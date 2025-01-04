¸Ï¤ì¤Ê¤¤ºç¡Ê¤µ¤«¤¡ËÅ·Á³ÌÚ¤òÃúÇ«¤Ë¤±¤º¤ê½Ð¤·¤¿¡¢¸ò´¹¤ÎÍ×¤é¤Ê¤¤¸½Âå¤Îºç¥ª¥Ö¥¸¥§¡£¿ÀÃª¤ò¥â¥À¥ó¤ËÀ°¤¨¤ë¡£
Å·Á³ÌÚ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡¢ºç¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥ª¥Ö¥¸¥§¡£¥°¥é¥¹¥°¥êー¥ó¤È¥á¥íー¥Û¥ï¥¤¥È¤Î2¿§¡£
¿ÀÃª¤ä¿À¶ñ¤ò¼è¤ê°·¤¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¤«¤ß¤µ¤Þ¤È¤ª¤¦¤Á(https://www.kamisama-to-ouchi.net)¡×¤Ç¤Ï¡¢¼«Á³¤ÎÉ÷¹ç¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¿·ºî¥ª¥Ö¥¸¥§¡Ö¸Ï¤ì¤Ê¤¤ºç Å·Á³ÌÚ(https://www.kamisama-to-ouchi.net/items/96611686)¡×¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤Î¡Ö¸Ï¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤Ï¡¢Ë»¤·¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤ë»ä¤¿¤Á¤¬¡¢¿ÀÃª¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦´ê¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ ½¾Íè¤ÎÀ¸²Ö¤Îºç¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¸ò´¹¤Î¼ê´Ö¤ò¶ËÎÏÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÆüËÜ¸ÅÍè¤Î¿ÀÆ»Ê¸²½¤ËÂ©¤Å¤¯À¶¡¹¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¼õ¾Þ¤Î¡ÖÅ½¤ë¿ÀÃª¡×¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡£¿ÀÃª¼þ¤ê¤Ë¡¢¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
ÃÂÀ¸¤ÎÇØ·Ê
¡ÖËÜÅö¤ÏÀ¸²Ö¤Ç¤ª¶¡¤¨¤·¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÉÑÈË¤ËÀ¤ÏÃ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¡×¡Öµ¤¤Å¤¯¤È¸Ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡£¡×
¤½¤ó¤ÊÂ¿¤¯¤ÎÀ¼¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¤«¤ß¤µ¤Þ¤È¤ª¤¦¤Á¡×¤Ç¤Ï¡¢¡È¸Ï¤ì¤º¤ËÈþ¤·¤µ¤òÊÝ¤Á¡¢ÌÚ¤½¤Î¤â¤Î¤¬¤â¤ÄÍ¥¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¤³¤Î¸Ï¤ì¤Ê¤¤ºç¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
À½ÉÊ¤ÎÆÃÄ¹
1. ¸Ï¤ì¤Ê¤¤¡¢¼ê´Ö¤Î¤«¤«¤é¤Ê¤¤ºç
¿å´¹¤¨¤äÇã¤¤ÂØ¤¨¤ÎÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢¾ï¤ËÀ¶¡¹¤·¤¤¾õÂÖ¤òÊÝ¤Æ¤ë¤Î¤¬ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¡£Ë»¤·¤¤¸½Âå¿Í¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤â´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿ÀÃª¼þ¤ê¤òÀ°¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
2. Å·Á³ÌÚ¤ÎË¤«¤ÊÉ½¾ð
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ñー¥Ä¤Ë¤Ï¡¢¿ÀÆ»¤È¿¼¤¤±ï¤Î¤¢¤ë¹ñ»º¥Ò¥Î¥¤ä¡¢¡È¿¹¤ÎÊì¡É¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¥Ö¥Ê¤ÎÌÚ¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£ÌÚÌÜ¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÉ½¾ð¤ä¡¢¤Û¤Î¤«¤Ê¹á¤ê¤¬¿´¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
3. ÌÚ¤òÃúÇ«¤Ë¤±¤º¤ê½Ð¤¹µ»½Ñ
¿¦¿Í¤Î¼êºî¶È¤Ë¤è¤ëºï¤ê½Ð¤·¤Ç¡¢³ê¤é¤«¤Ê¼ê¤¶¤ï¤ê¤ÈÍ¥¤·¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¤ò¼Â¸½¡£ºï¤ë¤¿¤Ó¤Ë¸½¤ì¤ëÌÚÌÜ¤Î¸ÄÀ¤ò³è¤«¤·¡¢°ìËÜ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
4. ¥â¥À¥ó¤Ê¥«¥éー¤È¥ê¥Ðー¥·¥Ö¥ë»ÅÍÍ
ÅÁÅýÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È¸½ÂåÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¥â¥À¥ó¤Ê¿§¹ç¤¤¤ÈÌµÃÏ¤Î¥ê¥Ðー¥·¥Ö¥ë(https://item.rakuten.co.jp/kamisama-to-ouchi-r/gu_dougu_sak07/)¤òºÎÍÑ¡£¿ÀÃª¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¾þ¤êÊý¤ò¼«Í³¤ËÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
