¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¥à ¥Æ¥Ò¥ç¥óÁª¼ê ´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥éー¥ºFC
Áª¼êÌ¾
À¸¤Þ¤ì
¹ñÀÒ
¥µ¥¤¥º
¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó
·ÐÎò
½Ð¾ìµÏ¿
ÂåÉ½Îò
Áª¼êÌ¾
¥¥à ¥Æ¥Ò¥ç¥ó¡Ê¶â ÂÀîë¡Ë KIM Tae Hyeon
À¸¤Þ¤ì
2000Ç¯9·î17Æü
¹ñÀÒ
Âç´ÚÌ±¹ñ
¥µ¥¤¥º
187¥»¥ó¥Á¡¢82¥¥í
¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó
DF
·ÐÎò
±¶»³HD FC(Âç´ÚÌ±¹ñ) -ÂçÅÄ¥Ï¥Ê¥·¥Á¥º¥ó(2019¡¢Âç´ÚÌ±¹ñ)-¥½¥¦¥ë¥¤ー¥é¥ó¥ÉFC(2020¡¢Âç´ÚÌ±¹ñ) -±¶»³HD FC(2021¡¢Âç´ÚÌ±¹ñ) -¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¡Ê2022¡Ë-¥µ¥¬¥óÄ»À´¡Ê2024¡Ë
½Ð¾ìµÏ¿
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È(https://www.antlers.co.jp/index)¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂåÉ½Îò
U-15¡¢U-16¡¢U-17¡¢U-20¡¢U-22¡¢U-23¡¢U-24´Ú¹ñÂåÉ½
¥¥à ¥Æ¥Ò¥ç¥óÁª¼ê¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥éー¥º¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£2025¥·ー¥º¥ó¤ÏºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¡¢ºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×