¡áLOVE¤¬Ã´Åö¤¹¤ë TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¯¥é¥¹¤ÎÂç·ù¤¤¤Ê½÷»Ò¤È·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÙOP¥Æー¥Þ¡ÖÎø¿Í°Ê¾å¡¢¹¥¤­Ì¤Ëþ¡×¤ÎTV¥µ¥¤¥º²»¸»¤¬ËÜÆü¤è¤êÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¡ª

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ(C)天乃聖樹・KADOKAWA/クラ婚製作委員会

7月31日(水)に17thシングル『絶対アイドル辞めないで』を発売し、デビューシングルから「17作連続オリコン週間シングルランキングTOP10入り」の快挙を達成。Music Videoの再生数は1,090万再生を突破し、さらにTikTokでの楽曲再生数は2.7億回に到達するなどロングヒットを記録中。9月には、神奈川県・Kアリーナ横浜にて開催された、自身最大規模となる=LOVE 7周年コンサート「=LOVE 7th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」を大盛況に終え、2日間で約3.6万人を動員するなど、勢いが止まらない指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ=LOVE(イコールラブ)。

本日、TVアニメ『クラスの大嫌いな女子と結婚することになった。』第1話放送終了直後、=LOVEが担当するオープニングテーマ「恋人以上、好き未満」のTVサイズ音源の配信がスタートした。配信用のアニメジャケット写真も解禁となっているので、併せてチェックいただきたい。

なお、本日の配信開始を記念して、豪華プレゼントが当たるダウンロード購入キャンペーンの実施も発表されているので、こちらもお見逃しなく。

=LOVEは、2025年2月から5月にかけてのアリーナツアーが決定しており、2月26日(水)には待望の18thシングルの発売も控えている。更なる飛躍を遂げる=LOVEの今後の動向からますます目が離せない。

【主題歌情報】

=LOVE「恋人以上、好き未満」

TVアニメ『クラスの大嫌いな女子と結婚することになった。』オープニングテーマ

作詞:指原莉乃 作曲:中村瑛彦 編曲:古川貴浩

Sound Director:矢山貴之(Sony Music)

Recorded by Sony Music Studios Tokyo

■2025年1月4日(土)0時

「恋人以上、好き未満 (TV Size)」配信開始

https://equallove.lnk.to/koisuki

※1月4日(土)0時より有効

■TVアニメ『クラスの大嫌いな女子と結婚することになった。』第2弾PV

https://youtu.be/RgyqkGLsZ2M

【ダウンロード購入キャンペーン情報】

「恋人以上、好き未満 (TV Size)」の配信を記念して、ダウンロードストアでプレゼントが当たるキャンペーンを実施いたします。

注意点をよくお読みいただき、ぜひご応募下さい。

https://equal-love.jp/news/

【リリース情報】

2025年2月26日(水)発売

18thシングル「タイトル未定」

https://equal-love.jp/news/detail/9421

■18thシングル発売記念イベント

・個別お話し会

https://equal-love.jp/news/detail/9422

・ツーショット撮影会

https://equal-love.jp/news/detail/9472

・オンライン個別お話し会

https://equal-love.jp/news/detail/9437

・グループお見送り会

https://equal-love.jp/news/detail/9459

【コンサート情報】

=LOVE アリーナツアー2025

2025年2月2日(日) 埼玉県・さいたまスーパーアリーナ

2025年2月22日(土)、23日(日・祝) 千葉県・LaLa arena TOKYO-BAY

2025年3月8日(土) 愛知県・ドルフィンズアリーナ

2025年4月12日(土) 福岡県・マリンメッセ福岡B館

2025年5月5日(月・祝)、6日(火・休) 東京都・国立代々木競技場 第一体育館

https://equal-love.jp/news/detail/8919

【ライブ映画情報】

=LOVE 7周年コンサート「=LOVE 7th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」ライブ映画化決定!2025年春公開!

7周年コンサートならではのセットリストと大規模な豪華演出の感動を、大スクリーンで再び体験!

https://equal-love.jp/news/detail/8981

【作品情報】

■タイトル

TVアニメ『クラスの大嫌いな女子と結婚することになった。』

(C)天乃聖樹・KADOKAWA/クラ婚製作委員会

■放送情報

TOKYO MX 1月3日(金)より 毎週金曜23:30~

とちぎテレビ 1月3日(金)より 毎週金曜23:30~

群馬テレビ 1月3日(金)より 毎週金曜23:30~

BS11 1月3日(金)より 毎週金曜23:30~

MBS 1月4日(土)より 毎週土曜26:08~

テレビ愛知 1月7日(火)より 毎週火曜26:05~

AT-X 1月5日(日)より 毎週日曜22:00~

※放送日時は編成の都合等により変更となる場合もございます。予めご了承下さい。

■配信情報

dアニメストア・U-NEXT・アニメ放題にて1月3日より毎週金曜24:00~最速配信!

1月6日(月)12:00より各配信サイトにて順次配信開始!

