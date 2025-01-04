·Ð±Ä»Ù±ç¥¯¥é¥¦¥É¡ÖSuit UP¡×¡Ê¥¹ー¥Ä¥¢¥Ã¥×¡Ë¡¢¾¦É¸¼èÆÀ¡Ê¼Â¸½»Ù±ç¥¯¥é¥¦¥É¡Ë¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹ー¥Ä¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§¾®¾¾ Íµ²ð¡Ë¤Ï¡¢¥Áー¥à¤Ç¤«¤ó¤¿¤ó¡¢ËèÆüÂ³¤±¤é¤ì¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥¿¥¹¥¯´ÉÍý¥Äー¥ë¤Î·Ð±Ä»Ù±ç¥¯¥é¥¦¥É¡ÖSuit UP¡×¡Ê¥¹ー¥Ä¥¢¥Ã¥×¡Ë¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¡Ö¼Â¸½»Ù±ç¥¯¥é¥¦¥É¡×¤Î¾¦É¸¼èÆÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼Â¸½»Ù±ç¥¯¥é¥¦¥É¡×¾¦É¸¼èÆÀ
·Ð±Ä»Ù±ç¥¯¥é¥¦¥É¡ÖSuit UP¡×¡Ê°Ê²¼¡Ö¥¹ー¥Ä¥¢¥Ã¥×¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë¦ÂÈÇ¤Ç¤Ï¡¢ÌµÎÁ¤ª»î¤·¡Ê30Æü´Ö¡Ë¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¥¹ー¥Ä¥¢¥Ã¥×¤òÁàºî¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¥Áー¥à¤Î¥¿¥¹¥¯´ÉÍý¤ËÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¹ー¥Ä¥¢¥Ã¥×¡¡ÌµÎÁ¤ª»î¤·¤Ï¥³¥Á¥é :
https://app.suitup.jp/auth/signup
£±¡¥¥¹ー¥Ä¥¢¥Ã¥×¤Î¾¦É¸¼èÆÀ¤Î³µÍ×
¥¹ー¥Ä¥¢¥Ã¥×¡¦¥í¥´¥Þー¥¯
º£ÈÌ¡¢Åö¼Ò¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¥¹ー¥Ä¥¢¥Ã¥×¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¡Ö¼Â¸½»Ù±ç¥¯¥é¥¦¥É¡×¤Î¾¦É¸¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¥¹ー¥Ä¥¢¥Ã¥×¤Î¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ãæ¾®¡¦Ãæ·ø´ë¶È¤ä¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¥Áー¥à¤Î¥¿¥¹¥¯´ÉÍý¤ò¹¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Áー¥à¤Î¥¿¥¹¥¯´ÉÍý¤Ë¤«¤«¤ëÃÎÅªºâ»º¤òÅ¬ÀÚ¤Ë¼èÆÀ¡¦±¿ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢·òÁ´¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥¿¥¹¥¯´ÉÍý¥Äー¥ë¤Î»Ô¾ì°éÀ®¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/18795/table/220_1_289d26e74b85ae3eb046bd139bbf7052.jpg ]
£²¡¥¥¹ー¥Ä¥¢¥Ã¥×¤Î¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=A_Su3dWaA4w ]
·Ð±Ä»Ù±ç¥¯¥é¥¦¥É ¡ÖSuit UP¡× - ¤«¤ó¤¿¤ó¡ªËèÆüÂ³¤±¤é¤ì¤ë¡ª¥Áー¥à¤Î¥¿¥¹¥¯´ÉÍý
URL¡§https://suitup.jp
¥¹ー¥Ä¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢¥Áー¥à¤Ç¤«¤ó¤¿¤ó¡¢ËèÆüÂ³¤±¤é¤ì¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥¿¥¹¥¯´ÉÍý¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£É½·×»»¥½¥Õ¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÁàºî¤Ç¡¢¥Áー¥à¤Î¶ÈÌ³¤ò¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤·¤Æ¡¢¥¿¥¹¥¯¤ÎÈ´¤±Ï³¤ì¤ä´ü¸ÂÃÙ¤ì¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£¥Áー¥à¤Î¥¿¥¹¥¯´ÉÍý¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ä¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î²þÁ±¤¬¿Ê¤ß¡¢ÂçÉý¤Ê¥³¥¹¥Èºï¸º¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹ー¥Ä¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢2023Ç¯9·î¤«¤é¦ÁÈÇ¡¢2024Ç¯4·î¤«¤é¦ÂÈÇ¤ÎÄó¶¡¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¦ÂÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥¹¥¯¡¦ÁÈ¿¥¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óµÚ¤ÓÊ¬ÀÏ¤Î´ðËÜµ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢É½·×»»¥½¥Õ¥È¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