5. ²º¤ä¤«¤Ê¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê
À¸²Ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÌÚ¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤¬Êü¤ÄÀÅ¤«¤ÊÎÏ¤¬Éô²°¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢¿ÀÃª¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¤°Â¤é¤®¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
Å·Á³ÌÚ¤ÎÌµ¹¤¤«¤éºï¤ê½Ð¤·¡¢Á¡ºÙ¤ËËá¤«¤ì¤¿ÌµÅÉÁõ¤ÎÌÚÈ©¤Ï¡¢¿¨¤ì¤ë¤ÈÍ¥¤·¤¯ÃÈ¤«¤¤¼Á´¶¤Ç¤¹¡£
¥«¥éー¤ÈÌµÅÉÁõ¤Î¥ê¥Ðー¥·¥Ö¥ë¡£µ¤¤Î¼Á´¶¤ò³è¤«¤¹¤¿¤á¡¢ÅÉÁõ¤Ë¤ÏÌÚÌÜ¤ò¾Ã¤µ¤Ê¤¤È¾Æ©ÌÀ¤Î¤â¤Î¤òºÎÍÑ¡£
ÍøÍÑ¥·ー¥ó¡¦¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦ ¿ÀÃª¤ÎÀßÃÖ¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Êý¤Ø
½é¤á¤Æ¿ÀÃª¤òã«¤ëÊý¤Ç¤â¡¢´ÉÍý¤Î¼ê´Ö¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¤ò´¶¤¸¤ë¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦ À¸²Ö¤Îºç¤Î¤ª¶¡¤¨¤òÄü¤á¤Æ¤¤¤¿Êý¤Ø
¡ÖÀí¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¿À¤¬½É¤ë¡×¤È¤µ¤ì½ÅÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ºç¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤ò³è¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿ÀÃª¤Îº¸±¦¤ËÃÖ¤¯¤À¤±¤Çºç¤ò´¶¤¸¤ë¥Õ¥©¥ë¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ ÅÁÅý¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¿ÀÃª¤Ë¿¨¤ì¤ë¡£
Äê´üÅª¤Ê¸ò´¹¤ä´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤ëÊý¤Ï¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢µ¤¤Î½Å¤µ¤«¤éÀßÃÖ¼«ÂÎ¤òÄü¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¼ä¤·¤¤¤â¤Î¡£¿ÀÆ»¤ä¿ÀÃª¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÉôÊ¬¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ä¤Ä¡¢¤Þ¤º¤Ï¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Ç¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡Ä¡£
Æ±¤¸¤¯´õ¾¯¤ÊÅ·Á³ÌÚ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ö´ê¤¤¾®¤À¤ë¤Þ¡×¤Îº¸±¦¤ËÃÖ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥Ñ¥ïー¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¡£
°ËÀª¿ÀµÜ¤Î¶Æâ¤Ç°é¤Ã¤¿¥Ò¥Î¥¤ÎÌÚ¤ò°ìÉô¤ËÍÑ¤¤¤¿¡ÖÃÖ¤±¤ë¿ÀÃª ¤ªµÜ¡×¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡£¥Ò¥Î¥Æ±»Î¤¬Ä´ÏÂ¤·¤Þ¤¹¡£
¥â¥À¥ó¿ÀÃª¡Ö¤«¤ß¤µ¤Þ¤È¤ª¤¦¤Á¡×Kamisama to Ouchi
¡Ö¿ÀÃª¡×¤È¤¤¤¦¸ÅÍè¤«¤éÂ³¤¯ÅÁÅý¡¦Ê¸²½¤¬¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¡Ä¡£
¤½¤¦¤·¤¿ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¡¢²¹¸ÎÃÎ¿·¤Ç¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¿ÀÃª¤ÎÈ¯¿®¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://www.kamisama-to-ouchi.com
¸ø¼°¥¹¥È¥¢¡¡https://www.kamisama-to-ouchi.net
³ÚÅ·¥¹¥È¥¢¡¡https://www.rakuten.co.jp/kamisama-to-ouchi-r/
Instagram¡¡https://www.instagram.com/kamisama_to_ouchi
Facebook¡¡https://www.facebook.com/KamisamaToOuchi
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
¡Ú ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè ¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥æ¥Ë¥°¥é¥Õ Ã´Åö »³ËÜ
¢©422-8034 ÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»Ô½Ù²Ï¶è¹â¾¾2ÃúÌÜ8-29 ËÌÂ¦
MAIL kamisama@unigraf.jp
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
¢¨ËÜ¹Êó»ñÎÁ¤Ï¤´¼«Í³¤ËÅ¾Á÷/°úÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£