■イントロダクション

高校生の北条才人はクラスメイトと結婚した。

それも学校一苦手な、天敵のような女子・桜森朱音とである――。

「私と結婚してること、クラスのみんなに言ったら殺すから」

「俺だって結婚を知られたくはない。なんのメリットもない」

普段から嫌い合う二人の新婚生活が上手くいくはずもなく、なにかと衝突ばかり。

しかし、日々の暮らしの中で歩み寄ることで距離が縮まっていき、

一緒にいて楽しい時間が増え、少しずつお互いを理解していく。

才人は今まで知らなかった朱音の可愛い素顔を知り、

朱音は心の中に秘めていた想いに段々と気づき始め……。

素直になれそうでなれない二人が送る胸キュン新婚生活、ここに開幕――!

■スタッフ

原作:天乃聖樹(MF文庫J「クラスの大嫌いな女子と結婚することになった。」/KADOKAWA刊)

原作イラスト:成海七海

キャラクター原案:成海七海、もすこんぶ

監督:大嶋博之

シリーズ構成:高橋龍也

キャラクターデザイン:田津奈々子

サブキャラクターデザイン:小関 雅

総作画監督:田津奈々子、小関 雅、Song Hyeon-ju

メインプロップデザイン:コレサワシゲユキ(デジタルノイズ)、灯夢(デジタルノイズ)、坂井ユウスケ(デジタルノイズ)

料理作画監督:鈴木輪流郎

美術設定:小高みちる(デジタルノイズ)

美術監督:小保方良輔

色彩設計:鈴木ようこ

撮影監督:松向 寿(STAR Laboratories)

編集:武宮むつみ

音響監督:大寺文彦

音楽:桶狭間ありさ

プロデュース:EGG FIRM

アニメーション制作プロデューサー:富岡哲也

アニメーション制作:Studio五組×AxsiZ

■キャスト

北条才人:坂田将吾

桜森朱音:矢野妃菜喜

石倉陽鞠:鈴代紗弓

北条糸青:稗田寧々

真帆 :前田佳織里

北条天竜:大塚芳忠

桜森千代:平野文

北条留衣:結川あさき

■オープニングテーマ

「恋人以上、好き未満」

=LOVE

作詞:指原莉乃 作曲:中村瑛彦 編曲:古川貴浩

■エンディングテーマ

「スキキライも追い越して」

桜森朱音(CV.矢野妃菜喜)&石倉陽鞠(CV.鈴代紗弓)&北条糸青(CV.稗田寧々)

作詞/作曲/編曲:原田茂幸(Shiggy Jr.)

■映像

【アニメ化決定PV】:https://youtu.be/EUFbqBz0WkA?si=kKB-cexpbgF-jUNx

【第1弾PV】:https://youtu.be/0S8IHN5aO04

【第2弾PV】:https://youtu.be/RgyqkGLsZ2M

■WEB

アニメ公式HP: https://kura-kon.com/

アニメ公式X(旧Twitter):https://x.com/kurakon_X

原作YouTubeチャンネル「漫画エンジェルネコオカ」:https://youtu.be/XIQvvo7db6o

原作小説公式HP:https://mfbunkoj.jp/special/kurakon/

コミカライズ公式HP:https://comic-walker.com/detail/KC_000540_S/episodes/KC_0005400000100011_E

【表記について】

『クラスの大嫌いな女子と結婚することになった。』関連画像を使用の際は、

下記のコピーライト表記の記載をお願いいたします。

(C)天乃聖樹・KADOKAWA/クラ婚製作委員会

【プロフィール】

指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ。2017年9月6日、ソニーミュージックより1stシングル『=LOVE』でメジャーデビュー。これまでに17作のシングルをリリースし、すべてオリコン週間シングルランキング トップ10入りを果たしている。(6thシングル『ズルいよ ズルいね』、8thシングル『青春”サブリミナル”』、12thシングル『Be Selfish』、14thシングル『ナツマトぺ』、15thシングル『ラストノートしか知らない』は初登場1位を獲得。2021年5月にリリースしたファーストアルバム『全部、内緒。』でもオリコン週間アルバムランキング初登場1位を獲得。)

2024年2月~4月にかけて、自身初となるアリーナツアー『=LOVEアリーナツアー2024「Tell me what's more than "LOVE"」』 (全4会場8公演)を開催し、約5万人を動員し大盛況を収める。7月31日に通算17枚目となるシングル『絶対アイドル辞めないで』を発売し、オリコン 週間シングルランキング、Billboard JAPAN Top Singles Salesともに自己最高初週売上を更新。9月7日・9月8日には、神奈川県・Kアリーナ横浜にて、=LOVE史上最大規模となる=LOVE 7周年コンサート「=LOVE 7th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」を開催し、2日間で約3.6万人を動員した。=LOVEという名前には、「アイドルとはファンに愛されなければいけない。そしてアイドルという仕事も自分が愛さなければいけない。」という指原莉乃の想いが詰まっている。

■HP:https://equal-love.jp/

■YouTube:https://www.youtube.com/@equallove_

■X:https://x.com/Equal_LOVE_12

■Instagram:https://www.instagram.com/equal_love.official/

■TikTok:https://www.tiktok.com/@equal_love_12