念し、日頃の感謝を込めた特別なキャンペーンやイベントを開催!君主の皆様のご参加を心よりお待ちしております!

新シナリオ「潼関の戦い」開幕

戦乱の歴史が、新たな舞台で幕を開ける。

西暦211年。父を曹操に殺された馬超が、韓遂と同盟を組み挙兵する。目指すは宿敵・曹操の討伐。そして潼関を舞台に、六大勢力が火花を散らす壮絶な戦いが始まる。

曹操は婁圭の策略を用い、渭水北岸に要塞を築き軍を結集。一方、馬超とその盟友たちは復讐の炎を胸に、果敢に立ち向かう。

激動の歴史に名を刻む戦い、「潼関の戦い」の幕が上がる。

このシナリオでは、馬超、曹操、劉備、孫権、張魯、劉璋という六大勢力が登場。それぞれが持つ固有の特性と戦略が、君主の選択によって歴史を動かす。君は誰の旗の下で覇業を成し遂げるのか。選択は、君自身に委ねられている。

運命を左右するのは、知略か、忠義か。それとも覇道か。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=1OzXro_yVWQ ]

新シナリオ「潼関の戦い」の3大特徴

新シナリオでは、六大勢力の戦い、新システム『部族』、そして気温と地形変化の3つの主要な新要素が君主の皆様を待っています。それぞれの詳細を見ていきましょう!

六大勢力:歴史を揺るがす戦いの幕開け!

「潼関の戦い」では、馬超、曹操、劉備、孫権、張魯、劉璋の6つの勢力が登場。それぞれの勢力が固有の能力や戦略的なバフを持っており、君主の選択が勝敗を大きく左右します。

- 勢力ごとの特性:プレイを進める中で、天命覇業の進行に応じて勢力特性が開放されます。これにより、選択した勢力の特性が戦場全体の戦略に影響を与えます。- 勢力間の駆け引き:例えば、「曹操勢力」と「馬超勢力」は友好同盟を結ぶことができないため、戦局を慎重に見極める必要があります。- 制約を活かした戦略:凍土築城など特定の覇業達成後は勢力の再編が可能ですが、その前にどの勢力に属するかが勝敗のカギとなります。

歴史的な舞台に基づいた勢力間の駆け引きは、これまで以上に深い戦略を求められます!

新システム「部族」:戦場の多様性を広げるカスタマイズ要素

「潼関の戦い」では、初となる部族システムが登場!四大部族(槍兵、騎兵、弓兵、盾兵)と協力し、戦場に新たな可能性をもたらします。

- 外交と信頼度:部族との外交関係を築くことで、部族の支援を受けられるようになります。信頼度を高めることで、部族訓練場が開放され、より強力なカスタマイズが可能に。- カスタマイズ戦法:部族訓練場で部族兵種の戦法を自由に組み合わせることができます。戦法の効果はランダムで決定され、ダメージ、治療、強化、制御の4種類の効果が選べます。- 同盟での活用:同盟メンバーが部族依頼を達成すると、部族信頼度が共有され、同盟全体で部族関連の機能を拡張可能。同盟の連携が戦局を大きく左右します!

これにより、プレイヤーそれぞれの独自性が際立つ戦いが実現します。

気温システムと地形変化:リアルな戦場体験を実現

新シナリオでは、天候や地形が戦場に直接影響を与える新しい要素が導入されます。

- 気温システム:エリアごとに異なる気温が設定されており、戦場の条件に応じた柔軟な戦略が必要です。左上の気温アイコンから、現在の気温や向こう3日間の予報を確認できます。- 地形変化:砂地と凍土砂地:軟らかい土質で、主城を遷城する際の制約が発生します。凍土:寒波の到来によって砂地が凍土に変化。凍土地形では、連地不要での占領や攻城が可能になる新ルールが適用されます。

リアルな地形と気温の変化が、よりダイナミックな戦局を演出します。

新武将が多数参戦!SP馬超、SP許褚、王異を中心に強力な布陣が可能に!

「潼関の戦い」では、個性豊かな新武将たちが続々と登場します。それぞれの特徴を活かし、新たな戦略を生み出してください。

SP馬超(威武併昭)

- 兵種適性:騎兵S、槍兵S- 固有戦法:威武併昭(パッシブ戦法)

戦闘中、速度の優位性を活かして、敵の被ダメージ軽減効果を無視しつつ、ターンごとに追加で通常攻撃を発動。速度が高いほど発動確率が増加し、主将として配置することでさらなる強化が可能!

SP馬超はその素早さで敵の防御を突破するアタッカーとして最適です。

SP許褚(虎侯)

- 兵種適性:盾兵S、槍兵S- 固有戦法:虎侯(指揮戦法)

SP許褚は、味方全体の統率を高めつつ敵に強力なダメージを与えるサポート型武将です。特に複数の友軍が攻撃や防御を行う際にその能力を発揮し、統率力を最大限に強化します。また、攻撃力の高い敵をターゲットに兵刃ダメージを与える役割も持っています。

王異(弱能制強)全シーズン実装

- 兵種適性:弓兵S、騎兵A- 固有戦法:弱能制強(指揮戦法)

戦闘中、王異は敵から属性を盗み取り、自軍の攻撃力を大幅に強化します。また、通常攻撃後に計略ダメージを与える能力を持ち、知力の高さが戦闘でのカギとなります。彼女は相手の強みを逆手に取り、戦局を有利に進めるトリッキーな存在です。

特典盛りだくさんのイベント開催!

1月11日の新シナリオ開放を記念して、さまざまな特典イベントを実施します。ログインするだけで報酬がゲットできるキャンペーンや特別なミッションもご用意しています。詳細は公式Xで随時発表されますので、ぜひチェックしてください!

最後に

六大勢力の壮絶な戦い、新たな戦略性をもたらすシステム、変わりゆく地形や気温…。すべてが揃った「潼関の戦い」は、これまでにない深みを提供します。ぜひこの新シナリオで己の知略を発揮し、三国志の歴史を再び体感してください!

『三國志 真戦』とは

百万マスにも及ぶ超巨大マップで千軍万馬が激突!無数の英傑達がこの三国志の大地に集い、天下の覇権を巡り堂々会戦!“真”の戦略と策略の真髄を体験できる、シーズン制戦略シミュレーションゲーム。

シリーズのユーザーも初めての方も、ぜひ本作『三國志 真戦』で、リアルな三国志戦場を体験してみてください!

▼ゲームダウンロード

https://oslink.qookkagames.com/r/TLGOi6KK

▼公式情報サイト

公式サイト:https://sangokushi.qookkagames.jp(https://sangokushi.qookkagames.jp)

公式Twitter:https://twitter.com/ShinSen_SGS(https://twitter.com/ShinSen_SGS)

公式Discord: https://discord.gg/shinsen(https://discord.gg/shinsen)

▼権利表記

(C)Qookka Entertainment Limited. All Rights Reserved.

(C)Shanghai TCI Network Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.

(C)KOEI TECMO GAMES CO., LTD. All rights reserved.