¥¿¥¹¥¯¿÷·¿¡¢´ü¸ÂÄÌÃÎµÚ¤ÓÄê·¿¥¿¥¹¥¯¤Ê¤É¡¢¥Áー¥à¤Î¥¿¥¹¥¯´ÉÍý¤ò¤«¤ó¤¿¤ó¤ËËèÆüÂ³¤±¤é¤ì¤ëµ¡Ç½¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥é¥ó¤ÈÎÁ¶â¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡¦¥×¥é¥ó¤Ï¡¢²ñ¼Ò/ÁÈ¿¥¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥æー¥¶ー1¿Í¤¢¤¿¤ê·î³Û1,080±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¤Ç¤¹¡£¥æー¥¶ー¿ô¤¬10Ì¾°Ê²¼¤Î²ñ¼Ò/ÁÈ¿¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»ö¶Èµ¬ÌÏ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤ÆÈñÍÑÉéÃ´¤ò¤è¤ê·Ú¸º¤·¡¢1¿Í¤¢¤¿¤ê·î³Û500±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¤È¤Ê¤ë¥¹¥¿ー¥¿ー¥×¥é¥ó¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¦ÂÈÇ¥¹¥¿ー¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ï´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç½é´üÈñÍÑ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£
£³¡¥²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¡¡¡¡¡¡¹æ¡¡¡§¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¹ー¥Ä¡ÊSuits Inc.¡Ë
Âå¡¡É½¡¡¼Ô¡¡¡§¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡¡¾®¾¾ Íµ²ð
»ö ¶È Æâ ÍÆ¡¡¡§¡¡·Ð±Ä»Ù±ç¥¯¥é¥¦¥É»ö¶È¡¢·Ð±Ä»Ù±ç»ö¶È¡¢Åê»ñ¶ä¹Ô»ö¶È
ÀßÎ©Ç¯·îÆü¡¡¡§¡¡2022Ç¯12·î1Æü
»ñ¡¡ËÜ¡¡¶â¡¡¡§¡¡10,000,000±ß¡ÊÎß·×»ñ¶âÄ´Ã£³Û213,000,030±ß¡Ë
³ô¡¡¡¡¡¡¼ç¡¡¡§¡¡·Ð±Ä¿Ø¡¢mint¡¢¥°¥êー¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥º2¹æÅê»ñ»ö¶ÈÍ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç¡¢SMBC¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë7¹æÅê»ñ»ö¶ÈÍ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç¡¢¥¹ー¥Ä±þ±ç¥Õ¥¡¥ó¥É1¹æÍ¸ÂÀÕÇ¤»ö¶ÈÁÈ¹ç¡¢¥Þ¥é¥È¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥Ñー¥È¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒGOF
ËÜÅ¹½êºßÃÏ¡¡¡§¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¶åÃÊÆî4ÃúÌÜ6ÈÖ13¹æ¥Ë¥åー¶åÃÊ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó301¹æ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡TEL ¡§ 03-6228-1390¡¡¡¡FAX ¡§ 03-6733-7870
²ñ¼Ò¥µ¥¤¥È¡¡¡§¡¡https://suits.co.jp
µ»ö¥µ¥¤¥È¡Ê¤´»²¹Í¡Ë¡§
£±¡¥¥¨¥¯¥»¥ë¤ÇFAQ¤Îºî¤êÊý¤ò¾Ò²ð¡£´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ëºî¤êÊý¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Äー¥ë¤â¾Ò²ð(https://suitup.jp/blog/7436/)
£²¡¥¥¨¥¯¥»¥ë(Excel)¤Ç¥¿¥¹¥¯´ÉÍý¤¹¤ëÊýË¡¤ò²òÀâ¡ª¥¿¥¹¥¯´ÉÍý¤ËÊØÍø¤Êµ¡Ç½¤â¾Ò²ð(https://suitup.jp/blog/3999/)
£³¡¥¥¨¥¯¥»¥ë¤Ç¸ÜµÒ´ÉÍý¤¹¤ëÊýË¡¤ò²òÀâ¡ª¸ÜµÒ´ÉÍý¤ËÊØÍø¤Êµ¡Ç½¤â¾Ò²ð(https://suitup.jp/blog/7417/)
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹ー¥Ä
¢¨ ¡Ö·Ð±Ä»Ù±ç¥¯¥é¥¦¥É¡×(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2022-134528/40/ja)¡¢¡ÖSuit UP¡×(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2022-134527/40/ja)¡¢¡ÖÁ´¼Ò¥¿¥¹¥¯´ÉÍý¡×(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2022-134529/40/ja)µÚ¤Ó¡ÖÁ´¼Ò¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ÉÍý¡×(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2023-143755/40/ja)¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£